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Теракт в Нью-Йорке 31 октября 2017 года

31 октября 2017 года в Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу людей. За рулем находился 29-летний выходец из Узбекистана, вскоре задержанный полицией. Погибли 8 человек.

Около 15 часов по местному времени в центре Нью-Йорка автомобиль, за рулем которого сидел Сайфулло Саипов, въехал в толпу. Спустя некоторое время он столкнулся со школьным автобусом и остановился. После того как автомобиль остановился, из него выбежал мужчина с оружием в руках. Полицейские открыли по нему огонь и ранили в живот. После этого нападавшего задержали. У него были изъяты пневматическое ружье и пистолет для пейнтбола.

ARCHIV 2007- Moroccan Mounir El Motassadeq awaits the start of his hearing at a court in Hamburg January 5, 2007. Foto: Christian Charisius/dpa (zu dpa «BGH: Terrorhelfer El Motassadeq muss weiter in Haft bleiben» vom 07.08.2014) |

Что известно о террористе Мунире аль-Мотасадеке? 15.10.2018

15 октября в Германии началась процедура депортации Мунира аль-Мотасадека, осужденного по делу о терактах 11 сентября в США.
15.10.2018, Hamburg: Der Terror-Helfer Mounir el Motassadeq (M) wird von Polizeibeamten aus einem Hubschrauber am Geschäftsfliegerzentrum geführt. Nach fast 15 Jahren Haft ist der 9/11-Terrorhelfer Mounir el Motassadeq am Montag von einem Hubschrauber aus der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel abgeholt worden. Er soll in sein Heimatland Marokko abgeschoben werden. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa - ACHTUNG: Person wurde aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen gepixelt | Verwendung weltweit

ФРГ начала процесс депортации осужденного за теракты 11 сентября 15.10.2018

Первый осужденный по делу о терактах 11 сентября 2001 года аль-Мотасадек доставлен вертолетом из тюрьмы в аэропорт Гамбурга. Оттуда его регулярным рейсом переправят в Марокко.

Der Marokkaner Mounir Al Motassadeq ist am Mittwoch, 11. August 2004, auf dem Weg zum Oberlandesgericht in Hamburg. Motassadeq wird im Revisionsverfahren vorgeworfen, in die Terrorattacken vom 11. September 2001 involviert zu sein. (AP Photo/Fabian Bimmer) ---Moroccan Mounir el Motassadeq arrives at the Hamburg court at the second day of Motassadeq's retrial on Wednesday, Aug. 11, 2004 in Hamburg, northern Germany. Motassadeq is accused of involvement in the September 11 terror attacks. (AP Photo/Fabian Bimmer) |

В Германии будет досрочно освобожден осужденный за теракты 11 сентября 2001 года 10.08.2018

Мунир аль-Мотасадек может быть освобожден за три месяца до окончания 15-летнего тюремного срока и сразу же будет депортирован в Марокко, пишет Bild.
U.S. President Donald Trump speaks during a cabinet meeting at the White House in Washington, U.S., November 1, 2017. REUTERS/Kevin Lamarque

Трамп призвал ужесточить миграционную политику после теракта в Нью-Йорке 12.12.2017

Дональд Трамп выступает за то, чтобы Конгресс США изменил правила въезда в страну. Нынешнюю иммиграционную систему Соединенных Штатов президент назвал слабой.

Sayfullo Saipov, the suspect in the New York City truck attack, is seen in this courtroom sketch appearing in Manhattan federal courtroom in a wheelchair in New York, NY, U.S., November 1, 2017. REUTERS/Jane Rosenberg FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Уроженцу Узбекистана в США предъявлены обвинения в поддержке терроризма 22.11.2017

Сайфулло Саипов в конце октября совершил на грузовике наезд на толпу в Нижнем Манхэттене. Мужчине вменяют в вину восемь убийств, 12 покушений на убийство и поддержку ИГ.

