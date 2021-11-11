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Вашингтон обеспокоен необычной военной активностью РФ вблизи украинской границы, сообщил госсекретарь США. По его словам, повторение Москвой действий 2014 года станет серьезной ошибкой.
Бывшая координатор штаба Навального в Уфе, задержанная накануне в ходе обысков, арестована до 9 января. По словам адвоката, Лилия Чанышева будет этапирована в Москву. В суде она заявила о своей беременности.
В Саратовской области уволены 18 сотрудников УФСИН, 11 привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, заявил и.о. главы УФСИН Ефаркин после публикации серии видеозаписей с пытками заключенных.
Число летальных исходов из-за вируса SARS-CoV-2 в России возросло за 24 часа на 1 239 случаев. Больше всего умерших от ковида за сутки - в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
В материале проекта Gulagu.net рассказывается о шести эпизодах сексуального насилия над заключенными в ОТБ-1. По данным правозащитников, пытки проводили по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и ФСБ.
Москва заявила, что ее предложения по проекту документа к встрече глав МИД "нормандского формата" не учтены. Пресс-секретарь МИД Франции опровергла эти утверждения.
Российский концерн "Газпром" объявил, что одобрил план и маршруты подачи газа в пять подземных хранилищ в Европе. Объемы поставляемого газа выросли до самого высокого уровня за последние две недели.
Дело против авторов шоу про Наливкина завели из-за ролика, в котором псевдодепутат пытается выстрелить из гранатомета и попадает в рекламный баннер партии "Единая Россия".
Аналитик данных Александр Богачев обнаружил в статистике ДЭГ новые подтверждения того, что результаты электронного голосования в ходе выборов в Госдуму были фальсифицированы. Его статью публикует "Новая газета".
Алексей Навальный • Владимир Кара-Мурза-младший • Владимир Путин • Жанна Немцова • Лев Шлосберг • Михаил Ходорковский • Оппозиция в России • Рамзан Кадыров • Расследование связей Трампа с Россией • Санкции в отношении России • Убийство Бориса Немцова
Герою нашего сюжета, несмотря на ограниченные физические возможности, удалось преодолеть "белорусский маршрут".
На фоне обострения кризиса с беженцами 15 ноября Евросоюз обсудит введение новых санкций против Минска.
Беженцы, подталкиваемые белорусскими военными, пытаются пересечь польскую границу. Польша видит в этом "руку Кремля".
После того как талибы захватили власть, на улицах Кабула звучат исключительно религиозные напевы.
Эффективно управлять из Москвы бюджетом Хабаровского края или вывозом мусора в Калининграде сложно. Но именно к этому стремится путинская вертикаль власти, считает Иван Преображенский.
Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".
Госдума приняла в первом чтении законопроект "об общих принципах организации публичной власти в регионах". Политологи считают, что он "фактически убивает местное самоуправление". Так ли это?
На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?
Галерист Марат Гельман в интервью DW рассказал, как власти перевели протест в этическую плоскость, чему Путин учится у Лукашенко, и почему исторически он обречен.
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Эффективно управлять из Москвы бюджетом Хабаровского края или вывозом мусора в Калининграде сложно. Но именно к этому стремится путинская вертикаль власти, считает Иван Преображенский.
В Польше с конца октября действует закон, который еще больше упрощает высылку из страны людей, ищущих убежища. Варшава снова предает общие ценности ЕС, считает Макс Цандер. Вину с Лукашенко он не снимает.
Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.
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