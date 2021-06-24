Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Теракт в Берлине

19 декабря грузовик въехал в толпу людей на рождественском рынке в Берлине. Полиция расценила произошедшее как теракт.

Вечером в понедельник, 19 декабря, около 22.00 мск грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. В результате наезда грузовика погибли 11 человек, еще 48 получили травмы. Двенадцатый погибший, тело которого было найдено на пассажирском месте, оказался водителем угнанного польского большегруза. Он был убит человеком, находившемся за рулем в момент наезда. По подозрению в совершении теракта был объявлен в розыск 23-летний гражданин Туниса Анис Амри. Вскоре после этого он был убит в Милане во время перестрелки с итальянскими полицейскими.

19.12.2019, Berlin: Zahlreiche Blumen und Kerzen sind an der Gedenkstätte für die Opfer des Anschlags am Breitscheidplatz zu sehen. Drei Jahre nach dem islamistischen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche hat Berlin der Opfer gedacht. Foto: Jörg Carstensen/dpa | Verwendung weltweit

В бундестаге указали на ошибки властей в связи с терактом в Берлине в 2016 году 24.06.2021

Комиссия бундестага по расследованию ошибок, которые сделали возможным теракт на рождественском базаре в Берлине, представила итоговый отчет.
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 19: People arrive to lay candles and flowers at the memorial to the 2016 Christmas market terror attack at Breitscheidplatz prior to an official ceremony on the third anniversary of the attack on December 19, 2019 in Berlin, Germany. Three government commissions are still investigating the attack, with the focus now on shortcomings by law enforcement on possibly having been able to prevent it. Meanwhile many family members of victims and survivors claim they feel they have been insufficiently supported by government agencies in dealing with the trauma and other consequences. On December 19, 2016 Islamist terrorist Anis Amri drove a hijacked truck into the crowded Christmas market, killing a total of 12 people and injuring 56. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

В Италии задержан вероятный сообщник берлинского террориста Аниса Амри 15.05.2020

Алжирца, который предположительно снабдил Аниса Амри поддельным итальянским удостоверением личности, задержали в Неаполе.
09.10.2019, Berlin: Ein Polizeibeamter läuft vor der Neuen Synagoge Berlin. In Halle (Saale) wurden heute bei Schüssen nach bisherigen Angaben zwei Menschen getötet. Ein Verdächtiger versuchte offenbar in eine Synagoge einzudringen. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit.

Планировали ли чеченцы теракт в Берлине? Следствие молчит 29.02.2020

Спустя полтора месяца после того, как стало известно, что группа чеченцев якобы готовила теракт у синагоги в Берлине, арестован лишь один подозреваемый. И по другому уголовному делу.
Verdächtige im Fall Berliner Synagoge/tschetschenische ISlamisten copyright: VLadimir Esipov Der Mann auf dem Bild heisst Zelimkhan B. Aufgenommen am 16.01.2020 in Berlin.

Обыски у чеченцев: кто и зачем снимал на видео синагогу в центре Берлина 17.01.2020

Чеченский беженец Зелимхан Б., ключевой подозреваемый по уголовному делу о предполагаемой подготовке теракта в Берлине, дал эксклюзивное интервью DW.
21.12.2019 *** Police evacuated a Christmas market in Berlin, Germany, on December 21, 2019, that was the scene of a fatal attack three years ago to investigate a suspicious object. The Christmas market at Breitscheidplatz is the one into which Tunisian Anis Amri plowed a truck in 2016, killing 12 people. Italian police subsequently shot him dead after he fled Germany. REUTERS/Annegret Hilse

Задержанные на ярмарке в Берлине принадлежат к салафитским кругам 22.12.2019

Рождественский базар на площади Брайтшайдплац в Берлине был эвакуирован из-за подозрительного поведения двух мужчин. Стражи порядка задержали их. Личности мужчин установлены, они отпущены из полиции.
27.11.2019, Hessen, Wiesbaden: Der Schriftzug BKA steht auf der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes auf der Bühne. Die Tagung beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Hasskriminalität. Foto: Dorothee Barth/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

После теракта в Берлине спецслужбы ФРГ предотвратили девять новых атак 22.12.2019

Только в ноябре спецслужбы ФРГ помешали планам двух предполагаемых террористов. Активизацию исламистов в BKA связывают с ликвидацией аль-Багдади.
21.12.2019 *** Police evacuated a Christmas market in Berlin, Germany, on December 21, 2019, that was the scene of a fatal attack three years ago to investigate a suspicious object. The Christmas market at Breitscheidplatz is the one into which Tunisian Anis Amri plowed a truck in 2016, killing 12 people. Italian police subsequently shot him dead after he fled Germany. REUTERS/Annegret Hilse

В Берлине эвакуировали рождественский базар 21.12.2019

Полиция провела эвакуацию рождественского базара на площади Брайтшайдплац из-за "подозрительного поведения" двух мужчин.

