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Теракты в мире

Police cars escort the transport of terror suspected Philip Manshaus as they arrive at the Oslo courthouse prior a court hearing in Oslo, Norway, on August 12, 2019. - A Norwegian suspected of killing his stepsister and opening fire at a mosque near Oslo is suspected of a terrorist act and murder, police said on August 12, 2019, allegations he rejects. The man, identified by media as 21-year old Philip Manshaus, is formally suspected of murder in the death of his 17-year-old stepsister, and of a terrorist act at the Al-Noor mosque on August 10, 2019, police said in a statement. (Photo by Orn E. BORGEN / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Cornelius Poppe has been modified in AFP systems in the following manner: [terror suspected] instead of [terror charged]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require. (Photo credit should read ORN E. BORGEN/AFP via Getty Images)

В Осло полиция застрелила вооруженного ножом мужчину 09.11.2021

По данным СМИ, полуголый мужчина с ножом, застреленный полицейскими в Осло, находился на психиатрическом лечении. Полиция не считает инцидент терактом.
KABUL, AFGHANISTAN - NOVEMBER 02: Taliban members take security measures after a large explosion takes place in Afghanistan's capital Kabul at Wazir Akbar Khan region on November 02, 2021. Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency

В результате взрыва в Кабуле погибли не менее 19 человек 02.11.2021

Мощные взрывы прогремели возле военного госпиталя в центре Кабула. Соообщается также о стрельбе внутри больницы. Ответственность за нападение пока не взяла ни одна группировка.
KANDAHAR, AFGHANISTAN - OCTOBER 15: People gather at the scene after a bomb blast hits Shia community mosque in AfghanistanÄôs southern Kandahar province on October 15, 2021 Murteza Khaliqi / Anadolu Agency

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в мечети в Кандагаре 16.10.2021

Группмровка "Исламское государство" обнародовала заявление, в котором объявила о том, что взрывы в шиитском храме, в результате которых погибли по меньшей мере 60 человек и 70 получили ранения, - дело рук ее боевиков.
This is an undated photo issued by UK Parliament of Conservative Member of Parliament, David Amess. Police have been called to an incident in eastern England amid reports a lawmaker has been stabbed during a meeting with constituents. Sky News says Conservative lawmaker David Amess was attacked in the town of Leigh-on-Sea on Friday, Oct. 15, 2021. Amess’ London office confirmed police and ambulance had been called but had no other details. Amess has been a member of Parliament since 1997. (Chris McAndrew/UK Parliament via AP)

В Великобритании убит депутат парламента 15.10.2021

На представителя Консервативной партии Дэвида Эмесса напали с ножом, когда он встречался с избирателями. Политик скончался от ранений. Ему было 69 лет.
KANDAHAR, AFGHANISTAN - OCTOBER 15: People gather at the scene after a bomb blast hits Shia community mosque in AfghanistanÄôs southern Kandahar province on October 15, 2021 Murteza Khaliqi / Anadolu Agency

ООН: при взрыве мечети на юге Афганистана погибли минимум 30 человек 15.10.2021

Теракт, совершенный во время пятничной молитвы в крупнейшей шиитской мечети провинции Кандагар, устроен террористом-смертником.

Норвегия в шоке: террорист застрелил пятерых из лука (14.10.2021) 14.10.2021

Подозреваемый - 37-летний датчанин, исповедующий ислам. Он уже находился в поле зрения полиции из-за подозрений в радикализации. Следствие не исключает террористическую подоплеку.
Police investigate an arrow stuck in a wall after an attack in Kongsberg, Norway, Wednesday, Oct. 13, 2021. A man armed with a bow and arrows killed several people Wednesday near the Norwegian capital of Oslo before he was arrested, authorities said. (Terje Pedersen/NTB via AP)

Полиция считает терактом нападение на жителей норвежского Конгсберга 14.10.2021

Принявший ислам датчанин, подозреваемый в нападении на жителей норвежского Конгсберга, был известен полиции в свете возможной радикализации.
An environmental demonstrator is viewed from behind, marching on a crowded street with during a demonstration against climate change

В Германии изменения климата боятся сильнее войн, терактов и коронавируса 14.10.2021

