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9 ноября отмечается очередная годовщина падения Берлинской стены. Символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота.
В этом городе не реке Лан в Гессене находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии.
Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.
История этого горнодобывающего региона насчитывает восемь столетий. В Германии их называют Рудными горами (Erzgebirge), Крушне-Гори (Krušnohoří) - в соседней Чехии.
Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.
Верхняя Франкония - это не только Бамберг и Байройт, но и вкусное пиво, добротная кухня и очень красивые ландшафты.
Эти позднеготические ворота в Любеке считаются самыми известными городскими воротами в Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине.
Два соглашения 1648 года - в Оснабрюке и Мюнстере - положили конец Тридцатилетней войне. Сегодня по следам гонцов и глашатаев Вестфальского мира проложен велосипедный маршрут.
13 августа исполняется 60 лет со дня начала строительства Берлинской стены. Экспозиция исторического общества "Берлинские подземелья" рассказывает о побегах из ГДР.
Этот 160-километровый маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части.
Молочай красивейший или пуансеттия - один из самых популярных подарков на Рождество в Германии.
В Люнебургской пустоши вот-вот наступят самые красивые недели года - в середине августа начнет дружно цвести вереск.
В нашей фотогалерее - живописные скалы, водопады, кратерные озера и другие природные красоты Германии.
Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
Музей под открытым небом в Коммерне находится примерно в часе на машине от Кельна. Он посвящен крестьянской жизни в бывшей прусской Рейнской провинции.
Эти православные церкви являются не только действующими храмами, но и свидетельствами давних и тесных связей между Германией и Россией.
Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце - включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробности и фоторепортажи.
Бад-Киссинген был и остается одним из традиционных лечебных курортов в Германии, куда ехали и едут со всей Европы. Сейчас он получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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