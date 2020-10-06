Тихановская призвала Путина не вмешиваться в ситуацию в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала президента России Владимира Путина не вмешиваться в ситуацию в Беларуси. Об этом она заявила в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk, записанном 6 октября. На вопрос, что она сказала бы Путину при встрече, Тихановская ответила, что "мы хотели бы сами принимать решение о своем будущем".

"Я сказала бы, что мы хотим перемен, что мы являемся независимой страной и хотим ею оставаться, - заявила экс-кандидат в президенты. – Я бы сказала: не вмешивайтесь!". Она призвала Путина "тратить в своей стране" те деньги, которые "идут на режим (в Минске. – Ред.) и на которые происходит убийство белорусского народа". "Или дайте нам деньги после того, как пройдут новые выборы" президента Беларуси, продолжила Тихановская, отметив, что Россия и Беларусь – друзья и соседи и всегда будут ими оставаться.

В качестве примеров вмешательства Тихановская также назвала пропаганду, распространяемую в СМИ в России и Беларуси, а также готовность Москвы при необходимости отправить на белорусскую территорию свои войска.

Тихановская готова пригласить Путина для посредничества на переговорах

Ангела Меркель на встрече со Светланой Тихановской

Между тем 7 октября Светлана Тихановская в рамках своего визита в Берлин выступила в бундестаге и провела пресс-конференцию. На ней она заявила, что Путин "не должен решать судьбу белорусского народа", но она "хотела бы пригласить его для медиации переговоров наравне с представителями других стран". "Решение политического кризиса в Беларуси – дело белорусов, а не Москвы", – приводит слова Тихановской ее официальный Telegram-канал.

Накануне Тихановская провела встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), в ходе которой отметила, что протесты в Беларуси – это не борьба против России или Европы, а следствие кризиса внутри страны. Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) отметил в беседе с DW, что Меркель рассматривает Тихановскую "как ведущую, руководящую фигуру белорусской оппозиции и всех тех, кто выходит на улицы городов Беларуси с протестом против фальсификации выборов и избиений мирных демонстрантов".

Смотрите также:

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской 27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой" Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Около 200 задержаний по всей стране В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Светлана Тихановская: "Мы победим" Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она. Автор: Марина Барановская

