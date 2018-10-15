Теракт в Нью-Йорке 31 октября 2017 года

31 октября 2017 года в Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу людей. За рулем находился 29-летний выходец из Узбекистана, вскоре задержанный полицией. Погибли 8 человек.

Около 15 часов по местному времени в центре Нью-Йорка автомобиль, за рулем которого сидел Сайфулло Саипов, въехал в толпу. Спустя некоторое время он столкнулся со школьным автобусом и остановился. После того как автомобиль остановился, из него выбежал мужчина с оружием в руках. Полицейские открыли по нему огонь и ранили в живот. После этого нападавшего задержали. У него были изъяты пневматическое ружье и пистолет для пейнтбола.