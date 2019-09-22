Тибетский суперфуд: в Германии собирают урожай ягод годжи (фото)

Хагенбург • Продолжаем информировать наших читателей о разных экзотических и прочих не типичных для Германии растениях, урожай которых сейчас собирают на немецких полях. Вслед за арбузами и дынями, а также сладким картофелем - бататом сегодня пришла очередь ягод годжи.

Эти фотографии сделаны на ферме Хеннинга Боте (Henning Bothe) в нижнесаксонской коммуне Хагенбург. Здесь находится одна из немногочисленных в Германии плантаций, на которой растет кустарник годжи, он же - дереза обыкновенная.

Эти ягоды, внешне похожие на барбарис, традиционно возделываются в Гималаях и Тибете. В последние годы спрос на них в мире сильно увеличился, поэтому годжи стали культивировать также в других странах. Свежие плоды - ядовиты, но в сухом - не только не представляют опасности, но являются источником очень многих полезных веществ. Одного лишь витамина C в них содержится в 500 раз больше, чем в лимоне.

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Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Кофе В среднем, каждый житель Германии выпивает около 160 литров кофе в год. Но споры об этом напитке продолжаются. То читаешь, что он опасно повышает кровяное давление или даже способствует возникновению рака, то, наоборот, специалисты утверждают, что кофе предотвращает целый ряд заболеваний. Известно точно: как показали исследования, любителям кофе очевидного вреда этот напиток не приносит.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Маргарин Еще не так давно врачи и ученые советовали брать вместо масла его заменитель - маргарин, потому что переизбыток животных жиров вреден. Теперь, наоборот, ругают маргарин: в нем слишком много химических добавок. А масло специалисты рекомендуют топленое, потому что в нем содержится меньше так называемых насыщенных жирных кислот.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Красное вино Неужели бокал красного вина в день действительно предупреждает сердечно-сосудистые заболевания и снижает риск инфаркта миокарда? Факт: многолетние исследования этого пока не опровергли. Профилактическое действие приписывается содержащемуся в красном вине такому чудодейственному веществу, как ресвератрол. Но не следует забывать: речь идет лишь об одном бокале в день, не больше!

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Холестерин Без холестерина нам не обойтись, потому что он содержится в клеточных мембранах. Есть так называемый "полезный" и "вредный" холестерин. Раньше считалось, что "вредного" в крови должно быть как можно меньше, а "полезного" - сколько угодно. Теперь известно, что и уровень "полезного" нужно ограничивать. Врачи призывают к здоровому равновесию. Одно яйцо в день можете есть спокойно. Но вместо мяса.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Овощи из морозилки Бум на овощи из морозильной камеры как будто прошел. Большинство предпочитает свежие, купленные в магазине, на рынке, с лотка. Но врачи-диетологи обращают внимание, что овощи, фрукты и ягоды, прошедшие шоковую заморозку сразу после сбора урожая, сохраняют больше полезных веществ и витаминов, чем так называемые "свежие", но уже полежавшие на прилавке.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Глутамат Глутамат натрия известен как универсальная пищевая добавка Е621 - так называемый "усилитель вкуса". В Германии и многих других странах Европы его запрещено добавлять в детское питание. Значит ли это, что он вреден? Искусственный глутамат, да еще в больших количествах, как, например, в чипсах, - безусловно. И даже, возможно, природный (скажем, в соевом соусе или сыре рокфор).

