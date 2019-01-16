Тишь да гладь да божья благодать... под Штутгартом (фото)

Овца на заиндевелом лугу и другие морозные ландшафты под Штутгартом в начале нынешнего декабря.
Нотцинген • В немецких городах сейчас бурлит предрождественская жизнь. Немцы вовсю ищут подарки к приближающемуся празднику и проводят время на рождественских ярмарках и базарах, но где-то совсем рядом царит тишь да гладь. Эти фотографии сделаны в начале нынешнего декабря в коммуне Нотцинген под Штутгартом.
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