Теракты на Шри-Ланке были совершены смертниками

Серию взрывов в гостиницах и католических храмах в трех городах Шри-Ланки совершили террористы-смертники, к такому выводу пришли судебно-медицинские эксперты министерства обороны страны. В преступлении участвовали в общей сложности семь смертников, сообщил в понедельник, 22 апреля, представитель государственной криминалистической службы Ариянанда Велианга после анализа тел предполагаемых преступников.

Между тем правительство в Коломбо заявило о "новом характере терроризма". Власти также призвали СМИ воздержаться от публикации имен предполагаемых преступников и задержанных в связи с терактами.

Жертвами взрывов, по последним данным, стали 290 человек, еще около 500 человек ранены. Среди погибших - не менее 35 иностранцев. До сих пор ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрывы. Правоохранительные органы задержали 24 подозреваемых. Все они - граждане Шри-Ланки, заявил в телеобращении премьер-министр Ранил Викрамасингхе.

Синхронные взрывы на Шри-Ланке

Взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо, а также в трех католических храмах прогремели 21 апреля почти одновременно. Спустя несколько часов были совершены еще два взрыва, один из них - у зоопарка в пригороде Коломбо. Кроме того, было обезврежено взрывное устройство в непосредственной близости от крупнейшего в стране аэропорта Бандаранаике.

Католики составляют лишь 6 процентов населения преимущественно буддистской Шри-Ланки, однако они считаются объединяющей силой в стране, поскольку членами католической церкви являются и тамилы, и сингалы. Кровопролитная гражданская война в Шри-Ланке, длившаяся 26 лет, закончилась в 2009 году. Сепаратисты-тамилы боролись на создание независимого государства в северной части страны. Армия жесткими методами одержала победу в этой войне. ООН обвиняет обе стороны в совершении военных преступлений.

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