Немцы видят наибольшую угрозу в изменении климата, осуждают действия РФ в украинском конфликте и поддерживают интеграцию в ЕС. О других данных опроса, посвященного оценкам угроз и политики безопасности, - DW.
People carry the body of a bombing victim in Kunduz province, northern Afghanistan, Friday, Oct. 8, 2021. A powerful explosion in a mosque frequented by a Muslim religious minority in northern Afghanistan on Friday has left several casualties, witnesses and the Taliban's spokesman said. (AP Photo/Abdullah Sahil)

Теракт в одной из мечетей Кундуза унес жизни нескольких десятков человек 08.10.2021

Взрыв в мечети на севере Афганистана произошел во время пятничной молитвы. О числе погибших и раненых поступают противоречивые данные.
A Taliban fighter stands guard along a street near the Zanbaq Square in Kabul on September 23, 2021. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Талибы провели операцию против ячейки ИГ, совершившей теракт в Кабуле 03.10.2021

После взрыва бомбы, заложенной боевиками ИГ у мечети в центре Кабула, отряды талибов провели операцию, в результате которой была уничтожена группа террористов ИГ.
Ein Bundeswehrsoldat steht mit seinem Gewehr vom Typ G36 am 05.04.2016 bei einer Übung im Camp Castor in Gao in Mali. Soldaten der Bundeswehr sind im westafrikanischen Mali im Rahmen der UN Mission MINUSMA stationiert. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

В Мали в результате взрыва погиб миротворец ООН 02.10.2021

Один сотрудник миссии ООН в Мали погиб, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве, еще четверо ранены. С 2013 года в результате терактов погибли уже 145 "голубых касок" из миссии МИНУСМА.
Gedenkstätte für die Opfer des rechtsradikalen Mordanschlages am 19. Februar 2020 in Hanau. In den Räumen im Hintergrund befand sich die Midnight Shisha Bar, in der die ersten Opfer erschossen wurden. Zum ersten Jahrestag des Anschlags liessen Vertreter des Staates, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Volker Bouvier, Ministerpräsident von Hessen, Kränze niederlegen.

Названы лауреаты Ахенской премии мира за 2021 год 21.09.2021

Два проекта, созданные родственниками жертв теракта в Ханау, награждены за борьбу с расизмом. Межрелигиозная женская инициатива WIC выступает за ненасильственное сосуществование христиан и мусульман в Нигерии.
Head of the US Central Command, General Kenneth McKenzie, speaks during a press conference at the former Resolute Support headquarters in the US embassy compound in Kabul on July 25, 2021. (Photo by SAJJAD HUSSAIN / AFP) (Photo by SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images)

Пентагон признал "трагической ошибкой" авиаудар США по мирным жителям в Кабуле 18.09.2021

Глава Центрального командования ВС США принес извинения за гибель мирных жителей в результате удара американского дрона в столице Афганистана в прошлом месяце, назвав произошедшее "трагической ошибкой".
16.09.21 *** Bewaffnete Polizisten stehen vor der Synagoge in Hagen. Nach dem Polizeieinsatz an der Synagoge in Hagen hat es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mehrere Festnahmen gegeben. +++ dpa-Bildfunk +++

В Хагене на западе Германии предотвратили теракт в синагоге 16.09.2021

Полиция на западе Германии сообщила о задержании четырех человек, в том числе 16-летнего подростка. По данным СМИ, об угрозе теракта ФРГ проинформировала иностранная спецслужба.
Members of the FBI arrive for a private ceremony near the One World Trade Center and 9/11 Memorial ahead of the 20th anniversary of the September 11 attacks in Manhattan, New York City, U.S., September 10, 2021. REUTERS/Carlos Barria

ФБР опубликовало первый рассекреченный документ о терактах 9/11 12.09.2021

В 20-ю годовщину терактов в США ФБР обнародовало первый из рассекреченных документов. В нем не содержится доказательств причастности к заговору Эр-Рияда.
NEW YORK, NY - SEPTEMBER 10: Family members of 9 /11 victims and people tribute their loved ones on the 20th anniversary of September 11 attacks at the 9/11 Memorial & Museum in New York City, United States on September 10, 2021. Tayfun Coskun / Anadolu Agency

Мир вспоминает жертв терактов 9/11 11.09.2021

В 20-ю годовщину 11 сентября 2021 года президент США Джо Байден посетит все места терактов. Политики Германии и ЕС выразили солидарность с американцами.
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