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Последние новости

Германия

В Германии суточное число заражений ковидом впервые превысило 50 тысяч 11.11.2021

Врач и пациент в отделении интенсивной терапии в Лейпциге

Заражаемость коронавирусом в ФРГ неуклонно растет и приблизилась к 250 случаям на сто тысяч населения. Ангела Меркель призвала к "общенациональной мобилизации сил" для борьбы с пандемией.  

Россия

США предостерегли Россию от еще одной "серьезной ошибки" в Украине 11.11.2021

Спутниковый снимок, на котором видны, предположительно, войска РФ, переброшенные в Смоленскую область

Вашингтон обеспокоен необычной военной активностью РФ вблизи украинской границы, сообщил госсекретарь США. По его словам, повторение Москвой действий 2014 года станет серьезной ошибкой.  

Мир

Космический корабль Crew Dragon-3 стартовал к МКС 11.11.2021

Космический корабль SpaceX стартует с мыса Канаверал 11 ноября 2021 года

Запуск корабля американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту осуществлен с использованием тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал.  

Европа

ЕС не исключает санкций против "Аэрофлота" из-за кризиса с мигрантами 11.11.2021

Самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево

Новые санкции Евросоюза против Минска из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе могут затронуть авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines, сообщило агентство Bloomberg.  

Мир

Совбез ООН в срочном порядке обсудит кризис на польско-белорусской границе 10.11.2021

Заседание Совбеза ООН (фото из архива)

Эстония, Франция и Ирландия инициировали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Оно пройдет в четверг, 11 ноября.  

Смотреть видео 02:35

Видео дня

Через польскую границу в инвалидном кресле

Герою нашего сюжета, несмотря на ограниченные физические возможности, удалось преодолеть "белорусский маршрут".  

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Через польскую границу в инвалидном кресле

Через польскую границу в инвалидном кресле

Новые меры ЕС против Лукашенко

Новые меры ЕС против Лукашенко

Беженцы на границе между Польшей и Беларусью

Беженцы на границе между Польшей и Беларусью

Афганская поп-певица о запретах талибов

Афганская поп-певица о запретах талибов

ЕС готовит для Лукашенко новую порцию санкций

ЕС готовит для Лукашенко новую порцию санкций

Беларусь

Меркель призвала найти гуманное решение проблемы с мигрантами в Беларуси 10.11.2021

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель

Беженцы на границах Беларуси и ЕС являются жертвами человеконенавистнической политики белорусских властей, заявила и.о. канцлера ФРГ перед встречей с премьер-министрами Португалии и Латвии.  

Европа

Глава Еврокомиссии заявила о скором введении санкций против Минска за гибридную атаку 10.11.2021

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

После встречи с президентом США фон дер Ляйен отметила, что кризис на границе Польши и Беларуси не является миграционным, а представляет собой "гибридный удар авторитарного режима".  

Россия

В Уфе арестовали на два месяца экс-главу штаба Навального Лилию Чанышеву 10.11.2021

Решетка на входе в пенитенциарное учреждение и охранник

Бывшая координатор штаба Навального в Уфе, задержанная накануне в ходе обысков, арестована до 9 января. По словам адвоката, Лилия Чанышева будет этапирована в Москву. В суде она заявила о своей беременности.  

Специальная рубрика

Германия

Бавария вновь вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса 10.11.2021

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер

Власти Баварии с 11 ноября - в третий раз с начала пандемии - объявили чрезвычайное положение. Федеральная земля стала одним из эпицентров новых заражений в Германии.  

Беларусь

Польша проинформировала НАТО о ситуации на границе 10.11.2021

Эмблема НАТО и флаги стран-союзников

Союзники по НАТО считают режим в Минске ответственным за кризис на границе с Польшей, а использование режимом Лукашенко мигрантов в качестве инструмента гибридной атаки - бесчеловечным, противозаконным и неприемлемым.  

