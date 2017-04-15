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Теракт в Санкт-Петербурге

В понедельник, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв с большим количеством пострадавших. В результате теракта 14 человек погибли, еще около 50 получили ранения.

В метро Санкт-Петербурга в понедельник, 3 апреля, в районе трех часов дня был совершен теракт. Бомба, заложенная в одном из вагонов поезда, следовавшего по "синей ветке", взорвалась на перегоне между станциями второй линии метрополитена "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате 14 человек погибли, более 50 – получили ранения. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье "теракт" и "изготовление взрывчатых веществ". В причастности к совершению теракта подозревается уроженец Киргизии.

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В Санкт-Петербурге арестовали двух предполагаемых вербовщиков террористов 15.04.2017

По данным "Фонтанки", один из арестованных подозревается в вербовке возможных пособников Акбарджона Джалилова, которого следствие считает организатором теракта в метро 3 апреля.
ST. PETERSBURG, April 3, 2017 The photo taken on April 3, 2017 shows the blast site at a metro station in St. Petersburg, Russia. At least 10 people were killed, 50 injured and 7 stations were shut down after blasts. gl |

Скончался еще один пострадавший от взрыва в метро Санкт-Петербурга 12.04.2017

В ночь на 12 апреля скончался еще один пострадавший от теракта в метро Санкт-Петербурга. Общее число погибших достигло 15 человек.
3.4.2017*** Flowers in memory for victims of a blast in St.Petersburg metro, lay outside Sennaya Ploshchad metro station in St. Petersburg, Russia April 3, 2017. REUTERS/Igor Russak FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

"Коммерсант" сообщил о втором потенциальном смертнике в метро Петербурга 07.04.2017

Большинство подозреваемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге являются земляками Джалилова. Следователи считают, что среди них - два потенциальных смертника.

A still image of suspect Akbarzhon Jalilov walking at St Petersburg's metro station is shown in this police handout photo obtained by 5th Channel Russia April 4, 2017. 5th Channel Russia/via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE. RUSSIA OUT.

Появились новые данные о предполагаемом террористе из Петербурга 06.04.2017

По одной из версий, Акбаржон Джалилов мог попасть под влияние террористической группировки в Киргизии. Другая версия - он мог проходить обучение в рядах "Исламского государства".

A still image of suspect Akbarzhon Jalilov walking at St Petersburg's metro station is shown in this police handout photo obtained by 5th Channel Russia April 4, 2017. 5th Channel Russia/via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE. RUSSIA OUT.

РБК: Родственники опознали останки исполнителя взрыва в метро в Санкт-Петербурге 04.04.2017

Родственники человека, который, предположительно, привел в действие взрывное устройство в вагоне метро в Санкт-Петербурге, опознали его останки по голове. СМИ о процедуре заранее сообщать не стали.
Das Brandenburger Tor spiegelt sich am 03.03.2017 in Berlin am Morgen in einer Regenpfütze. Foto: Paul Zinken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немецкие СМИ: перед террором Россия стоит по одну сторону баррикад с Западом (видео) 04.04.2017

Теракт в Санкт-Петербурге стал одной из наиболее обсуждаемых тем в немецких СМИ. Обозреватели рассуждают о том, кто может стоять за терактом и как остановить террор. Авторы едины во мнении, что террор не имеет границ.

По одну сторону c Россией: немецкие СМИ о теракте в Санкт-Петербурге (04.04.2017) 04.04.2017

Теракт в Санкт-Петербурге стал одной из наиболее обсуждаемых тем в немецких СМИ. Обозреватели рассуждают о том, кто может стоять за терактом и как остановить террор. Авторы едины во мнении, что террор не имеет границ.

Теракт в Петербурге: как в мире отреагировали на трагедию в РФ – DW Новости (04.04.2017) 04.04.2017

Российские следственные органы предположительно установили личность мужчины, который совершил взрыв в метро в Санкт-Петербурге. Страшный теракт вызвал реакцию сочувствия не только в России, но и за рубежом.

Санкт-Петербург: день после теракта (04.04.2017) 04.04.2017

Траур, сообщение о бомбе, закрытие станций метро. Через день после взрыва на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" ситуация в городе на Неве продолжает оставаться напряженной.
Karikatur von Sergey Elkin (c) DW/S. Elkin

Скорбь после теракта в Санкт-Петербурге 04.04.2017

Теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля унес жизни 14 человек, более 50 ранены. В городе объявлен траур.
04.04.2017, Sankt-Petersburg+++ Sennaja-Platz neben der U-Bahn-Station, wo der Terroranschlag stattfand. Heute die Station ist wieder gesperrt. Zu sehen auf dem Platz sind Autos und Mitarbeiter vom Ministerium für Zivilschutz, Rettungskräfte. (c) DW/Julia Wischnewetzkaja

В Петербурге закрыли станцию метро "Сенная площадь" после сообщения о бомбе 04.04.2017

Станции метро "Сенная площадь" и соседняя с ней "Достоевская" в Санкт-Петербурге закрыты после сообщения о бомбе. Сотрудники МЧС проверяют информацию.
03.04.2017 Russian police and emergency service officers stand near fire trucks near the entrance of Sennaya Square subway station in St. Petersburg, Russia, Monday, April 3, 2017. The subway in the Russian city of St. Petersburg is reporting that there are fatalities and several people have been injured in an explosion on a subway train. (AP Photo/Evgenii Kurskov)

Уроженец Киргизии подозревается в причастности к теракту в Петербурге 04.04.2017

По подозрению в причастности к теракту в метро Петербурга разыскивается уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В метро его зафиксировали камеры видеонаблюдения, ориентировка ушла в соцсети.

03.04.2017 Russian police officers stand guard in a street after a explosion in St. Petersburg's subway, Russia, Monday, April 3, 2017. The subway in the Russian city of St. Petersburg is reporting that there are fatalities and several people have been injured in an explosion on a subway train. (AP Photo/Evgenii Kurskov)

Причастность гражданина Казахстана к теракту в Санкт-Петербурге не подтвердилась 04.04.2017

22-летний Максим Арышев, тело которого было обнаружено в эпицентре взрыва в метро Санкт-Петербурга, по всей видимости, является жертвой теракта, считают спецслужбы Казахстана.
3.4.2017*** A man leaves flowers during a memorial service for victims of a blast in St.Petersburg metro, outside Sennaya Ploshchad metro station in St. Petersburg, Russia April 3, 2017. REUTERS/Igor Russak FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Как Санкт-Петербург пережил день теракта в метро 03.04.2017

Петербуржцы подали пример городским властям в организации бесплатного проезда после трагедии. А оппозиция упрекает Смольный в неэффективной трате денег на обеспечение безопасности в метро.

Теракт в Петербурге: акции в память о жертвах взрыва (03.04.2017) 03.04.2017

В Москве и Санкт-Петербурге прошли акции памяти погибших во время теракта в петербургском метро. Люди несут цветы и свечи к станции "Сенная площадь". В Москве акция прошла в Александровском саду.

Теракт в Петербурге: видео с места событий и слова очевидцев - DW Новости (03.04.2017) 03.04.2017

Взрыв в метро Санкт-Петербурга достаточно быстро был квалифицирован как теракт. После взрыва была закрыта вся петербургская подземка. В городе были введены дополнительные меры безопасности.

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