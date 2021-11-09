Теракты в мире

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По данным СМИ, полуголый мужчина с ножом, застреленный полицейскими в Осло, находился на психиатрическом лечении. Полиция не считает инцидент терактом.
Мощные взрывы прогремели возле военного госпиталя в центре Кабула. Соообщается также о стрельбе внутри больницы. Ответственность за нападение пока не взяла ни одна группировка.
Группмровка "Исламское государство" обнародовала заявление, в котором объявила о том, что взрывы в шиитском храме, в результате которых погибли по меньшей мере 60 человек и 70 получили ранения, - дело рук ее боевиков.
На представителя Консервативной партии Дэвида Эмесса напали с ножом, когда он встречался с избирателями. Политик скончался от ранений. Ему было 69 лет.
Теракт, совершенный во время пятничной молитвы в крупнейшей шиитской мечети провинции Кандагар, устроен террористом-смертником.
Подозреваемый - 37-летний датчанин, исповедующий ислам. Он уже находился в поле зрения полиции из-за подозрений в радикализации. Следствие не исключает террористическую подоплеку.
Принявший ислам датчанин, подозреваемый в нападении на жителей норвежского Конгсберга, был известен полиции в свете возможной радикализации.
Немцы видят наибольшую угрозу в изменении климата, осуждают действия РФ в украинском конфликте и поддерживают интеграцию в ЕС. О других данных опроса, посвященного оценкам угроз и политики безопасности, - DW.
Взрыв в мечети на севере Афганистана произошел во время пятничной молитвы. О числе погибших и раненых поступают противоречивые данные.
После взрыва бомбы, заложенной боевиками ИГ у мечети в центре Кабула, отряды талибов провели операцию, в результате которой была уничтожена группа террористов ИГ.
Один сотрудник миссии ООН в Мали погиб, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве, еще четверо ранены. С 2013 года в результате терактов погибли уже 145 "голубых касок" из миссии МИНУСМА.
Два проекта, созданные родственниками жертв теракта в Ханау, награждены за борьбу с расизмом. Межрелигиозная женская инициатива WIC выступает за ненасильственное сосуществование христиан и мусульман в Нигерии.
Глава Центрального командования ВС США принес извинения за гибель мирных жителей в результате удара американского дрона в столице Афганистана в прошлом месяце, назвав произошедшее "трагической ошибкой".
Полиция на западе Германии сообщила о задержании четырех человек, в том числе 16-летнего подростка. По данным СМИ, об угрозе теракта ФРГ проинформировала иностранная спецслужба.
В 20-ю годовщину терактов в США ФБР обнародовало первый из рассекреченных документов. В нем не содержится доказательств причастности к заговору Эр-Рияда.
В 20-ю годовщину 11 сентября 2021 года президент США Джо Байден посетит все места терактов. Политики Германии и ЕС выразили солидарность с американцами.
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