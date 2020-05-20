Теории заговоров на киноэкране

Коронавирус запустили стриминговые порталы, чтобы окончательно избавиться от своих конкурентов - кинотеатров. Бред? Разумеется. Но всегда найдутся люди, которые верят в самые невероятные теории заговоров.
Во время пандемии коронавируса стремительно распространяются разного рода теории заговора. Немецкий профессор Михаэль Буттер объяснил DW, почему они так популярны, и какие из них опасны. (20.05.2020)
Немецкие кинотеатры представили список мер, как защитить зрителей и персонал от COVID-19 - и требуют скорейшего открытия. Но без дополнительной госпомощи они могут не выжить. (29.04.2020)
В ближайшие выходные в Германии ожидается новая серия протестов против карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Кто стоит у их истоков и чем именно недовольны протестующие? (14.05.2020)
Пандемии SARS-CoV-2 - раздолье для конспирологов. Они винят во всем Билла Гейтса, масонов и рептилоидов, а будущую вакцину считают чипированием. Взгляд Сергея Елкина на теории заговора. (15.05.2020)