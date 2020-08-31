 Тихановская не согласилась с двумя заявлениями штаба Бабарико | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 01.09.2020

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Беларусь

Тихановская не согласилась с двумя заявлениями штаба Бабарико

Светлана Тихановская призвала "не подменять политическую повестку", отметив, что конституционная реформа в Беларуси может быть проведена только после смены власти путем новых выборов.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская (фото из архива)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не согласилась с двумя заявлениями штаба другого оппозиционера, экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, решившего создать партию "Вместе". "Во-первых, я категорически не согласна с утверждением, что на выборах мы не смогли победить, - говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в Telegram-канале ее команды во вторник, 1 сентября. - Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Именно поэтому люди вышли на массовый протест, именно поэтому начались забастовки, именно поэтому протестует все наше общество".

Тихановская также выразила несогласие с утверждение штаба Бабарико, что "первая задача, которая стоит перед нами, - это конституционная реформа". Президент Александр Лукашенко, по словам Тихановской, "пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки", поэтому "не надо подменять политическую повестку путем перехода к обсуждению" такой реформы.

Тихановская напомнила о главных требованиях протестующих

Перед проведением реформ должны быть выполнены основные требования протестующих: уход Лукашенко с поста, освобождение всех политзаключенных, прекращение репрессий и привлечение к ответственности их организаторов и исполнителей, а также проведение новых честных выборов, подчеркнула Тихановская.

Виктор Бабарико

Виктор Бабарико

Она также заявила, что "намерение подать в ближайшее время документы на регистрацию партии означает готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии". В то же время лидер оппозиции считает, что "создание новых политических партий - позитивный процесс и признак стремления к демократии", и "после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан".

Штаб Бабарико создает партию "Вместе"

Накануне штаб бывшего главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико объявил о создании партии "Вместе". В видеообращении Бабарико назвал основными задачами партии проведение конституционной реформы и объединение гражданских инициатив. Обращении было записано еще до середины июня, когда Бабарико был задержан и помещен под стражу. Документы для регистрации партии будут поданы в ближайшее время, отметила Мария Колесникова - представитель штаба Бабарико и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции.

В Беларуси не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву.

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    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

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    Первые задержания

    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона и применение спецсредств

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады на дорогах и пострадавшие

    На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Градус насилия вырос

    В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция у Комаровского рынка

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Дневные акции мирного протеста

    У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

  • Светлана Алексиевич

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

    Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

  • Задержанных выпускают на свободу

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Задержанных начали выпускать на свободу

    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


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