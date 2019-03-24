 Тереза Мэй заявила о готовности вскоре уйти в отставку | Новости из Германии о Европе | DW | 27.03.2019

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Европа

Тереза Мэй заявила о готовности вскоре уйти в отставку

Тереза Мэй готова покинуть пост премьер-министра Великобритании после завершения "Брекзита" и перед началом переговоров с Брюсселем о будущих отношениях Лондона с ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о готовности уйти в отставку в ближайшем будущем. Она готова сложить с себя полномочия главы правительства перед началом переговоров о будущих отношениях между Великобританией и Евросоюзом, сообщила Мэй в среду, 27 марта, на встрече c депутатами парламента от Консервативной партии. Есть стремление к "новым подходам и новому руководству", которым Мэй, по ее словам, не будет препятствовать. "Однако до этого мы должны принять соглашение (о выходе из ЕС – Ред.) и завершить процедуру "Брекзита"", - сказала она.

Контекст

Палата общин Великобритании решила провести голосование по различным вариантам выхода из кризиса в связи "Брекзитом". После этого подали в отставку три члена правительства, несогласные с политикой Мэй. (26.03.2019)

Британцы ищут выход из хаоса, который сами и создали. В британской политике, кроме повторения ситуации, ничего не происходит. Но злорадствовать слишком рано, считает Бернд Ригерт. (15.03.2019)

Тереза Мэй несколько месяцев борется за одобрение соглашения о "Брекзите", которое она в ноябре прошлого года согласовала с Еврокомиссией. Британский парламент уже дважды его отклонил. Ряд депутатов-консерваторов, ранее голосовавших против этого соглашения, выказали готовность его одобрить, если Мэй вскоре покинет свой пост.

Палата общин вечером 27 марта рассматривает восемь альтернативных предложений нынешнему договору о "Брекзите". Среди них – выход из ЕС без договора, приостановка процесса выхода из ЕС, выход из ЕС с последующей тесной привязкой Великобритании к общеевропейскому рынку, проведение второго референдума о "Брекзите".

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  • Флаг ЕС

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

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  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Хаос вокруг "Брекзита" и слухи об отставке Терезы Мэй

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"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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