 Тимошенко не будет поддерживать ни Зеленского, ни Порошенко во втором туре выборов | Новости из Германии об Украине | DW | 02.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Тимошенко не будет поддерживать ни Зеленского, ни Порошенко во втором туре выборов

Бывшая кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко не намерена поддерживать кого-либо из ее более успешных соперников - Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Она уверена, что выборы сфальсифицированы.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко, баллотировавшаяся на пост главы государства, уверена, что ни Владимир Зеленский, ни Петр Порошенко, прошедшие во второй тур президентских выборов, не справятся с вызовами, которые стоят перед Украиной. "Страна сейчас находится в кризисном состоянии, в войне, в экономических руинах, в крайней бедности, в разрушении институтов управления страной", - заявила она во вторник, 2 апреля, на пресс-конференции в Киеве, выразив мнение, что ни один из участников второго тура "не справятся с этими вызовами и не прекратит ни войну, ни беду".

"Поэтому брать ответственность за какие-либо советы сейчас я не могу", - подчеркнула лидер "Батькивщины", добавив, что ее команда сосредоточится на предотвращении фальсификаций во втором туре выборов.

Тимошенко не будет обжаловать результаты первого тура

Тимошенко заявила о том, что выборы были сфальсифицированы действующим президентом Петром Порошенко и поэтому он оказался в числе победителей первого тура выборов нечестным путем. При этом она не намерена обращаться в суд, чтобы обжаловать результаты голосования, поскольку не верит в справедливость украинских судов.

Контекст

Пресса в Германии уделила не так много внимания выборам президента Украины. Обсуждаются два вопроса: почему комик Зеленский выиграл первый тур и что ждет страну в случае его президентства. (01.04.2019)

В оценке того, как прошли выборы президента Украины, единодушны и Еврокомиссия, и евродепутаты. Что же касается результатов голосования, то тут мнения разошлись. (01.04.2019)

Юлия Тимошенко пообещала и впредь бороться "за демократическую европейскую справедливую Украину", участвуя в борьбе за победу на выборах в Верховную раду, которые должны пройти в октябре текущего года. "У нас остается еще одна возможность в корне все изменить - это следующие парламентские выборы, - заявила бывший премьер-министр Украины. - Мы объединяем усилия, готовим все наши шаги и действия. И мы делаем ставку на то, что на парламентских выборах мы все-таки сможем довести наше дело до логического завершения".

На состоявшихся 31 марта президентских выборах в Украине победили артист и худрук студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, набравшие, по результатам обработки 99,34 процента протоколов, соответственно 30,22 и 15,93 процента голосов. За бывшего премьера и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко отдали свои голоса 13,39 процента избирателей.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • Кабинки для голосования на избирательном участке в Киеве. Фото из архива

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Рекордное число кандидатов

    В избирательной кампании, предшествующей предстоящим президентским выборам 31 марта 2019 года, участвует рекордное число кандидатов. Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 претендента на пост президента. До этого рекордное число было зафиксировано на выборах в 2004 году. Тогда на должность главы государства претендовали 24 человека.

  • Владимир Зеленский

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Владимир Зеленский: "слуга народа" идет в президенты

    Актер и шоумен Владимир Зеленский объявил о намерении бороться за пост президента в новогоднюю ночь в эфире телеканала "1+1". Спустя месяц он стал лидером избирательной гонки. Его популярности не помешал и скандал, связанный с кинобизнесом актера в России. Многим украинцам Зеленский известен по комедийному телесериалу "Слуга народа", где он играет учителя, неожиданно ставшего президентом.

  • Ukraine Parteikongress Allukrainische Vereinigung Vaterland, Batkiwschtschyna | Julia Timoschenko (Reuters/V. Ogirenko)

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Юлия Тимошенко: "новый курс" от представителя старой элиты

    Долгожительница украинской политики Юлия Тимошенко идет на выборы с программой "Новый курс Украины", включающей принятие новой "народной" конституции. Тимошенко также обещает снизить вдвое цены на газ, вернуть Украине "величие", а ее гражданам - "ощущение счастья и достоинства". На президентских выборах в 2010 и 2014 годах Тимошенко была в числе основных лидеров, но оба раза потерпела поражение.

