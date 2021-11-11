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Бранденбургские ворота

Фоторепортажи

Бранденбургские ворота - символ единой Германии (фотогалерея)

9 ноября отмечается очередная годовщина падения Берлинской стены. Символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота.  

Немецкий Лимбург - город очень старых фахверковых домов (фоторепортаж)

Эркер дома Plötze 14 в Лимбурге-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

В этом городе не реке Лан в Гессене находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии.  

Павлиний остров под Берлином - прусский рай для прусской Помпадур

Павлиний остров

Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Марбургский замок, или Что видел Ломоносов в Германии

Марбургский замок

Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.  

Рудные горы - родина талеров и долларов (фотогалерея)

Ольбернхау, Саксония

История этого горнодобывающего региона насчитывает восемь столетий. В Германии их называют Рудными горами (Erzgebirge), Крушне-Гори (Krušnohoří) - в соседней Чехии.  

Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне (фотогалерея)

Замок Райнфельс

Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.  

Верхняя Франкония - баварский регион "Тысячи сортов пива" (фотогалерея)

Старая Ратуша в Бамберге

Верхняя Франкония - это не только Бамберг и Байройт, но и вкусное пиво, добротная кухня и очень красивые ландшафты.  

Голштинские ворота в Любеке - немецкий вариант Пизанской башни (фотогалерея)

Голштинские ворота ночью

Эти позднеготические ворота в Любеке считаются самыми известными городскими воротами в Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине.  

Где закончилась Тридцатилетняя война, или По Вестфалии - на велосипеде

Мирный гонец из Мюнстера. Гравюра 1648 года

Два соглашения 1648 года - в Оснабрюке и Мюнстере - положили конец Тридцатилетней войне. Сегодня по следам гонцов и глашатаев Вестфальского мира проложен велосипедный маршрут.  

"Сталинские газоны", или Как из ГДР бежали через тайные туннели

Строительство Туннеля 57 в 1964 году

13 августа исполняется 60 лет со дня начала строительства Берлинской стены. Экспозиция исторического общества "Берлинские подземелья" рассказывает о побегах из ГДР.  

Тропа вдоль Берлинской стены - 160 километров по следам холодной войны

Бывший КПП Чекпойнт Чарли (КПП Чарли)

Этот 160-километровый маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части.  

Рождественские звезды

Кадр за кадром

Рождественские звезды уже цветут (фото)

Молочай красивейший или пуансеттия - один из самых популярных подарков на Рождество в Германии.  

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий (фотогалерея)

Монастырь Люне

В Люнебургской пустоши вот-вот наступят самые красивые недели года - в середине августа начнет дружно цвести вереск.  

Чудеса природы в Германии: от Чёртова стола до Меловых скал (фотогалерея)

Трибергские водопады

В нашей фотогалерее - живописные скалы, водопады, кратерные озера и другие природные красоты Германии.  

По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов

Городская стена в Вормсе

Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.  

Деревенский фахверк в музее под открытым небом

Фахверковый дом

Музей под открытым небом в Коммерне находится примерно в часе на машине от Кельна. Он посвящен крестьянской жизни в бывшей прусской Рейнской провинции.  

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Какие русские храмы в Германии являются Всемирным наследием?

Церковь Святой Александры в Бад-Эмсе

Эти православные церкви являются не только действующими храмами, но и свидетельствами давних и тесных связей между Германией и Россией.  

"Иерусалим на Рейне" стал Всемирным наследием

Новая синагога в Майнце

Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце - включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробности и фоторепортажи.  

Немецкий курорт Бад-Киссинген - новый объект Всемирного наследия

Бад-Киссинген

Бад-Киссинген был и остается одним из традиционных лечебных курортов в Германии, куда ехали и едут со всей Европы. Сейчас он получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

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