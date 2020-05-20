Теории заговоров на киноэкране

Паранойя на киноэкране

Во власти корпораций

Этот фильм также существует в двух вариантах: в 1997 году вышел "Открой глаза" Алехандро Аменабара, затем в 2001 году в Голливуде Кэмерон Кроу снял "Ванильное небо" с Томом Крузом и Пенелопой Крус. Здесь речь идет не о политическом заговоре, а о махинациях некой корпорации, которая якобы программирует и контролирует людей.