  • Петр Порошенко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Петр Порошенко: "Армия! Язык! Вера!"

    Действующий президент Петр Порошенко начал неофициальную избирательную кампанию еще летом 2018-го, когда в украинских городах появились билборды со слоганом "Армия! Язык! Вера!". Томос об автокефалии, полученный украинской православной церковью при активном участии Порошенко, может стать его козырем в предвыборной борьбе, хотя противники обвиняют его в использовании церкви в политических целях.

  • Юрий Бойко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Юрий Бойко: ставка на пророссийский электорат

    Среди кандидатов, ориентированных на пророссийский электорат, максимальный рейтинг у Юрия Бойко. На него сделала ставку партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", объединившая многих бывших соратников экс-президента Виктора Януковича, правительство которого возглавлял Бойко. Он позиционирует себя как миротворец, обещает прекратить войну в Донбассе и снизить коммунальные тарифы.

  • Анатолий Гриценко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Анатолий Гриценко: "честный президент"

    Бывший министр обороны Украины и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко идет на выборы под слоганом "Честных больше". Одним из ключевых пунктов его программы является борьба с коррупцией. "Честный президент" также обещает в течение пяти лет повысить среднюю зарплату до 700 евро и вернуть оккупированные украинские территории без "особых статусов".

  • Олег Ляшко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Олег Ляшко: радикал и популист

    Лидер Радикальной партии Олег Ляшко традиционно использует имидж "парня из народа" и не гнушается эпатажных и популистских заявлений. В частности, он уже пообещал арестовать "всю российскую агентуру в Украине" и предложил вернуть смертную казнь "за коррупцию, государственную измену и терроризм". Ляшко также традиционно требует снижения цен и отмены большинства налогов.

    Автор: Дмитрий Губенко


Смотреть видео 02:28

"Победа демократии": политики и эксперты в Берлине о выборах президента Украины (01.04.2019)

Контекст

Кто претендует на пост президента Украины?

В борьбе за президентский пост на выборах в Украине, которые пройдут 31 марта 2019 года, участвует рекордное количество кандидатов. О лидерах рейтинга - в фотогалерее DW. (08.02.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Победа демократии": политики и эксперты в Берлине о выборах президента Украины (01.04.2019)  

Дресс-код: как одеты Порошенко, Тимошенко, Зеленский и другие кандидаты в президенты Украины  

Порошенко, Тимошенко, Зеленский: на кого из лидирующей троицы делают ставку в ЕС? (28.03.2019)  

Также по теме

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Auszählung der Stimmen

Как в Евросоюзе отреагировали на первый тур выборов президента Украины 01.04.2019

В оценке того, как прошли выборы президента Украины, единодушны и Еврокомиссия, и евродепутаты. Что же касается результатов голосования, то тут мнения разошлись.

Wladimir Selenski

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов президента Украины 01.04.2019

Предварительные результаты ЦИК подтверждают данные Национального экзитпола, согласно которому во втором туре за пост президента будут бороться Зеленский и Порошенко. Тимошенко выбывает из президентской гонки.

Ukraine Ex-Verteidigungsminister Anatoly Grizenko

Гриценко "ни при каких обстоятельствах" не поддержит во втором туре Порошенко 31.03.2019

Проигравший в первом туре президентских выборов в Украине Анатолий Гриценко не поддержит ни одного из кандидатов, по предварительным данным, прошедших во второй тур.

Реклама

Самые читаемые

Над чем смеются немцы: 10 анекдотов из Германии  

Экзитпол: В первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский  

Как в Евросоюзе отреагировали на первый тур выборов президента Украины  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно