"Только для немцев": легко ли мигрантам cнять жилье в Германии

"Комната, кухня, ванная, 40 кв. метров, срочно, только для немцев". Примерно так звучал текст объявления о сдаче квартиры в баварском городе Аугсбурге. Предложение заинтересовало Хамадо Дипаму - выходца из Буркина-Фасо. Недолго думая, он взял телефон и набрал номер арендодателя. Однако разговор не заладился: хозяин квартиры бросил трубку, как только услышал имя потенциального квартиросъемщика.

Оказалось, что Дипама невнимательно прочел объявление и не заметил оговорку "только для немцев". И действительно: когда чуть позже его друг-немец ради эксперимента позвонил по тому же номеру, его сразу же пригласили посмотреть квартиру.

Готовы сдавать квартиру только немцам

В Германии подобные случаи уже давно стали обыденным явлением. К такому выводу пришли в том числе и авторы исследования, недавно проведенного по заказу Федерального ведомства по борьбе с дискриминацией.

Некоторые арендодатели прописывают в объявлениях, что готовы сдать квартиру только немцам

Согласно опросу, каждый третий житель Германии с миграционными корнями (35 процентов) сталкивался с дискриминацией при поиске жилья. "Зачастую достаточно непривычного (для немцев. - Ред.) имени, чтобы тебя не пригласили на осмотр квартиры или собеседование", - поясняет глава ведомства Бернхард Франке (Bernhard Franke).

При этом отнюдь не все арендодатели четко указывают в объявлениях, что готовы сдать квартиру только немцам. 53 процента опрошенных отметили, что столкнулись с дискриминацией на более позднем этапе. Около четверти заявили, что им предлагали снять или купить квартиру за более высокую цену, чем этническим немцам.

Антидискриминационный закон часто не соблюдается

Но такое поведение арендодателей является нарушением закона о равном отношении (das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz), который защищает жителей страны от дискриминации по таким признакам, как этническое происхождение, религия, мировоззрение, пол, сексуальная идентичность, возраст и состояние здоровья.

Очередь на осмотр дома в Дортмунде (фото из архива)

Его положения охватывают сферы трудового и гражданского права и распространяются на многие сферы повседневной жизни, включая аренду жилья. Проблема, однако, заключается в том, что, согласно исследованию, без малого половина респондентов никогда не слышала о таком законе.

Число же тех, кто действительно жалуется на дискриминацию, еще меньше. При этом закон о равном отношении имеет много исключений - одно из них, к примеру, касается частных арендодателей, которым принадлежит только одна квартира в одном доме, рассказывает Бернхард Франке.

Одна из причин дискриминации - высокий спрос на жилье

Незнание законов, впрочем, не является единственной причиной их неисполнения. "Многие чувствуют себя беспомощными перед арендодателем", - констатирует глава общественной организации Германский паритетный благотворительный союз (Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband) Ульрих Шнайдер (Ulrich Schneider).



Ульрих Шнайдер

Кроме того, дискриминации способствует и слишком высокий спрос на жилье в Германии. "Если бы в Германии всем хватало квартир, то вопрос о дискриминации вообще не возникал бы", - уверен Шнейдер.

Исследовании выявило удивительные вещи. Подавляющее большинство опрошенных (83 процента) признают, что на немецком рынке аренды жилья распространена дискриминация иностранцев или представителей отдельных этнических групп. При этом у 41 процента респондентов мысль о возможности сдать жилье мигранту вызывает сомнения или опасения.

Бернхарда Франке это, впрочем, не удивляет. Несмотря на осознание проблемы, у многих в Германии сохраняются предубеждения о мигрантах: они усиливаются, если ситуация затрагивает человека лично, поясняет эксперт.

"Квартиросъемщики должны знать свои права"

Ульрих Шнайдер считает, что результаты исследования отображают структурные проблемы, существующие в немецком обществе. "В Германии распространены очень сильные предубеждения в отношении иностранцев или людей с миграционными корнями", - сетует он и подчеркивает, что именно это, к примеру, способствовало росту популярности правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

В свою очередь Бернхард Франке полагает, что для решения проблемы дискриминации на рынке жилья нужно проводить информационные кампании: "Арендодатели должны знать, что им разрешено и что запрещено. А те, кто находятся в поисках жилья, должны знать свои права".

Стоит сказать, что Хамадо Дипама из Буркина-Фасо, которому отказал арендодатель, с успехом отстоял свои права. В декабре 2019 года аугсбургский суд оштрафовал владельца квартиры на 1000 евро.

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