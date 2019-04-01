Тимошенко не будет поддерживать ни Зеленского, ни Порошенко во втором туре выборов

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко, баллотировавшаяся на пост главы государства, уверена, что ни Владимир Зеленский, ни Петр Порошенко, прошедшие во второй тур президентских выборов, не справятся с вызовами, которые стоят перед Украиной. "Страна сейчас находится в кризисном состоянии, в войне, в экономических руинах, в крайней бедности, в разрушении институтов управления страной", - заявила она во вторник, 2 апреля, на пресс-конференции в Киеве, выразив мнение, что ни один из участников второго тура "не справятся с этими вызовами и не прекратит ни войну, ни беду".

"Поэтому брать ответственность за какие-либо советы сейчас я не могу", - подчеркнула лидер "Батькивщины", добавив, что ее команда сосредоточится на предотвращении фальсификаций во втором туре выборов.

Тимошенко не будет обжаловать результаты первого тура

Тимошенко заявила о том, что выборы были сфальсифицированы действующим президентом Петром Порошенко и поэтому он оказался в числе победителей первого тура выборов нечестным путем. При этом она не намерена обращаться в суд, чтобы обжаловать результаты голосования, поскольку не верит в справедливость украинских судов.

Юлия Тимошенко пообещала и впредь бороться "за демократическую европейскую справедливую Украину", участвуя в борьбе за победу на выборах в Верховную раду, которые должны пройти в октябре текущего года. "У нас остается еще одна возможность в корне все изменить - это следующие парламентские выборы, - заявила бывший премьер-министр Украины. - Мы объединяем усилия, готовим все наши шаги и действия. И мы делаем ставку на то, что на парламентских выборах мы все-таки сможем довести наше дело до логического завершения".

На состоявшихся 31 марта президентских выборах в Украине победили артист и худрук студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, набравшие, по результатам обработки 99,34 процента протоколов, соответственно 30,22 и 15,93 процента голосов. За бывшего премьера и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко отдали свои голоса 13,39 процента избирателей.

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