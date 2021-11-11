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Политика и общество
Коллаж - отрывок из письма Мацкевича на фоне его портрета

100 дней под арестом. О чем пишет из СИЗО Владимир Мацкевич

Белорусский методолог Мацкевич более трех месяцев находится за решеткой. Его тексты изучают на предмет разжигания розни.  

Немецкий эксперт: Киеву не стоит принимать мигрантов с белорусской границы 11.11.2021

Владимир Зеленский и Ангела Меркель в Берлине, июль 2021 года

После ухода Меркель отношения ФРГ и Украины ждет "проверка на прочность", считает берлинский политолог Андре Хертель. В интервью DW он также выступил против размещения в Украине мигрантов из Беларуси.  

Может ли негативный эффект от вакцинации проявиться спустя годы? Фактчекинг DW 11.11.2021

Мужчине делают УЗИ сердца

Большинство тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, объясняют свое нежелание страхом перед долгосрочными последствиями прививки. Существует ли этот риск на самом деле, выясняла DW.  

Германия: аналитика и репортажи
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Через польскую границу в инвалидном кресле

Герою нашего сюжета, несмотря на ограниченные физические возможности, удалось преодолеть "белорусский маршрут".  

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Через польскую границу в инвалидном кресле

Через польскую границу в инвалидном кресле

Новые меры ЕС против Лукашенко

Новые меры ЕС против Лукашенко

Беженцы на границе между Польшей и Беларусью

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Грязная игра Лукашенко

Грязная игра Лукашенко

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Лукашенко гонит мигрантов в ЕС

А также в выпуске: скандал с пытками в тюрьмах России продолжает разрастаться (09.11.2021)  

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Лукашенко гонит мигрантов в ЕС

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Катастрофа с ковидом в России и Германии

ФРГ делает ставку на ревакцинацию. DW Новости (05.11.2021)

ФРГ делает ставку на ревакцинацию. DW Новости (05.11.2021)

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Россия

США предостерегли Россию от еще одной "серьезной ошибки" в Украине 11.11.2021

Спутниковый снимок, на котором видны, предположительно, войска РФ, переброшенные в Смоленскую область

Вашингтон обеспокоен необычной военной активностью РФ вблизи украинской границы, сообщил госсекретарь США. По его словам, повторение Москвой действий 2014 года станет серьезной ошибкой.  

Мир

Космический корабль Crew Dragon-3 стартовал к МКС 11.11.2021

Космический корабль SpaceX стартует с мыса Канаверал 11 ноября 2021 года

Запуск корабля американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту осуществлен с использованием тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал.  

Европа

ЕС не исключает санкций против "Аэрофлота" из-за кризиса с мигрантами 11.11.2021

Самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево

Новые санкции Евросоюза против Минска из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе могут затронуть авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines, сообщило агентство Bloomberg.  

Мир

Совбез ООН в срочном порядке обсудит кризис на польско-белорусской границе 10.11.2021

Заседание Совбеза ООН (фото из архива)

Эстония, Франция и Ирландия инициировали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Оно пройдет в четверг, 11 ноября.  

Беларусь

Меркель призвала найти гуманное решение проблемы с мигрантами в Беларуси 10.11.2021

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель

Беженцы на границах Беларуси и ЕС являются жертвами человеконенавистнической политики белорусских властей, заявила и.о. канцлера ФРГ перед встречей с премьер-министрами Португалии и Латвии.  

Европа

Глава Еврокомиссии заявила о скором введении санкций против Минска за гибридную атаку 10.11.2021

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

После встречи с президентом США фон дер Ляйен отметила, что кризис на границе Польши и Беларуси не является миграционным, а представляет собой "гибридный удар авторитарного режима".  

Россия

В Уфе арестовали на два месяца экс-главу штаба Навального Лилию Чанышеву 10.11.2021

Решетка на входе в пенитенциарное учреждение и охранник

Бывшая координатор штаба Навального в Уфе, задержанная накануне в ходе обысков, арестована до 9 января. По словам адвоката, Лилия Чанышева будет этапирована в Москву. В суде она заявила о своей беременности.  

Беларусь

Польша проинформировала НАТО о ситуации на границе 10.11.2021

Эмблема НАТО и флаги стран-союзников

Союзники по НАТО считают режим в Минске ответственным за кризис на границе с Польшей, а использование режимом Лукашенко мигрантов в качестве инструмента гибридной атаки - бесчеловечным, противозаконным и неприемлемым.  

Германия

В СДПГ предложили направить мигрантов из Беларуси в Украину 10.11.2021

Мигранты на границе Беларуси с Польшей

Представитель фракции СДПГ в бундестаге считает, что с Киевом можно было бы договориться о временном приеме мигрантов до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.  

Мир

Инфляция в США - самая высокая с 1990 года 10.11.2021

Человек достает из кошелька долларовую банкноту

Драйверами инфляции стали, среди прочего, цены на бензин, продукты питания, аренду жилья и подержанные автомобили. Цены на энергоносители за двенадцать месяцев выросли на 30 процентов.  

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