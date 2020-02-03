Теракт в Лондоне

22 марта 2017 года на Вестминстерском мосту автомобиль въехал в толпу пешеходов.

22 марта 2017 года на Вестминстерском мосту автомобиль въехал в толпу пешеходов. Затем машина поехала дальше и врезалась в ограждение расположенного в непосредственной близости от моста Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании. Неизвестный выскочил из автомобиля и, попытавшись проникнуть в здание парламента, ударил ножом полицейского, после чего был застрелен спецназом. Погибли четыре человека, а также сам террорист. Еще десятки получили ранения.