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Корица Коричник цейлонский - отличный антиоксидант, пряность, придающая неповторимый вкус выпечке. Однако в коре более дешевого варианта - корицы китайской (лат. Cinnamomum aromaticum) - был обнаружен кумарин, переизбыток которого может разрушительно влиять на почки и печень. Рекомендуемая суточная норма - не более 0,1 мг на один килограмм веса тела. То есть примерно один большой пряник.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Вода Не прекращаются споры и о том, сколько надо пить воды в день. Обычно наш организм сам знает, сколько жидкости ему требуется: мы пьем, чтобы утолить жажду, остальное получаем с приемом пищи. Но врачи настаивают на суточной норме не менее 2,5-3 литров в день. Причем пить якобы нужно, не дожидаясь, пока одолеет жажда, особенно в жаркие дни.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Молоко Молоко полезно только детям, у многих взрослых от него возникают проблемы – из-за непереносимости лактозы. К такому выводу приходят немецкие врачи. А шведские ученые установили, что любители молока и живут меньше, и болеют чаще. Об этом говорят результаты многолетнего исследования, в котором приняло участие более 100 тысяч человек.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Пшеница и другие злаки Хлеб - еще один базовый продукт, в пользе которого теперь сомневаются ученые. Бесспорно то, что хлебо-булочные изделия, содержащие глютен (клейковину) у многих людей - особенно детей - вызывают непереносимость. Кроме того, проблемой нередко являются также дрожжи, орехи или семена, которые используют при изготовлении хлеба.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Витамины Времена, когда витаминные таблетки и порошки глотали чуть ли не горстями, прошли. Сегодня "искусственные" витамины употребляют гораздо осторожнее. Врачи обращают особое внимание на побочные действия "искусственных" витаминных добавок и предупреждают о серьезных последствиях бесконтрольного самолечения. Опасаетесь авитаминоза? Ешьте больше овощей и фруктов, чаще бывайте на солнце! Автор: Инга Ваннер, Бригитте Остерат





Опасная и полезная еда

Опасная и полезная еда Какой еде отдать предпочтение? Вот уже в 60-й раз в большинстве стран 29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения, учрежденный Всемирной организацией гастроэнтерологов (ВОГ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам нарушения пищеварения и к поиску эффективных путей борьбы с ними. Так какая же еда полезна для нас, а какой следует избегать?

Опасная и полезная еда Сладости Скажите "нет" шоколадным конфетам, мармеладным мишкам, лимонаду, кока-коле, фанте, другим сладостям и тонизирующим прохладительным напиткам! Все они содержат простые углеводы, которые, перерабатываясь, забирают из организма жидкость и обезвоживают его. Простые углеводы пагубно влияют и на состояние коллагеновых волокон, от которых зависит упругость кожи: появляются морщины, провисает овал лица.

Опасная и полезная еда Фастфуд Главный минус фастфуда - это содержащиеся в нем трансжиры, получаемые из растительных масел в процессе гидрогенизации: жидкие растительные масла при высоких температурах насыщаются пузырьками водорода. В итоге образуются трансизомеры, имеющие искаженную молекулярную структуру. Попадая в организм, такие молекулы нарушают обменные процессы в клетках, что может привести к хроническим воспалениям.

Опасная и полезная еда Алкоголь Известно, что красное вино может быть полезно для организма - но лишь в том случае, если вы выпиваете один бокал. Потребление большего количества - только во вред. И уж тем более, если речь идет о спиртных напитках покрепче. Злоупотребление алкоголем сильно отражается на лице: оно краснеет и отекает. К тому же, в алкоголе содержится много сахара, разрушающего коллагеновые волокна.

Опасная и полезная еда Соленое Тот, кто увлекается чипсами и продуктами, аналогичными им, потребляет не только слишком много вредных для здоровья трансжиров, но и соли. А ее основной компонент - натрий - имеет свойство удерживать воду в организме. В результате может подскочить артериальное давление. Избыток соли нарушает обмен веществ, вызывает проблемы с сердцем, ухудшает цвет лица.

Опасная и полезная еда Углеводы Безвозвратно исключите из рациона белый хлеб и макаронные изделия! Дело в том, что они содержат слишком много углеводов, представляющих собой не что иное, как молекулы сахара. Злоупотребление выпечкой из белой муки приводит к гликации - засахариванию коллагеновых волокон, склеиванию их и разрушению. В результате наша кожа теряет упругость и быстро стареет. Не говоря о расстройствах пищеварения.

