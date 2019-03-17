 Тереза Мэй усилила давление на парламент из-за ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2019

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Европа

Тереза Мэй усилила давление на парламент из-за "Брекзита"

В своем письме к парламентариям Тереза Мэй озвучила условия, при которых состоится очередное голосование по "Брекзиту". Между тем на акции в Лондоне ожидают до миллиона сторонников повторного референдума.

Тереза Мэй

Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила нижней палате британского парламента письмо, в котором сообщила, что собирается вновь выставить на голосование договор с Брюсселем об условиях и порядке выхода страны из состава Евросоюза только в случае "достаточной поддержки" парламентариев. Об этом в субботу, 23 марта, сообщили в офисе Мэй.

Контекст

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Евросоюз согласился на просьбу Великобритании отложить "Брекзит". На саммите ЕС Лондону предложили два сценария отсрочки. DW объясняет, что они означают. (22.03.2019)

Агентство dpa сообщает в этой связи о давлении премьер-министра на депутатов палаты общин, которые провалили две предыдущие попытки ратифицировать договор о порядке "Брекзита", согласованный Терезой Мэй с Брюсселем.

Накануне Мэй раскритиковала парламент за его "неспособность достичь единства по осуществлению выхода Соединенного Королевства из Евросоюза". Результат этого - то, что "Брекзит" не сможет состояться 29 марта, как было запланировано. "Лично я очень сожалею об этом", - добавила Мэй.

Два варианта отсрочки

Ранее британский премьер обратилась в Евросоюз с просьбой отложить "Брекзит" до 30 июня. Саммит ЕС согласился перенести дату "Брекзита" в ответ на соответствующую просьбу Лондона. 

Как объяснил председатель Европейского совета Дональд Туск, нынешнее решение саммита Европейского Союза предусматривает два сценария. Первый наступит, если Палата общин британского парламента на следующей неделе поддержит соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Тогда "Брекзит" отложат до 22 мая. Если же британские депутаты соглашение не поддержат, наступит второй сценарий. А именно, дата "Брекзита" будет перенесена на 12 апреля, и до этой даты Брюссель будет ждать от Лондона новых предложений.

В Лондон ждут миллион

Между тем в субботу в столице Великобритании должна пройти массовая акция в поддержку повторного референдума о "Брекзите", число участников которой может достичь одного миллиона человек. Предыдущая акция в октябре собрала 700 тысяч участников.

"Завтра я пройдусь маршем с людьми со всех уголков страны, чтобы потребовать, чтобы жителям Великобритании дали сказать окончательное слово о "Брекзите", - заявил в пятницу мэр Лондона Садик Хан.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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