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Теракт в Ницце

Вечером 14 июля 31-летний выходец из Туниса въехал на грузовике в толпу людей, отмечавших в Ницце праздник День взятия Бастилии. 84 человека погибли, еще десятки пострадали. Власти Франции признали трагедию терактом.

(Здесь представлены публикации по теме трагедии в Ницце, сгенерированные автоматически по результатам поискового запроса).

Police officers guard the crime scene at a bar in Vienna, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2020. Police in the Austrian capital said several shots were fired shortly after 8 p.m. local time on Monday, Nov. 2, in a lively street in the city center of Vienna. Austria's top security official said authorities believe there were several gunmen involved and that a police operation was still ongoing. (AP Photo/Matthias Schrader) |

Страны Евросоюза намерены расширить обмен данными в борьбе с терроризмом 13.11.2020

Министры внутренних дел государств ЕС готовят совместное заявление об ужесточении борьбы с терроризмом. В проекте документа подчеркивается, что обмен данными должен осуществляться с соблюдением основных прав человека.
Police officers guard the scene in Vienna, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2020. Police in the Austrian capital said several shots were fired shortly after 8 p.m. local time on Monday, Nov. 2, in a lively street in the city center of Vienna. Austria's top security official said authorities believe there were several gunmen involved and that a police operation was still ongoing. (AP Photo/Matthias Schrader) |

После терактов во Франции и Австрии Макрон и Курц обсудят вопросы безопасности 09.11.2020

Лидеры Франции и Австрии встретятся в Париже, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Европе после террористических актов, совершенных в обеих странах.
Police officers guard the scene in Vienna, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2020. Police in the Austrian capital said several shots were fired shortly after 8 p.m. local time on Monday, Nov. 2, in a lively street in the city center of Vienna. Austria's top security official said authorities believe there were several gunmen involved and that a police operation was still ongoing. (AP Photo/Matthias Schrader) |

Наследники "халифата": главное о терроризме в Европе 05.11.2020

Кровавый теракт в Вене стал свидетельством того, что джихадисты угрожают не только Франции, но и другим европейским странам. Что можно сделать для предотвращения радикализации мусульман?
Basilika Notre-Dame zwei Tage nach dem Anschlag Trauer in Nizza nach dem Anschlag vom 29.10.20 DW/Marina Strauß Nizza, 31.10.2020

По делу о нападении в Ницце задержан еще один человек 05.11.2020

17-летнего задержанного подозревают в том, что он состоял в переписке с преступником, устроившим теракт в Ницце.
Austrian police work on November 3, 2020 at Morzinplatz, one of the areas of the multiple shootings shooting that occured on the eve in the center of Vienna, Austria. - A huge manhunt was under way November 3, 2020 after gunmen opened fire at multiple locations across central Vienna, killing at least three people and wounding several more in what the Austrian Chancellor described as a repulsive terror attack. One of the suspected killers, identified as an Islamic State group sympathiser, was shot dead by police who said they were searching for at least one more assailant still at large. (Photo by ALEX HALADA / AFP) (Photo by ALEX HALADA/AFP via Getty Images)

Теракт в Вене: что о нем известно 03.11.2020

Стрельбу, открытую вечером 2 ноября в центре Вены, власти Австрии назвали терактом, который совершил сторонник "Исламского государства". DW собрала всю последнюю информацию о преступлении.
Security forces keep vigil in front of the Louvre Museum in Paris, France, on February 3, 2017 which was closed following a terror attack. The area was sealed off after an assaillant was shot and wounded after he attacked soldiers on patrol in the Louvre's underground mall. Photo by Maya Vidon-White/UPI Photo via Newscom picture alliance |

По делу о теракте в Ницце задержан еще один подозреваемый 31.10.2020

Обоих задержанных подозревают в том, что они контактировали с мужчиной, напавшим на посетителей базилики Нотр-Дам, незадолго до преступления.

Теракт в Ницце: по словам Макрона, Франция не уступит террористам 30.10.2020

Во Франции - высший уровень террористической угрозы. В четверг в Ницце мужчина убил ножом трех человек. За два месяца в стране было совершено уже три нападения, совершенных, судя по всему, исламскими экстремистами.