Германия

В СДПГ предложили направить мигрантов из Беларуси в Украину 10.11.2021

Мигранты на границе Беларуси с Польшей

Представитель фракции СДПГ в бундестаге считает, что с Киевом можно было бы договориться о временном приеме мигрантов до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.  

Мир

Инфляция в США - самая высокая с 1990 года 10.11.2021

Человек достает из кошелька долларовую банкноту

Драйверами инфляции стали, среди прочего, цены на бензин, продукты питания, аренду жилья и подержанные автомобили. Цены на энергоносители за двенадцать месяцев выросли на 30 процентов.  

Россия

В РФ закрыли уголовное дело против информатора о пытках во ФСИН 10.11.2021

Передавший видеоархив с пытками Сергей Савельев

В Саратовской области уволены 18 сотрудников УФСИН, 11 привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, заявил и.о. главы УФСИН Ефаркин после публикации серии видеозаписей с пытками заключенных.  

Европа

В Польше задержан россиянин за пособничество нелегальной миграции из Беларуси 10.11.2021

Нелегальные мигранты на польско-белорусской границе

Никаких подробностей задержания в Погранслужбе Польши не сообщили. Кроме россиянина, задержаны граждане Швеции и Литвы.  

Мир

Более 30 стран объявили об отказе от автомобилей с ДВС к 2040 году 10.11.2021

Дым из выхлопной трубы автомобиля

Участники совместного заявления присоединились к инициативе Великобритании, согласно которой продажа автомобилей и микроавтобусов с ДВС должна закончиться не позднее 2040 года.  

Европа

ЕС обсудит расширение санкций против Минска 15 ноября 10.11.2021

Глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Варшаве

ЕС рассмотрит финансирование инфраструктуры для защиты границ Польши и стран Балтии с Беларусью, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Варшаве. Премьер Польши призвал созвать экстренный саммит ЕС.  

Мир

В мире шестой год подряд растет число жертв противопехотных мин 10.11.2021

Противопехотная мина в Камбодже

В сравнении с предыдущим годом число жертв противопехотных мин в мире увеличилось более чем на 20 процентов. Большинство погибших и раненых - в Сирии и Афганистане.  

Беларусь

Правозащитники осудили нарушение прав беженцев на границе Польши и Беларуси 10.11.2021

Нелегальные мигранты на границе с Польшей

В Amnesty International призвали оказать беженцам на польско-белорусской границе гуманитарную и медицинскую помощь. В свою очередь Минск не должен использовать беженцев в своих политических интересах.  

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Телепрограмма "DW Новости"
Смотреть видео 16:53

Грязная игра Лукашенко

А также в выпуске: как намерены реагировать на действия Минска Евросоюз и НАТО (10.11.2021)  

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Сергей Елкин - специально для DW

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Личное мнение

Виктор Ерофеев: Достоевский - патологоанатом живой души 11.11.2021

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881)

11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Федора Достоевского - очень современного русского писателя. Комментарий Виктора Ерофеева.  

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• Виктор Ерофеев • Татьяна Фельгенгауэр • Александр Плющев
• Лола Тагаева • Сергей Руденко • Константин Эггерт
• Саша Романова • Иван Преображенский • Полина Аронсон
• Федор Крашенинников • 

Пандемия COVID-19
Германия: аналитика и репортажи

От борьбы с диктатурой до феминизма: как Тихановская сорвала овации на лекции в Берлине 11.11.2021

Председатель попечительского совета Фонда Гельмута Шмидта Пер Штайнбрюк (на снимке - справа) и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 10 ноября в Берлине

Публика несколько раз прерывала выступление Светланы Тихановской аплодисментами. При этом речь шла не только о политике. О том, что так впечатлило политический истеблишмент Берлина, - в репортаже DW.  

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Россия: аналитика и репортажи

Комментарий: Путинская вертикаль придет в каждую деревню 10.11.2021

Владимир Путин

Эффективно управлять из Москвы бюджетом Хабаровского края или вывозом мусора в Калининграде сложно. Но именно к этому стремится путинская вертикаль власти, считает Иван Преображенский.  

