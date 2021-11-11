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Новости России

США предостерегли Россию от еще одной "серьезной ошибки" в Украине 11.11.2021

Спутниковый снимок, на котором видны, предположительно, войска РФ, переброшенные в Смоленскую область

Вашингтон обеспокоен необычной военной активностью РФ вблизи украинской границы, сообщил госсекретарь США. По его словам, повторение Москвой действий 2014 года станет серьезной ошибкой.  

В Уфе арестовали на два месяца экс-главу штаба Навального Лилию Чанышеву 10.11.2021

Решетка на входе в пенитенциарное учреждение и охранник

Бывшая координатор штаба Навального в Уфе, задержанная накануне в ходе обысков, арестована до 9 января. По словам адвоката, Лилия Чанышева будет этапирована в Москву. В суде она заявила о своей беременности.  

В РФ закрыли уголовное дело против информатора о пытках во ФСИН 10.11.2021

Передавший видеоархив с пытками Сергей Савельев

В Саратовской области уволены 18 сотрудников УФСИН, 11 привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, заявил и.о. главы УФСИН Ефаркин после публикации серии видеозаписей с пытками заключенных.  

Специальная рубрика

В России зафиксирован очередной максимум смертей от COVID-19 10.11.2021

Дезинфекция около Белорусского вокзала в Москве

Число летальных исходов из-за вируса SARS-CoV-2 в России возросло за 24 часа на 1 239 случаев. Больше всего умерших от ковида за сутки - в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.  

Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных в Саратове 10.11.2021

Тюремная туберкулезная больница в Саратове

В материале проекта Gulagu.net рассказывается о шести эпизодах сексуального насилия над заключенными в ОТБ-1. По данным правозащитников, пытки проводили по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и ФСБ.  

Россия отказывается от встречи в "нормандском формате" 09.11.2021

Последняя встреча глав государств и правительств нормандского формата прошла в 2019 году в Париже (Фото из архива)

Москва заявила, что ее предложения по проекту документа к встрече глав МИД "нормандского формата" не учтены. Пресс-секретарь МИД Франции опровергла эти утверждения.  

Цены на газ в Европе упали после возобновления поставок "Газпрома" 09.11.2021

Контроль давления в газовом хранилище

Российский концерн "Газпром" объявил, что одобрил план и маршруты подачи газа в пять подземных хранилищ в Европе. Объемы поставляемого газа выросли до самого высокого уровня за последние две недели.  

В России обвинили в хулиганстве авторов шоу о вымышленном депутате 09.11.2021

Российская полиция

Дело против авторов шоу про Наливкина завели из-за ролика, в котором псевдодепутат пытается выстрелить из гранатомета и попадает в рекламный баннер партии "Единая Россия".  

НГ рассказала о новом доказательстве вбросов голосов на ДЭГ на думских выборах 09.11.2021

Предварительные результаты голосования в Центризбиркоме

Аналитик данных Александр Богачев обнаружил в статистике ДЭГ новые подтверждения того, что результаты электронного голосования в ходе выборов в Госдуму были фальсифицированы. Его статью публикует "Новая газета".  

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Герою нашего сюжета, несмотря на ограниченные физические возможности, удалось преодолеть "белорусский маршрут".  

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