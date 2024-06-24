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Томас Генной

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Томас Генной: избранные публикации

Испанские и итальянские болельщики на переполненном вокзале в Гельзенкирхене, 20 июня 2024 года

Застряли на вокзале. Чем разочарованы болельщики Евро-2024?

Футбольные фанаты, прибывшие в Германию на Евро-2024, шокированы проблемами с приездом на матчи и возвращением с них.
Общество24 июня 2024 г.
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