Опасная и полезная еда Кофе Кофе ускоряет обмен веществ, а значит - стимулирует похудение. С другой стороны, исследования показывают, что уже две-три чашки кофе в день вызывают резкие перепады давления, а это чревато проблемами с сердцем. Кофе, выпитый натощак, повышает кислотность желудка, а это - прямой путь к развитию язвы и гастрита. А еще кофе обладает мочегонным эффектом, отчего обезвоживается организм, страдают почки.

Опасная и полезная еда Кокосовое масло Кокосовое масло - один из продуктов, наиболее богатых насыщенными жирными кислотами. Из этих полезных жиров оно состоит на 90 процентов. Среди них - лауриновая кислота, обладающая выраженным антимикробным действием, способствующим укреплению иммунитета организма в борьбе с вирусами, грибками, инфекциями, воспалениями. А еще в состав кокосового масла входит витамин Е, действенный против морщин.

Опасная и полезная еда Зеленый чай Зеленый чай - кладезь антиоксидантов, среди которых полифенолы и флавоноиды, препятствующие старению кожи и появлению морщин, а также защищающие нас от онкологических и других заболеваний. В состав его листьев входит и уникальная аминокислота - L-теанин, обладающая расслабляющим действием и оберегающая человека от воздействия на его организм стресса.

Опасная и полезная еда Горький шоколад Какао, из которого на 80 процентов состоит горький темный шоколад, - настоящий источник мощных антиоксидантов, насыщенных жирных кислот и флавоноидов, способствующих улучшению эластичности кровеносных сосудов, кровообращению, а также нормализации артериального давления. Не говоря о том, что этот продукт выравнивает цвет лица и защищает кожу от вредного воздействия солнца.

Опасная и полезная еда Папайя Плоды этого тропического растения - ценный диетический продукт, поскольку у них очень низкая калорийность: на 100 граммов мякоти приходится всего 39 калорий. Низкое содержание в папайе фруктозы способствует правильному пищеварению, а входящие в ее состав бета-каротин, витамины С и Е улучшают цвет лица и защищают кожу от солнечных ожогов.

Опасная и полезная еда Морковь Помимо того, что морковь улучшает зрение, она еще и прекрасно воздействует на кожу. Дело в том, что этот продукт богат бета-каротином, синтезирующимся в организме в витамин А, а он помогает предотвратить перепроизводство клеток в эпидермисе, где избыток кожного сала в сочетании с мертвыми клетками забивает поры. Морковь также хороша для улучшения работы кишечника и укрепления иммунной системы.

Опасная и полезная еда Семечки Семена подсолнечника, тыквы, льна, чиа (шалфей испанский) - это поистине эликсир молодости. Благодаря содержанию в них селена, витамина Е, магнезия, белка, омега-3-ненасыщенных жирных кислот, других витаминов и микроэлементов они очень полезны для увлажнения кожи, разглаживания складок на ней и профилактики появления на лице морщин.

Опасная и полезная еда Шпинат Чего только нет в этом зеленом травянистом растении! Оно богато железом, фолиевой кислотой, хлорофиллом, клетчаткой, витаминами Е, С и А, магнезием, белками, а это - гаранты хорошего здоровья, поскольку способствуют улучшению работы кишечника, очистке организма от вредных веществ, являются эффективным средством для борьбы со старением кожи.

Опасная и полезная еда Лосось Эта рыба - ценный источник красоты и суперфуд для тех, кому часто приходится иметь дело со стрессом. Лосось богат витамином D, роль которого заключается как в укреплении костей, так и защите организма от кожных заболеваний, болезней сердца и мозга, рака, депрессий. А наличие в нем омега-3-ненасыщенных жирных кислот делает его продуктом, способствующим уничтожению морщин. Автор: Наталия Королева



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