Ткаченко рассказал о Кличко и том, кто будет управлять Киевом

Александр Ткаченко встретился с корреспондентом DW в своем кабинете генерального директора холдинга "1+1 media", принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому. На прошедших парламентских выборах в Украине Ткаченко прошел в Верховную раду по списку партии Зеленского "Слуга народа" под номером 9. После победы на выборах Зеленского, а затем его партии, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что команда нового президента пытается лишить главу города власти и принуждает его согласовывать все действия со своими людьми, одним из которых, по его словам, является Александр Ткаченко. DW поговорила с самим Ткаченко о его планах и противостоянии с Виталием Кличко.

DW: Господин Ткаченко, у вас лично есть конфликт с мэром Киева Виталием Кличко?

Александр Ткаченко: Нет.

- Мэр Киева Кличко заявил, что администрация президента Зеленского вроде бы не хочет видеть его на посту главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко считает, что вы один из претендентов на эту должность.

- Мне кажется, что это не диалог о ситуации, которая сложилась вокруг руководства Киевом, а, скорее, монолог действующего мэра с обществом. По крайней мере, об этом говорят результаты последних парламентских выборов по Киеву, когда представители "Слуги народа" победили в 13-ти округах. В том числе, и кандидатов, которых поддерживал Кличко.

Я думаю, что претензии относительно того, как вообще действует мэрия, прозвучали в частных разговорах между Кличко и руководителем администрации президента, которые мэр решил вынести на люди. И, таким образом, тема стала предметом публичной дискуссии. Потому я никакого конфликта не вижу. По крайней мере, мне кажется, что это - попытка самого действующего мэра этот конфликт спровоцировать.

- Почему в партии "Слуга народа" не желают видеть Кличко на посту главу КГГА, и, возможно, даже на посту мэра Киева?

- Вопрос о том, кто должен быть мэром, нужно решать на нормальных выборах. Будут ли они внеочередными или очередными, - я не знаю. Относительно главы КГГА в законе есть определенная коллизия. Этот закон предусматривает, что при смене президента должен меняться и глава КГГА. Должность мэра и должность главы КГГА разделены. И это право президента решать, кто должен быть главою КГГА.

Действующий мэр был на должности последние 5 лет. У него были все возможности принять нормальный европейский закон о столице Украины, где бы этот рудимент в виде городской госадминистрации отсутствовал. На наш взгляд, должен быть нормальный исполком, и действующий мэр, и префект, который исполняет надзорные функции от главы государства. Кроме того, должно быть нормальное самоуправление. Мы же забыли о том, что районные советы, районные исполкомы отсутствуют. То есть, если где-то на окраинах сломался тротуар, то этот вопрос почему-то должны решать в центре Киева, на улице Крещатик, в Киевсовете.

Виталий Кличко

- Кличко заявил, что, мол, от него требовали, чтобы он свои действия координировал или с вами, или с бизнесменом- застройщиком Андреем Ваврышем. Вы можете это опровергнуть или подтвердить?

- О том, что я должен координировать действия Кличко, я услышал от самого Кличко. Ни от кого больше не слышал. Относительно Ваврыша, кажется, он уже отвечал, что присутствовал на разговоре, когда решался вопрос о переезде администрации президента в другое помещение на Европейской площади.

- Вы заявляли, что в Киеве тотальная коррупция, что бюджетом города распоряжается вовсе не мэр Кличко, а люди, которых в администрации президента Зеленского называют "смотрящими". Почему вы так считаете?

- Мы, наши журналисты, делали достаточно видеоматериалов относительно коррупции в городе, которая имеет как бытовой, так и системный характер. К сожалению, ни для кого ни секрет, кто, собственно, управляет Киевом. Есть так называемый "теневой кабинет, который возглавляет господин Столар (Вадим Столар. - Ред.) - один из кандидатов в депутаты Верховной рады от партии "Опозиционная платформа - За жизнь" (партия Виктора Медведчука. - Ред.). И когда мы проводили в Киеве предвыборную кампанию с 13-ю "слугами народа", одной из трех главных претензий к действующей власти горожан была именно коррупция.

