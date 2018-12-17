 Тереза Мэй перенесла голосование в парламенте по ″Брекзиту″ на январь | Новости из Германии о Европе | DW | 17.12.2018

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Европа

Тереза Мэй перенесла голосование в парламенте по "Брекзиту" на январь

Британский премьер объявила о том, что члены Палаты общин проголосуют за соглашение по "Брекзиту" в третью неделю января. Оппозиция хочет инициировать вотум о доверии Терезе Мэй.

Выступление Терезы Мэй в британском парламенте

Выступление Терезы Мэй в британском парламенте

Голосование в британской Палате общин о соглашении по "Брекзиту", которое было запланировано на 11 декабря, а затем перенесено на более поздний срок, состоится в третью неделю января. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник, 17 декабря. Она намерена возобновить дебаты по "Брекзиту" в середине января, а спустя еще неделю провести по этому вопросу голосование, заявила Мэй.

Глава британского парламента категорически отвергла требования о проведении повторного референдума по вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза. Еще одно голосование нанесет "непоправимый ущерб" британской политике и может еще больше расколоть страну, предупредила Мэй. Выступая в парламенте, британский премьер призвала депутатов одобрить соглашение о "Брекзите", подписанное лидерами 27 стран ЕС на внеочередном саммите в Брюселе.

Контекст

Британский премьер заявила, что добилась наилучшего соглашения о "Брекзите", которое соответствует тому, "за что голосовали люди на референдуме". Тереза Мэй пообещала, что второго референдума не будет. (15.11.2018)

Голосование в Палате общин 11 декабря по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза не состоится, заявила премьер-министр Тереза Мэй. (10.12.2018)

Большинство членов фракции тори поддержали лидера партии, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. (12.12.2018)

Между тем оппозиционная Лейбористская партия призывает не откладывать голосование по "Брекзиту" в Палате общин на январь, а проголосовать до 22 декабря. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что намерен инициировать вотум о доверии парламента Терезе Мэй из-за ее политики по вопросу о "Брекзите". Однако, как отмечает агентство dpa, у лейбористов вряд ли получится отправить Мэй в отставку.

Ранее фракция Консервативной партии в британском парламенте выразила премьер-министру вотум доверия. За это решение 12 декабря проголосовали большинство членов фракции тори - 200 человек. Еще 117 депутатов высказались против. Для того, чтобы глава кабмина подала в отставку, о своем недоверии ей должны были заявить минимум 159 парламентариев. 

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Саммит ЕС одобрил соглашение по "Брекзиту"

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Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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