Тест на антитела: как в Германии ищут коллективный иммунитет

Жителям Мюнхена в эти дни могут позвонить в дверь молодые люди в сопровождении полиции. У них будет необычная просьба: добровольно сдать кровь, всего каких-то 3 миллилитра, чайную ложку. А также согласиться на неоднократные повторные визиты, анализы и интервью. Это нужно, объяснят избранным мюнхенцам, ради науки. Но заодно они смогут узнать, как у них самих обстоят дела с COVID-19.

Какой процент населения уже переболел COVID-19 в легкой форме

Около 70 студентов-медиков участвуют в стартовавшем в баварской столице в воскресенье, 5 апреля, крупномасштабном тесте на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В течение четырех недель они намерены посетить 3 тысячи домашних хозяйств и проверить в общей сложности примерно 4,5 тысячи человек. Тестируемые выбраны случайно, адреса генерирует компьютер. Это должно обеспечить репрезентативность исследования. Ведь его цель - не столько диагностическая, сколько статистическая.

До сих пор в Германии тестировали на коронавирус для того, чтобы выявить среди тех, кто проявляет симптомы заболевания, инфицированных и их изолировать, а при необходимости - госпитализировать. А также для проверки как можно большего числа тех, кто имел контакт с заразившимися.

Теперь в Мюнхене тестируют на антитела к коронавирусу для того, чтобы понять, какой процент жителей города в данный момент в легкой форме болеет COVID-19, даже не зная об этом, и, самое главное, какова доля тех, кто уже переболел, выработав антитела к SARS-CoV-2. Иными словами, в какой мере в городе уже выработался коллективный иммунитет.

Когортное исследование в Мюнхене стоит 1 миллион евро

Руководит исследованием профессор Михаэль Хёльшер (Michael Hoelscher), директор отделения инфекционных болезней и тропической медицины клиники Мюнхенского университета (LMU). В проекте, по сообщению газеты Süddeutsche Zeitung, участвуют около 50 специалистов - врачи, эпидемиологи, микробиологи, а также статистики, математики и информатики.

Начавшееся когортное (групповое) исследование проходит при поддержке правительства федеральной земли Бавария, оно выделило пока 1 миллион евро. Проект представил общественности на пресс-конференции премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder), решительно и весьма жестко борющийся с пандемией. По словам земельного министра науки Бернда Зиблера (Bernd Sibler), для принятия правильных мер против коронавируса нужно для начала лучше понимать характер его распространения, а для этого необходим банк данных.

Самая зримая поддержка властей состоит в том, что собирающих анализы студентов сопровождает полиция: у горожан не должно быть опасений, что к ним пришли какие-то мошенники. Согласно различным новейшим социологическим опросам, полиции и научным работникам университетов доверяют порядка 80 и более процентов жителей Германии.

Ученые Боннского университета взяли анализы крови в Хайнсберге

Исследование Мюнхенского университета рассчитано на год, у участвующих в нем жителей города будут регулярно, раз в две-четыре недели, брать кровь - и интервью. В результате ученые рассчитывают лучше понять характер и особенности распространения вируса. Впрочем, Михаэль Хёльшер надеется, что "мы уже через две-три недели представим политикам первые данные, с помощью которых они смогут принимать решения о дальнейших мерах". Имеются в виду, прежде всего, сильно ударившие по экономике ограничительные и карантинные меры, постепенного сворачивания которых все настойчивее требует бизнес.

К тому же профессор не исключает аналогичного сбора данных и в других регионах страны, где вспышка эпидемии имела, к примеру, иную специфику. Собственно, в городке Гангелте в районе Хайнсберг в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ похожее когортное исследование началось еще 31 марта. Ученые Института вирусологии и исследований ВИЧ медицинского факультета Боннского университета взяли анализ крови, мазок из носоглотки и интервью у 1 тысячи человек по репрезентативной выборке.

Глава института профессор Хендрик Штреек (Hendrick Streeck) надеется, сообщает телеканал ARD, уже в середине апреля представить первые выводы, которые могли бы помочь принятию эффективных и адекватных мер в борьбе с вирусом. Ведь развитие пандемии началось в районе Хайнсберг примерно на три недели раньше, чем в других частях Германии. Уже фактически доказано, что многие заразились там 15 февраля на вечернем карнавальном мероприятии с участием примерно 300 человек.

Медработники на карантине служат науке

Мюнхенское исследование - более масштабное и, как считает его руководитель Михаэль Хёльшер, более репрезентативное, поскольку в баварской столице в начале пандемии не было такого единичного крупного события, распространение вируса шло более равномерно, а потому, по мнению профессора, оно является и более типичным.

Параллельно с тестированием на антитела 4,5 тысяч случайно выбранных городских жителей ученые Мюнхенского университета со 2 апреля проводят еще одно исследование, на сей раз - среди 100 медработников из городских больниц, заразившихся коронавирусом и находящихся дома на карантине. С помощью постоянных анализов и интервью вирусологи пытаются, в частности, понять, как быстро организм вырабатывает антитела.

Бавария лидирует в Германии по количеству инфицированных вирусом SARS-CoV-2. Их официальное число составило 6 апреля примерно 25 тысяч. Именно под Мюнхеном был зафиксирован самый первый в ФРГ случай заболевания COVID-19, это было еще 27 января. На втором месте идет федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, где заразились порядка 21 тысячи человек.

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