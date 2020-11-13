Теракт в Ницце

Вечером 14 июля 31-летний выходец из Туниса въехал на грузовике в толпу людей, отмечавших в Ницце праздник День взятия Бастилии. 84 человека погибли, еще десятки пострадали. Власти Франции признали трагедию терактом.

(Здесь представлены публикации по теме трагедии в Ницце, сгенерированные автоматически по результатам поискового запроса).