Как Меркель и Газпром защищают "Северный поток-2" от США и других критиков. DW Новости (16.05.2019) 16.05.2019

США категорически против проекта "Северный поток-2". Германия - за, но на определенных условиях. Вашингтон готовит новые санкции, канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что предотвратить строительство трубопровода из России в ЕС уже невозможно. Впрочем, в этом уверены далеко не все.
dpatopbilder - 19.12.2018, Berlin: Eine Frau legt am Breitscheidplatz am Mahnmal eine Rose ab. Zwei Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag vor der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz fand dort eine Gedenkveranstaltung statt. Foto: Carsten Koall/dpa | Verwendung weltweit

В Германии почтили память жертв теракта в Берлине 19.12.2018

Около сотни человек собрались на берлинской площади Брайтшайдплац, где 19 декабря 2016 года произошел теракт. В память о погибших они провели минуту молчания, а после возложили цветы у мемориала.
20.12.2016+++ Candles and flowers are seen near the site where a truck ploughed through a crowd at a Berlin Christmas market on Breitscheidplatz square near the fashionable Kurfuerstendamm avenue in the west of Berlin, Germany, December 20, 2016. REUTERS/Fabrizio Bensch TPX IMAGES OF THE DAY

Жертвы теракта в Берлине получат 3,8 млн евро компенсации 14.12.2018

Сумма в размере 3,8 млн евро будет распределена между более чем 170 пострадавшими и родственниками погибших в результате теракта на рождественском базаре в Берлине. Вдовы и сироты получат пожизненную базовую пенсию.
ARCHIV - Ein abgelehnter Asylbewerber aus Tunesien wird am 05.04.2017 von Bundespolizisten am Flughafen Leipzig/Halle (Sachsen) in Empfang genommen. Mehrere aus Deutschland abgeschobene Tunesier sind nach ihrer Rückkehr nach Tunesien wegen Terrorverdachts inhaftiert worden. Gegen etwa zehn Personen seien entsprechende Ermittlungen eingeleitet worden. (zu dpa «Mehrere abgeschobene Tunesier wegen Terrorverdachts im Gefängnis» vom 22.04.2017) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

С момента теракта в Берлине ФРГ выслала более 100 исламистов 25.08.2018

Среди высланных из Германии исламистов были выходцы из Туниса, Алжира, Турции и России. От большинства из них, однако, не исходила угроза совершения теракта.

Gedenkstätte an der Gedächtniskirche am 20.01.2018 in Berlin Unweit der Gedächniskirche wurde eine Gedenkstätte für die Opfer des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt am 19.12.2016 in Berlin eingerichtet. Foto: Revierfoto Foto: Revierfoto/Revierfoto/dpa | Verwendung weltweit

Берлин увеличил втрое выплаты родственникам погибших в терактах 20.07.2018

Решение властей ФРГ: Супруги, дети и родители жертв терактов будут получать 30 тысяч евро, братья и сестры - 15 тысяч. Правило будет применяться и задним числом.

08.04.2018, Berlin, Leichtathletik: Berliner Halbmarathon, Distanz: 21,0975 Kilometer. Zwei Polizisten stehen an der Halbmarathonstrecke in Berlin vor dem Dom. Foto: Christophe Gateau/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Берлине предотвращено нападение на участников и зрителей полумарафона 08.04.2018

Задержанный в Берлине преступник намеревался устроить теракт на полумарафоне. По данным издания Die Welt, подозреваемый планировал напасть на зрителей и участников с ножом.
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 19: A mourner lays a candle at a memorial to victims following its inauguration at the site of the 2016 Christmas market terror attack at Breitscheidplatz on the attack's first anniversary on December 19, 2017 in Berlin, Germany. On December 19, 2016, Tunisian immigrant Anis Amri hijacked a truck after killing the driver and plowed it into the Christmas market, killing 11 people and injuring 56 in an Islamist-motivated plot. Victims and their relatives met with Chancellor Merkel yesterday after expressing their frustration against what they feel has been an inadequate response by the German government to the victims' trauma. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

В Италии задержаны предполагаемые сообщники берлинского террориста Амри 29.03.2018

Спецоперация проходила в нескольких итальянских городах. Один из задержанных подозревается в том, что помог получить документы для въезда в ФРГ Анису Амри, позже совершившему теракт в Берлине.
Polizisten einer Spezialeinheit gehen am 28.08.2017 auf ein Grundstück in Banzkow (Mecklenburg-Vorpommern). Beamte des BKA und der Bundespolizei durchsuchen Wohnungen und Geschäftsräume in mehreren Orten in Mecklenburg-Vorpommern. Es besteht der Verdacht der Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat. (zu dpa «Anti-Terror-Razzia in Mecklenburg-Vorpommern - Anschläge auf Linke?» vom 28.08.2017) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Карлсруэ задержали предполагаемого террориста 20.12.2017

Полиция Карлсруэ задержала мужчину, который предположительно планировал теракт. Спецслужбы утверждают, что он состоит в группировке "Исламское государство".
German Chancellor Angela Merkel holds a candle as she attends the inauguration of the memorial for the victims of the 2016 deadly truck attack at the Christmas market in front of the Kaiser-Wilhelm-Gedaechtniskirche (Kaiser Wilhelm Memorial Church) at Breitscheidplatz in Berlin, on December 19, 2017. Germany commemorates the victims of the devastating Christmas market attack from December 19, 2016 that claimed 12 lives and wounded 70, with a memorial bearing a 14-metre-long (46-foot) golden crack in the grounds engraved with the victims' names. / AFP PHOTO / John MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Какие меры приняли власти Германии после теракта в Берлине (видео) 19.12.2017

Год назад немецким правоохранительным органам не удалось предотвратить один из самых кровавых терактов в истории ФРГ. Какие меры приняли немецкие власти для предотвращения подобных атак в будущем.
Показать еще