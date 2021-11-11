Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама
Реклама
Реклама
Новости Украины

США предостерегли Россию от еще одной "серьезной ошибки" в Украине 11.11.2021

Спутниковый снимок, на котором видны, предположительно, войска РФ, переброшенные в Смоленскую область

Вашингтон обеспокоен необычной военной активностью РФ вблизи украинской границы, сообщил госсекретарь США. По его словам, повторение Москвой действий 2014 года станет серьезной ошибкой.  

В СДПГ предложили направить мигрантов из Беларуси в Украину 10.11.2021

Мигранты на границе Беларуси с Польшей

Представитель фракции СДПГ в бундестаге считает, что с Киевом можно было бы договориться о временном приеме мигрантов до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.  

СБУ заявила о задержании бывшего руководителя тайной тюрьмы в Донецке 09.11.2021

Сотрудник Службы безопасности Украины

В Киеве задержан бывший боевик "ДНР" и руководитель тюрьмы "Изоляция" в Донецке, сообщили в СБУ. По данным спецслужбы, мужчина непосредственно участвовал в убийствах и пытках пленных.  

Украинское англоязычное издание Kyiv Post прекратило работу 09.11.2021

Стопка газет

Владелец Kyiv Post Аднан Киван допустил перезапуск издания в будущем. Журналисты заявили, что их уволили. Офис Зеленского удивлен обвинениями в адрес президента в содействии закрытию газеты.  

Беларусь прекращает экспортировать электроэнергию в Украину 09.11.2021

ЛЭП в Львовской области Украины

Минск не будет заключать новые контракты на поставку электроэнергии, сказано в письме главы "Белэнерго". Ранее Минэнерго Беларуси пообещало Украине осуществлять поставки до конца ноября.  

США внесли в черный список хакеров REvil из РФ и Украины 08.11.2021

Руки на клавиатуре

ФБР сообщило о задержании хакера REvil, украинца Ярослава Васинского в Польше, а также розыске Евгения Полянина, предположительно, находящегося в России.  

Катастрофа с ковидом в Украине: заразившихся размещают в больничных коридорах (08.11.2021) 08.11.2021

Койка 88-летней женщины находится прямо в коридоре Любарской районной больницы в Житомирской области. В момент ее госпитализации свободных мест в палатах не было. Антонина Самчишина не думала, что болезнь доберется до нее в отдаленное село. В регионе сейчас пик заболеваемости. Врачи меняют специализацию - становятся инфекционистами - прямо по ходу пандемии. Спецрепортаж DW.  

Германия встревожена сообщениями о перемещениях войск РФ близ Украины 08.11.2021

На спутниковом снимке от 1 ноября - силы РФ в Смоленской области

Берлин находится в диалоге с ОБСЕ, США, Францией, а также Украиной и РФ по ситуации в регионе российско-украинской границы, заявила представитель МИД Германии.  

У Киева нет данных о скоплении войск РФ у границ с Украиной 07.11.2021

Здание администрации президента Украины в Киеве

Офис Зеленского не располагает информацией о скоплении российских войск у украинской границы, заявил пресс-секретарь президента Украины.  

Читайте также

Все новости  

Популярные темы:

Авиарейс MH-17Аннексия КрымаБлокада ДонбассаДело СенцоваДонбассДонецкКрымКрымские татары"Нафтогаз""Нормандская четверка"Петр ПорошенкоРоссийско-украинские споры о газеСергей Аксенов

Обратная связь

Видео дня
Смотреть видео 02:35

Через польскую границу в инвалидном кресле

Герою нашего сюжета, несмотря на ограниченные физические возможности, удалось преодолеть "белорусский маршрут".  