- Киевский мэр планирует судиться с каналом 1+1. По его мнению, канал ведет кампанию по его дискредитации….

- Когда мы увидим исковое заявление и поймем, против чего именно оно направлено, тогда мы, очевидно, сможем ответить. А за свои слова мы отвечаем. Мы слышали много угроз со стороны экс-президента Порошенко во время предвыборной кампании. Но, максимум на что он был способен уже во время парламентской кампании, так это распространять листовки про то, какие мы "хорошие".

- Канал 1+1 становится рупором новой власти. Вы можете это опровергнуть или подтвердить?

- Это полная чушь. Никаким рупором мы не стали и не будем. Это позиция не только моя, а, в первую очередь, журналистов, потому что у нас достаточно иммунитета сопротивляться любым попыткам вмешаться в редакционную политику.

Игорь Коломойский

- За каналом 1+1 стоит олигарх Игорь Коломойский …

- Он не стоит. Он - собственник.

- Как вы будете реагировать, если, например, господин Коломойский будет вмешиваться в деятельность канала 1+1 по поводу того, как сообщать или информировать общество о действиях Верховной рады?

- Вы знаете, когда Коломойский стал собственником в 2010-м году, у него состоялся первый диалог с коллективом ТСН (служба новостей 1+1. - Ред.), знакомство. С тех пор, как мне кажется, он прекрасно понимает, что, даже если он и может иметь какое-то влияние на редакционную политику в коллективе, то это, в основном, может произойти через диалог с журналистами. Он с ними периодически встречается, где-то раз в год или два раза в год, и ведет такую дискуссию.

- Канал будет критиковать новую власть?

- Уже критикует. Например, последнее заявление относительно якобы отставки Богдана - главы администрации президента. У нас был довольно критический сюжет относительно того, каким образом это все происходило.

- Вас как журналиста не пугают слова господина Богдана о том, что власти для общения с народом СМИ, как посредники, не нужны?

- Не пугают, потому что это его личная точка зрения.

- Вы готовы возглавить комитет Верховной рады по гуманитарным вопросам?

- По крайней мере, такая дискуссия идет. Мы предложили концепцию не просто постсоветской традиции распределения комитетов: комитет культуры, спорта, медиа и т. д., а то, что в западном цивилизованном мире давно уже существует. Просто гуманитарная политика. Т. е. это про то, кто мы есть, как государство оценивает ценность потенциала граждан. И о том, как мы можем развить креативные индустрии, которые на протяжении многих лет выглядели как нищие.

- При каких условиях вы откажитесь сотрудничать с новой властью?

- Если начнут ходить деньги (в Верховной раде. - Ред.). Если начнутся процессы, связанные с территориальными уступками. Если возникнут вещи, которые противоречат моему пониманию принципов свободы слова или прав человека.

- Я так думаю, вы давно думали о своем месте в политике. Почему вы решили сделать это сейчас, именно с командой Зеленского?

- Я, в принципе, не думал о своем месте в политике. Могу перекреститься. Но, этот шанс, который сегодня появился, и этот высокий уровень доверия к Зеленскому говорит о том, что в обществе назрели перемены и есть серьезная возможность перезагрузки системы.

- Если все-таки дойдет дело до того, что вам предложат пост главы КГГА или вы решите баллотироваться на пост мэра Киева, что будет с вашей работой в 1+1?

- Всему свое время. На работе в 1+1 в любом случае отразится мое депутатство, но также в ближайшее время станут известны подробности и относительно этой истории. (Возможны кадровые изменения в 1+1. - Ред.)

- Что может стать лакмусом для новой власти?

- Когда начнут возвращаться граждане из-за границы в Украину, потому что тут будет хорошо жить и интересно работать.

Беседовала Александра Индюхова

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