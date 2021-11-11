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Вашингтон обеспокоен необычной военной активностью РФ вблизи украинской границы, сообщил госсекретарь США. По его словам, повторение Москвой действий 2014 года станет серьезной ошибкой.
Представитель фракции СДПГ в бундестаге считает, что с Киевом можно было бы договориться о временном приеме мигрантов до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.
В Киеве задержан бывший боевик "ДНР" и руководитель тюрьмы "Изоляция" в Донецке, сообщили в СБУ. По данным спецслужбы, мужчина непосредственно участвовал в убийствах и пытках пленных.
Владелец Kyiv Post Аднан Киван допустил перезапуск издания в будущем. Журналисты заявили, что их уволили. Офис Зеленского удивлен обвинениями в адрес президента в содействии закрытию газеты.
Минск не будет заключать новые контракты на поставку электроэнергии, сказано в письме главы "Белэнерго". Ранее Минэнерго Беларуси пообещало Украине осуществлять поставки до конца ноября.
Вся подноготная мировой политики
ФБР сообщило о задержании хакера REvil, украинца Ярослава Васинского в Польше, а также розыске Евгения Полянина, предположительно, находящегося в России.
Койка 88-летней женщины находится прямо в коридоре Любарской районной больницы в Житомирской области. В момент ее госпитализации свободных мест в палатах не было. Антонина Самчишина не думала, что болезнь доберется до нее в отдаленное село. В регионе сейчас пик заболеваемости. Врачи меняют специализацию - становятся инфекционистами - прямо по ходу пандемии. Спецрепортаж DW.
Берлин находится в диалоге с ОБСЕ, США, Францией, а также Украиной и РФ по ситуации в регионе российско-украинской границы, заявила представитель МИД Германии.
Офис Зеленского не располагает информацией о скоплении российских войск у украинской границы, заявил пресс-секретарь президента Украины.
Авиарейс MH-17 • Аннексия Крыма • Блокада Донбасса • Дело Сенцова • Донбасс • Донецк • Крым • Крымские татары • "Нафтогаз" • "Нормандская четверка" • Петр Порошенко • Российско-украинские споры о газе • Сергей Аксенов
Герою нашего сюжета, несмотря на ограниченные физические возможности, удалось преодолеть "белорусский маршрут".
На фоне обострения кризиса с беженцами 15 ноября Евросоюз обсудит введение новых санкций против Минска.
Беженцы, подталкиваемые белорусскими военными, пытаются пересечь польскую границу. Польша видит в этом "руку Кремля".
А также в выпуске: как намерены реагировать на действия Минска Евросоюз и НАТО (10.11.2021)
После ухода Меркель отношения ФРГ и Украины ждет "проверка на прочность", считает берлинский политолог Андре Хертель. В интервью DW он также выступил против размещения в Украине мигрантов из Беларуси.
Глава украинского государства решил лишить олигархов контроля над СМИ. Зеленский, мечтающий о втором президентском сроке, хочет сам контролировать медиа-пространство страны, считает журналист Сергей Руденко.
Сразу несколько событий и резких изменений на украинском медийном поле заставили наблюдателей говорить о тревожных сигналах для свободы слова в стране. DW разбиралась, что за этим стоит.
Украинское Минобороны заявляет о концентрации около 90 тысяч российских военных вблизи границы с Украиной. Есть ли угроза обострения ситуации и как ее оценивают западные эксперты?
Реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной.
11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Федора Достоевского - очень современного русского писателя. Комментарий Виктора Ерофеева.
Эффективно управлять из Москвы бюджетом Хабаровского края или вывозом мусора в Калининграде сложно. Но именно к этому стремится путинская вертикаль власти, считает Иван Преображенский.
В Польше с конца октября действует закон, который еще больше упрощает высылку из страны людей, ищущих убежища. Варшава снова предает общие ценности ЕС, считает Макс Цандер. Вину с Лукашенко он не снимает.
Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.
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