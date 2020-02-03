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Теракт в Лондоне

22 марта 2017 года на Вестминстерском мосту автомобиль въехал в толпу пешеходов.

22 марта 2017 года на Вестминстерском мосту автомобиль въехал в толпу пешеходов. Затем машина поехала дальше и врезалась в ограждение расположенного в непосредственной близости от моста Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании. Неизвестный выскочил из автомобиля и, попытавшись проникнуть в здание парламента, ударил ножом полицейского, после чего был застрелен спецназом. Погибли четыре человека, а также сам террорист. Еще десятки получили ранения.

20141215 - GENT, BELGIUM: Illustration shows police near the Pilorijnstraat as four armed men invaded this morning an apartment in the Pilorijnstraat, near Gent Dampoort, Monday 15 December 2014. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

В Бельгии женщина напала с ножом на прохожих 03.02.2020

В бельгийском городе Гент женщина ранила ножом двух прохожих. По заявлению местных властей, первоначально нет причин полагать, что нападение имеет террористическую подоплеку.
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 02: Police officers at the scene after a man was shot and killed by armed police on February 2, 2020 in London, England. The Metropolitan police have said that a number of people had been stabbed during a terrorist-related incident in Streatham. (Photo by Hollie Adams/Getty Images)

В Лондоне застрелен напавший на людей мужчина 02.02.2020

Полиция квалифицирует инцидент в районе Стретем как террористический акт. Мужчина, ранивший нескольких прохожих ножом, застрелен.
ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 23, 2017: The logo of Telegram, a free cloud-based instant messaging service. Sergei Konkov/TASS Foto: Sergei Konkov/TASS/dpa |

Связанные с ИГ группы перемещаются с Telegram на TamTam 04.12.2019

Первое сообщение о теракте в Лондоне появилось в российском мессенджере TamTam. По данным эксперта, связанные с ИГ группы, удаленные в Telegram, вскоре появляются на TamTam.
29.11.2019, Police officers are seen near the site of an incident at London Bridge in London, Britain, November 29, 2019. REUTERS/Peter Nicholls.

Британская полиция задержала подозреваемого в подготовке теракта 01.12.2019

Подозреваемый в террористической деятельности был задержан в ходе полицейской проверки лиц, которые были досрочно выпущены на свободу после приговоров, связанных с терроризмом.
FILE - In this file photo dated Friday, Sept. 15, 2017, showing a police forensic tent on the platform next to the train on which a homemade bomb exploded at Parsons Green subway station in London. Teenage Iraqi asylum-seeker Ahmed Hassan has been sentenced Friday March 23, 2018, to at least 34-years in prison for injuring 51 people in the London subway bombing. The homemade bomb placed by Ahmed Hassan only partially detonated Sept. 15, 2017, at London's Parsons Green Tube station. (AP Photo/Frank Augstein, FILE) |

Беженец из Ирака приговорен к высшей мере за теракт в Лондоне 23.03.2018

18-летний выходец из Ирака Ахмед Хасан может рассчитывать на досрочное освобождение только после 34 лет заключения. При теракте в метро Лондона в сентябре 2017 года пострадали 30 человек.
Police officers stand in the road near the Natural History Museum, after a car mounted the pavement injuring a number of pedestrians, police said, in London, Britain October 7, 2017. REUTERS/Peter Nicholls

В Лондоне автомобиль врезался в толпу 07.10.2017

В Лондоне автомобиль врезался в толпу
20.09.2017****Officers stand behind police cordon after three men were arrested in connection with an explosion on the London Underground, in Newport, Wales, Britain, September 20, 2017. REUTERS/Rebecca Naden

Задержаны еще двое подозреваемых по делу о взрыве в лондонском метро 20.09.2017

В британском Ньюпорте задержаны двое мужчин, подозреваемых в причастности к взрыву в лондонском метро. Полиция продолжает розыскные мероприятия.
Police, fire and ambulance crew attend to an incident at Parsons Green underground station in London, Britain, September 15, 2017. REUTERS/Luke MacGregor

Задержан третий подозреваемый в причастности ко взрыву в метро Лондона 19.09.2017

Британская полиция задержала третьего подозреваемого в совершении взрыва в лондонском метро. Спецоперация прошла в валлийском Ньюпорте.
17.09.2017 +++ Police officers stand in front of barriers forming a cordon around a property being searched after a man was arrested in connection with an explosion on a London Underground train, in Sunbury-on-Thames, Britain, September 17, 2017. REUTERS/Peter Nicholls

