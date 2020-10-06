 Тихановская призвала Путина не вмешиваться в ситуацию в Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 07.10.2020

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Беларусь

Тихановская призвала Путина не вмешиваться в ситуацию в Беларуси

В интервью Deutschlandfunk Тихановская обвинила РФ в финансировании режима Лукашенко. Позже на пресс-конференции она сказала, что пригласила бы Путина для посредничества в конфликте.

Светлана Тихановская на встрече со сторонниками в Берлине

Светлана Тихановская на встрече со своими сторонниками в Берлине, 5 октября 2020 года

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала президента России Владимира Путина не вмешиваться в ситуацию в Беларуси. Об этом она заявила в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk, записанном 6 октября. На вопрос, что она сказала бы Путину при встрече, Тихановская ответила, что "мы хотели бы сами принимать решение о своем будущем".

"Я сказала бы, что мы хотим перемен, что мы являемся независимой страной и хотим ею оставаться, - заявила экс-кандидат в президенты. – Я бы сказала: не вмешивайтесь!". Она призвала Путина "тратить в своей стране" те деньги, которые "идут на режим (в Минске. – Ред.) и на которые происходит убийство белорусского народа". "Или дайте нам деньги после того, как пройдут новые выборы" президента Беларуси, продолжила Тихановская, отметив, что Россия и Беларусь – друзья и соседи и всегда будут ими оставаться.

В качестве примеров вмешательства Тихановская также назвала пропаганду, распространяемую в СМИ в России и Беларуси, а также готовность Москвы при необходимости отправить на белорусскую территорию свои войска.

Тихановская готова пригласить Путина для посредничества на переговорах

Ангела Меркель на встрече со Светланой Тихановской

Ангела Меркель на встрече со Светланой Тихановской

Между тем 7 октября Светлана Тихановская в рамках своего визита в Берлин выступила в бундестаге и провела пресс-конференцию. На ней она заявила, что Путин "не должен решать судьбу белорусского народа", но она "хотела бы пригласить его для медиации переговоров наравне с представителями других стран". "Решение политического кризиса в Беларуси – дело белорусов, а не Москвы", – приводит слова Тихановской ее официальный Telegram-канал.

Накануне Тихановская провела встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), в ходе которой отметила, что протесты в Беларуси – это не борьба против России или Европы, а следствие кризиса внутри страны. Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) отметил в беседе с DW, что Меркель рассматривает Тихановскую "как ведущую, руководящую фигуру белорусской оппозиции и всех тех, кто выходит на улицы городов Беларуси с протестом против фальсификации выборов и избиений мирных демонстрантов".

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    Автор: Марина Барановская


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