Другие сюжеты

Через польскую границу в инвалидном кресле

Через польскую границу в инвалидном кресле

Новые меры ЕС против Лукашенко

Новые меры ЕС против Лукашенко

Беженцы на границе между Польшей и Беларусью

Беженцы на границе между Польшей и Беларусью

Грязная игра Лукашенко

Грязная игра Лукашенко

Самые популярные сегодня

Мигранты на границе Беларуси и Польши: что могут сделать ЕС и НАТО  

Беженцы в Беларуси, или Лукашенко идет на таран  

В СДПГ предложили направить мигрантов из Беларуси в Украину  

Украина: аналитика и репортажи
Реклама

Немецкий эксперт: Киеву не стоит принимать мигрантов с белорусской границы 11.11.2021

Владимир Зеленский и Ангела Меркель в Берлине, июль 2021 года

После ухода Меркель отношения ФРГ и Украины ждет "проверка на прочность", считает берлинский политолог Андре Хертель. В интервью DW он также выступил против размещения в Украине мигрантов из Беларуси.  

Комментарий: Зеленский начал войну за "телевизор" в Украине 10.11.2021

Президент Украины Владимир Зеленский общается с журналистами, 2019 год

Глава украинского государства решил лишить олигархов контроля над СМИ. Зеленский, мечтающий о втором президентском сроке, хочет сам контролировать медиа-пространство страны, считает журналист Сергей Руденко.  

От каналов Порошенко до Kyiv Post. Что происходит на медиарынке Украины 10.11.2021

Надпись Presse

Сразу несколько событий и резких изменений на украинском медийном поле заставили наблюдателей говорить о тревожных сигналах для свободы слова в стране. DW разбиралась, что за этим стоит.  

Война нервов. Аналитики о стягивании войск России к границе с Украиной 04.11.2021

Спутниковый снимок, на котором видны, предположительно, войска РФ, переброшенную в Смоленскую область

Украинское Минобороны заявляет о концентрации около 90 тысяч российских военных вблизи границы с Украиной. Есть ли угроза обострения ситуации и как ее оценивают западные эксперты?  

Парламент Украины отправил в отставку кабмин страны. Карикатуристу Сергею Елкину это напомнило недавнюю отставку правительства России. Что хорошо Путину, хорошо и Зеленскому?

Украина в карикатурах Сергея Елкина

Реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной.  

Сервис и социальные сети

Telegram: Что там у немцев?

Telegram: DW Главное

Telegram: DW Беларусь

Yandex Zen: видеожурналы от DW

Twitter: DW на русском

Рассылки DW  

RSS-информеры  

Youtube: DW на русском

Youtube: DW Репортажи

Youtube: DW Беларусь

Facebook: DW на русском

Instagram: DW Экология @dw_ekologia

Instagram: DW Новости @dw.novosti

Читайте также

Комментарии

Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821-1881), russischer Schriftsteller / Portrait Porträt Personen, Feodor Dostoevsky, Autor, Dichter, Literat, Literatur, writer (Schuld und Sühne, Die Brüder Karamasow) / HisPer

Виктор Ерофеев: Достоевский - патологоанатом живой души 11.11.2021

11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Федора Достоевского - очень современного русского писателя. Комментарий Виктора Ерофеева.
Russian President Vladimir Putin attends a meeting on energy sector development at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow, Russia, Wednesday, Oct. 6, 2021. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Комментарий: Путинская вертикаль придет в каждую деревню 10.11.2021

Эффективно управлять из Москвы бюджетом Хабаровского края или вывозом мусора в Калининграде сложно. Но именно к этому стремится путинская вертикаль власти, считает Иван Преображенский.
Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Комментарий: Выслать беженцев в Беларусь - не решение 09.11.2021

В Польше с конца октября действует закон, который еще больше упрощает высылку из страны людей, ищущих убежища. Варшава снова предает общие ценности ЕС, считает Макс Цандер. Вину с Лукашенко он не снимает.
ARCHIV - Die Anlandestelle der Ostsee-Erdgaspipeline der Firma Nord Stream, aufgenommen am 23.03.2012 in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern). Foto: Stefan Sauer/dpa (zu dpa Röttgen: Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2 muss auf den Prüfstand am 18.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Два "Северных потока" - два символа принципиально разных эпох 08.11.2021

Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.