Уровень угрозы теракта в Великобритании понижен 17.09.2017

Британские власти понизили уровень террористической угрозы с наивысшего "критического" до "серьезного". Расследование взрыва в метро идет успешно, задержаны двое подозреваемых.
16.09.2017+++Sunbury-on-Thames, UK+++ Police officers stand behind cordon tape near a property that was searched after an explosion on a London Underground train, in Sunbury-on-Thames, Britain, September 16, 2017. REUTERS/Peter Nicholls

В Лондоне задержан второй подозреваемый по делу о теракте в метро 17.09.2017

На западе британской столицы в ночь на 17 сентября задержан 21-летний мужчина, подозреваемый в причастности ко взрыву в лондонском метро.
Armed police close to Parsons Green station in west London after an explosion on a packed London Underground train, Friday, Sept. 15, 2017. (Dominic Lipinski/PA via AP)

Теракт в метро Лондона: арестован первый подозреваемый 16.09.2017

Мужчина взят под стражу в Дувре по обвинению в нарушении статьи 41-й британского Акта о терроризме. Он - один из главных подозреваемых по делу о теракте в лондонской подземке.

19.06.2017 LONDON, ENGLAND - JUNE 19: Police forensics officers prepare to examine the scene near Finsbury Park Mosque in which one man was killed after a vehicle ploughed into pedestrians, on June 19, 2017 in London, England. A van ploughed into worshippers leaving Finsbury Park mosque after Ramadan prayers on Severn Sisters Road. Police have reported that eight people were injured and one killed. A 48-year-old man has been arrested. Prime Minister Theresa May has said police are treating it as a potential terrorist incident. (Photo by Carl Court/Getty Images)

Водителю фургона в Лондоне предъявлено обвинение 23.06.2017

Мужчина, наехавший на группу прохожих у мечети в Лондоне, обвинен в убийстве с террористической подоплекой и в попытке убийства.

19.06.2017 Police investigators work the scene in the Finsbury Park area of north London after a vehichle hit pedestrians, on June 19, 2017. One man was killed and eight people hospitalised when a van ran into pedestrians near a mosque in north London in an incident that is being investigated by counter-terrorism officers, police said on Monday. The 48-year-old male driver of the van was found detained by members of the public at the scene and then arrested by police, a police statement said. / AFP PHOTO / Daniel LEAL-OLIVAS (Photo credit should read DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images)

Водитель фургона в Лондоне арестован по подозрению в терроризме 19.06.2017

Следствие считает, что подозреваемый действовал в одиночку. Жизнь самого подозреваемого спас имам лондонской мечети.
A woman at looks at flowers placed for attack victims at Potters Field Park in London, Tuesday, June 6, 2017. A new search was underway Tuesday in a neighborhood near the home of two of the London Bridge attackers, hours after police said they had freed everyone detained in the wake of the Saturday evening rampage that left several dead and dozens wounded. (AP Photo/Tim Ireland) |

Лондонские террористы планировали использовать для нападения большегруз 10.06.2017

Британская полиция выяснила, что террористы собирались осуществить нападение на Лондонском мосту, используя тяжелый грузовик, чтобы убить больше людей. Скотленд-Ярд ознакомил с последними данными следствия.
Police officers patrol Westminster Bridge with the Houses of Parliament in the background, on election day in London, Thursday, June 8, 2017. Britain voted Thursday in an election that started out as an attempt by Prime Minister Theresa May to increase her party's majority in Parliament ahead of Brexit negotiations but was upended by terror attacks in Manchester and London during the campaign's closing days. (AP Photo/Markus Schreiber) |

На востоке Лондона нашли спортзал для тренировки джихадистов 09.06.2017

Полиция провела обыски в фитнес-клубе в лондонском районе Илфорд, куда регулярно ходили террористы, устроившие нападение на Лондонском мосту. Местные жители ранее уже жаловались на спортзал властям.
Zu Bildergalerie Instagram: beliebteste Sehenswürdigkeiten: Winter weather Feb 14th 2017. The sun rises behind Tower Bridge in London. Picture date: Tuesday February 14, 2017. Photo credit should read: Victoria Jones/PA Wire URN:30112353 |

В Лондоне подняли из реки тело мужчины, предположительно погибшего при теракте 07.06.2017

Тело мужчины, вероятно, ставшего восьмой жертвой теракта 4 июня, было поднято из реки полицией Лондона. Не исключено, что погибший был гражданином Франции.

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