Теракт в Ницце: во Франции объявлен высший уровень террористической угрозы (29.10.2020) 29.10.2020

Три человека стали жертвами ножевой атаки во французской Ницце, еще шесть человек ранены. Эксперты связывают это преступление со скандалом вокруг карикатур на пророка Мухаммеда.
22.08.2017 People display flowers and candles to pay tribute to the victims of the Barcelona and Cambrils attacks on the Rambla boulevard in Barcelona on August 22, 2017, five days after the attacks that killed 15 people. An alleged member of the terror cell that unleashed carnage in Spain last week admitted to a judge Tuesday that he and other suspects had planned a bigger attack, a judicial source said. / AFP PHOTO / LLUIS GENE (Photo credit should read LLUIS GENE/AFP/Getty Images)

Позволяет ли современная техника предотвращать теракты? (видео) 21.09.2017

После терактов в ЕС с использованием грузовиков, спрос на заградительное оборудование стремительно вырос. Некоторые производители решили даже полностью перепрофилироваться на изготовление боллардов и других заграждений.
20.08.2017 Der australische Ministerpräsident Malcolm Turnbull (M), Troy Grant (2.v.r), der für Polizeiangelegenheiten zuständige Minister im Bundesstaat New South Wales, und Mick Fuller (r), Polizeikommissar im Bundesstaat New South Wales nehmen am 20.08.2017 in Sydney (Australien) an einer Pressekonferenz zu Sicherheitsvorkehrungen im Land teil. Nach Terroranschlägen in Frankreich, Deutschland und Spanien will Australien seine Sicherheitsvorkehrungen deutlich verstärken. Mehr Sicherheitskräfte sollen belebte Orte schützen, Betonpoller Gehwege begrenzen. Foto: Daniel Munoz/AAP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Австралия представила стратегию защиты от терактов 20.08.2017

Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл считает, что антитеррористическая стратегия поможет защитить людей в местах массового скопления.
French municipal police officers stand by a tribune with the colors of the French flag ahead of the commemorations of the July 14 fatal truck attack on the Promenade des Anglais in Nice, France, July 12, 2017. REUTERS/Eric Gaillard

Макрон объявил "беспощадную битву" против терроризма 14.07.2017

В Ницце прошли памятные мероприятия в связи с первой годовщиной теракта, жертвами которого стали 86 человек.
22.05.2017 Einheiten der Polizei sind am 23.05.2017 in Manchester, Großbritannien, in der Nähe der Manchester Arena im Einsatz. Bei einem Konzert in der britischen Stadt Manchester hat es am nach Polizeiangaben Tote und Verletzte gegeben. (zu dpa «Tote und Verletzte bei Konzert in Manchester» vom 22.05.2017) Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Фотогалерея: 10 самых громких терактов в Европе 23.05.2017

Лондон, Париж, Берлин, а теперь и Манчестер. Европейские города все чаще становятся мишенью радикальных исламистов. Самые резонансные теракты в Европе за последние годы - в фотогалерее DW.

08.02.2016+++ COLOGNE, GERMANY - FEBRUARY 08: A Policeman walks through Carnival revellers during the annual Rose Monday parade on February 8, 2016 in Cologne, Germany. The centuries-old tradition of German carnival occurs in February and runs until Ash Wednesday, the start of Lent, and culminates in Rose Monday celebrations. Police are on added alert this year, particularly in Cologne, due to the New Year`s Eve sex attacks on women that have been attributed to gangs of migrants. (Photo by Volker Hartmann/Getty Images) +++ (C) Getty Images/V. Hartmann

В Кельне во время карнавала запретят проезд грузовиков 04.02.2017

В течение двух дней во время карнавала грузовые автомобили не смогут въезжать в центр Кельна. Меры предосторожности были приняты после терактов в Ницце и в Берлине.
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Комментарий: Да здравствует Франция! 20.08.2016

Во Францию, которая страдает от террора как никакая другая страна Европы, стало приезжать меньше туристов. Но непринужденность французов вызывает восхищение, считает Марсель Фюрстенау.

Теракт в Ницце - нападение готовилось целый год (22.07.2016) 22.07.2016

Мухаммед Лахуаедж Булель, устроивший теракт на Английской набережной в Ницце, действовал не в одиночку. Специальный антитеррористический суд ведет расследование против пятерых его предполагаемых пособников.
18.07.2016 Soldiers from the French Foreign Legion patrol on the Promenade des Anglais on the third day of national mourning to pay tribute to victims of the truck attack on Bastille Day that killed scores and injured as many in Nice, France, July 18, 2016. REUTERS/Eric Gaillard Copyright: Reuters/E. Gaillard

Франция продлевает режим ЧП на полгода 20.07.2016

Правительство предлагало изначально продлить его на три месяца, но согласилось с предложением оппозиции увеличить этот срок вдвое. Позднее этот вопрос должен обсудить Сенат.
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