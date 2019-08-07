 Террорист-смертник взорвал себя на свадьбе в Кабуле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.08.2019

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Мир

Террорист-смертник взорвал себя на свадьбе в Кабуле

На свадебных торжествах в Кабуле, куда были приглашены более тысячи гостей, произошел взрыв. Минимум 63 человека погибли, более 180 получили ранения.

Afghanistan Tote nach Explosion bei Hochzeitsfeier in Kabul (picture-alliance/AP Photo/R. Maqbool)

От взрыва на свадьбе в Кабуле пострадали не менее 20 человек, передала гуманитарная организация Emergency поздно вечером в субботу, 17 августа. По информации агентства dpa, погибли минимум 63 человека, более 180 получили ранения. На праздновании было более тысячи гостей. МВД Афганистана подчеркивает, что пока неясно, что стало причиной взрыва. По данным агентства AP, террорист-смертник подорвал себя в толпе праздновавших.

Контекст

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В ООН считают, что ситуация в Афганистане в последнее время сильно ухудшилась и высылка людей туда едва ли допустима. Германия с 2016 года высылает афганцев, которым отказано в убежище, на родину. (09.06.2019)

Это уже семнадцатый теракт в Кабуле с начала 2019 года. По подсчетам афганских властей, в 16 предыдущих погибли не менее 113 человек, пострадали более 700. Однако, как отмечает агентство dpa, Кабул обычно занижает официальные данные о жертвах терактов.

7 августа 14 человек погибли и 145 получили ранения в результате подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, неподалеку от полицейского участка в западной части Кабула. Машина взорвалась, когда ее остановили для проверки на контрольно-пропускном пункте. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное исламистское движение "Талибан".

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    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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