Теракт в Санкт-Петербурге

В понедельник, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв с большим количеством пострадавших. В результате теракта 14 человек погибли, еще около 50 получили ранения.

В метро Санкт-Петербурга в понедельник, 3 апреля, в районе трех часов дня был совершен теракт. Бомба, заложенная в одном из вагонов поезда, следовавшего по "синей ветке", взорвалась на перегоне между станциями второй линии метрополитена "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате 14 человек погибли, более 50 – получили ранения. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье "теракт" и "изготовление взрывчатых веществ". В причастности к совершению теракта подозревается уроженец Киргизии.