November 1, 2017 Law Enforcement officials investigate a pickup truck used in an attack on the West Side Highway in lower Manhattan in New York City, U.S., November 1, 2017.REUTERS/Brendan McDermid

Нью-йоркский террорист напомнил о проблемах в Центральной Азии 02.11.2017

Атака в Нью-Йорке указывает на опасность терроризма, которая исходит из Центральной Азии. Но больше вопросов следует направить в адрес США, чем Узбекистана, полагает эксперт ICG.
Sayfullo Saipov, the suspect in the New York City truck attack, is seen in this courtroom sketch appearing in Manhattan federal courtroom in a wheelchair in New York, NY, U.S., November 1, 2017. REUTERS/Jane Rosenberg FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Теракт в США: Трамп требует смертной казни для выходца из Узбекистана (видео) 02.11.2017

После теракта в Нью-Йорке, совершенного выходцем из Узбекистана, президент США Дональд Трамп снова заговорил об отмене визовой лотереи, а в качестве меры наказания преступнику предложил смертную казнь.

Дональд Трамп требует смертной казни для террориста из Нью-Йорка (02.11.2017) 02.11.2017

После теракта в Нью-Йорке, совершенного выходцем из Узбекистана, президент США Дональд Трамп снова заговорил об отмене визовой лотереи, а в качестве меры наказания преступнику предложил смертную казнь.
Sayfullo Saipov, the suspect in the New York City truck attack, is seen in this courtroom sketch appearing in Manhattan federal courtroom in a wheelchair in New York, NY, U.S., November 1, 2017. REUTERS/Jane Rosenberg FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Трамп требует смертной казни для нью-йоркского террориста 02.11.2017

Убивший восемь человек и с восторгом отзывающийся о ИГ преступник заслуживает высшей меры, написал в Twitter президент США. Прокуратура сообщила о первых результатах допроса.
Emergency crews attend the scene of an alleged shooting incident on West Street in Manhattan, New York, U.S., October 31 2017. REUTERS/Andrew Kelly

Теракт в Нью-Йорке: что нам известно 02.11.2017

В Нью-Йорке в результате теракта погибли восемь человек, 11 тяжело ранены. DW собрала все известные факты о преступлении.
Scene after a gunman emerged from a crashed Home Depot truck and opened fire after apparently plowing down four riders Tuesday afternoon on a Lower Manhattan bike path Tuesday, Oct. 31, 2017 in Manhattan, N.Y. The New York Police Department reported one man was in custody after initial reports of gunfire set off a mad scramble in the downtown area. Police flooded the area shortly after the first shots were fired around 3 p.m. (James Keivom/New York Daily News/TNS) Photo via Newscom picture alliance |

ФБР разыскивает возможного соучастника теракта в Нью-Йорке 02.11.2017

В США разыскивают еще одного выходца из Узбекистана, возможно, причастного к теракту в Нью-Йорке. По неофициальным данным, его зовут Мухаммадзоир Кадыров.
ARCHIV - Sigmar Gabriel (SPD), aufgenommen am 16.08.2017 in Berlin nach einem Interview. (zu dpa Und raus bist Du...oder auch nicht - das Ringen um die Topjobs vom 22.09.2017) Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Берлин заверил США в тесном сотрудничестве в борьбе с терроризмом 01.11.2017

Глава МИД Германии призвал ньюйоркцев не позволять запугать себя и сохранить свободный и открытый образ жизни.
Authorities stand near a damaged Home Depot truck after a motorist drove onto a bike path near the World Trade Center memorial, striking and killing several people Tuesday, Oct. 31, 2017, in New York. (AP Photo/Bebeto Matthews) |

Трамп распорядился экстремально усилить проверку иностранцев 01.11.2017

После теракта в центре Нью-Йорка политкорректности не место, считает президент США Дональд Трамп. Он распорядился максимально усилить контроль над иностранцами.

Теракт в Нью-Йорке (01.11.2017) 01.11.2017

На Манхэттене машина въехала в толпу. 8 человек погибли. Нападавший - гражданин Узбекистана. Он задержан.
Ein beschädigter Schulbus steht am 31.10.2017 in New York (USA) auf einer Straße. In der Stadt hat es bei einem noch ungeklärten Zwischenfall mit einem Fahrzeug nach Polizeiangaben Tote und Verletzte gegeben. Das Fahrzeug sei im Süden von Manhattan auf einen Fahrrad- und Fußgängerweg gefahren, teilte die Polizei per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Foto: Mark Lennihan/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Предполагаемый террорист из Нью-Йорка оказался гражданином Узбекистана 31.10.2017

Въехавший на машине в толпу людей в Нью-Йорке оказался гражданином Узбекистана. При совершении теракта он кричал "Аллах акбар".