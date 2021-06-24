Теракт в Берлине

19 декабря грузовик въехал в толпу людей на рождественском рынке в Берлине. Полиция расценила произошедшее как теракт.

Вечером в понедельник, 19 декабря, около 22.00 мск грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. В результате наезда грузовика погибли 11 человек, еще 48 получили травмы. Двенадцатый погибший, тело которого было найдено на пассажирском месте, оказался водителем угнанного польского большегруза. Он был убит человеком, находившемся за рулем в момент наезда. По подозрению в совершении теракта был объявлен в розыск 23-летний гражданин Туниса Анис Амри. Вскоре после этого он был убит в Милане во время перестрелки с итальянскими полицейскими.