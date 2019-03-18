 Тереза Мэй возложила на парламент ответственность за задержку ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2019

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Европа

Тереза Мэй возложила на парламент ответственность за задержку "Брекзита"

Британский премьер "очень сожалеет", что выход страны из ЕС не состоится 29 марта. Тереза Мэй заявила, что члены парламента не способны достичь единства по вопросу "Брекзита".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, 20 марта 2019 г.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, 20 марта 2019 г.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила ответственность на парламент из-за наметившегося затягивания выхода страны из Евросоюза. "Члены парламента неспособны достичь единства по осуществлению выхода Соединенного Королевства из Евросоюза", - приводит пресс-служба британского правительства слова Мэй вечером в среду, 20 марта. Результат этого - то, что "Брекзит" не сможет состояться 29 марта, как было запланировано. "Лично я очень сожалею об этом", - добавила Мэй.

Контекст

Прежде чем согласиться на длительную отсрочку "Брекзита", Брюссель ожидает от Лондона веских причин. Вместе с тем ЕС предложил ряд изменений в соглашение об отношениях с Великобританией после "Брекзита". (19.03.2019)

12 марта парламент Великобритании вновь рассмотрит вопрос выхода из ЕС. Что произойдет, если соглашение с ЕС, достигнутое премьером Мэй, не одобрят? Варианты развития событий - в инфографике DW. (11.03.2019)

Ранее британский премьер обратилась в ЕС с просьбой отложить "Брекзит" до 30 июня. Глава Европейского совета Дональд Туск выразил готовность предоставить "короткую отсрочку", условием для которой, однако, является одобрение парламентом Великобритании договора о выходе страны из ЕС. Кроме того, за отсрочку "Брекзита" должны проголосовать все 27 оставшихся стран - членов ЕС. Переговоры об этом пройдут в четверг в рамках саммита в Брюсселе.

По неофициальным данным Тереза Мэй намеревается на следующей неделе вновь вынести на голосование свой договор о "Брекзите". При этом спикер палаты общин Джон Беркоу заявил, что разрешит третье голосование по договору только в том случае, если новая версия документа будет "существенно" отличаться от предыдущих.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 03:04

Сценарий "Брекзита" Терезы Мэй провалился - что дальше?

 

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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