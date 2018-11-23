 Тереза Мэй попросила британцев поддержать ее план по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 25.11.2018

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Европа

Тереза Мэй попросила британцев поддержать ее план по "Брекзиту"

Премьер-министр Великобритании уверена, что сделка с Евросоюзом по "Брекзиту" отвечает национальным интересам страны.

Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась с открытым письмом к соотечественникам с просьбой поддержать проект сделки по "Брекзиту". Текст обращения к нации был опубликован британскими изданиями в субботу, 24 ноября.

Контекст

Брюссель еще никогда не заключал таких договоров, как с Великобританией, заявила Тереза Мэй в парламенте. По ее словам, благодаря "Брекзиту", Лондон вновь обретет контроль над своими границами, законами и деньгами. (22.11.2018)

Британский премьер заявила, что добилась наилучшего соглашения о "Брекзите", которое соответствует тому, "за что голосовали люди на референдуме". Тереза Мэй пообещала, что второго референдума не будет. (15.11.2018)

В послании сказано, что сделка с Евросоюзом по "Брекзиту" отвечает национальным интересам страны. "29 марта следующего года Соединенное Королевство покинет ЕС. Начнется новая глава в жизни нашего народа, и я хочу, чтобы для страны это был момент обновления и примирения", - написала Мэй.

После выхода Великобритании из ЕС страна должна вновь объединиться как единая нация и перестать делиться на тех, кто голосовал "против" и "за", добавила премьер-министр. На саммите ЕС по "Брекзиту", который открывается 25 ноября, должно быть подписано соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза.

Палата общин проголосует против "Брекзита"?

В субботу, 24 ноября, Испания урегулировала с Брюсселем и Лондоном ситуацию вокруг Гибралтара, она больше не будет мешать "Брекзиту". Мадрид сможет заранее проверять и одобрять будущие договоренности, касающиеся этой британской территории.

Сделка по "Брекзиту" также должна быть одобрена в декабре в Палате общин Великобритании. Ряд экспертов указывают, что большинство депутатов настроены голосовать против соглашения.

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    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

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    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

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    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

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    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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