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Европа: аналитика и репортажи

Европейский сертификат со "Спутником"? Общего ответа у ЕС нет 11.11.2021

На фото из архива: женщина в Тамбове получает вакцину препарата Спутник V

Евросоюз не признает российские вакцины, но для привитых "Спутником V" появилась возможность получить европейский COVID-сертификат в Италии и Австрии. DW поинтересовалась планами ФРГ.  

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Украина: аналитика и репортажи

Немецкий эксперт: Киеву не стоит принимать мигрантов с белорусской границы 11.11.2021

Владимир Зеленский и Ангела Меркель в Берлине, июль 2021 года

После ухода Меркель отношения ФРГ и Украины ждет "проверка на прочность", считает берлинский политолог Андре Хертель. В интервью DW он также выступил против размещения в Украине мигрантов из Беларуси.  

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Авиарейс MH-17Аннексия КрымаБлокада ДонбассаДело СенцоваДонбассДонецкКрымКрымские татары"Нафтогаз""Нормандская четверка"Петр ПорошенкоРоссийско-украинские споры о газеСергей Аксенов

Беларусь: аналитика и репортажи

Философ 100 дней под арестом. О чем пишет из СИЗО Владимир Мацкевич 11.11.2021

Коллаж - отрывок из письма Мацкевича на фоне его портрета

Белорусский методолог Владимир Мацкевич более трех месяцев находится за решеткой. Его тексты изучают на предмет наличия в них разжигания розни. О чем Мацкевич пишет из СИЗО на волю - у DW.  

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Протесты в Беларуси • Светлана Тихановская • Мария Колесникова • Оппозиция в Беларуси • Александр ЛукашенкоБеларусь и ЕСБеларусь и РоссияБелорусская АЭСПрава человека в Беларуси

Мир: аналитика и репортажи

Может ли негативный эффект от вакцинации проявиться спустя годы? Фактчекинг DW 11.11.2021

Мужчине делают УЗИ сердца

Большинство тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, объясняют свое нежелание страхом перед долгосрочными последствиями прививки. Существует ли этот риск на самом деле, выясняла DW.  

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Экономика: аналитика и репортажи

Чем и как Узбекистан и Казахстан привлекают бизнес Германии и ЕС 10.11.2021

Франкфурт, 9 ноября 2021 года. Катрина Клаас-Мюльхойзер на открытии конференции В фокусе Центральная Азия - разговор об экономике

Премьер Узбекистана Абдулла Арипов и другие гости из Центральной Азии рассказывали во Франкфурте о стабильности региона, развитии ВИЭ, "зеленом" водороде и изучении немецкого языка.  

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В Германии суточное число заражений ковидом впервые превысило 50 тысяч 11.11.2021

Заражаемость коронавирусом в ФРГ неуклонно растет и приблизилась к 250 случаям на сто тысяч населения. Ангела Меркель призвала к "общенациональной мобилизации сил" для борьбы с пандемией.
Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821-1881), russischer Schriftsteller / Portrait Porträt Personen, Feodor Dostoevsky, Autor, Dichter, Literat, Literatur, writer (Schuld und Sühne, Die Brüder Karamasow) / HisPer

Виктор Ерофеев: Достоевский - патологоанатом живой души 11.11.2021

11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Федора Достоевского - очень современного русского писателя. Комментарий Виктора Ерофеева.
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США предостерегли Россию от еще одной "серьезной ошибки" в Украине 11.11.2021

Вашингтон обеспокоен необычной военной активностью РФ вблизи украинской границы, сообщил госсекретарь США. По его словам, повторение Москвой действий 2014 года станет серьезной ошибкой.
10.11.2021, Belarus, Auf den Bildern sind Briefe des belarussischen Politikwissenschaftlers Matskevich, der seit 100 Tagen im Gefängnis sitzt, und Collagen im Rahmen einer Kampagne für seine Freilassung.

Философ 100 дней под арестом. О чем пишет из СИЗО Владимир Мацкевич 11.11.2021

Белорусский методолог Владимир Мацкевич более трех месяцев находится за решеткой. Его тексты изучают на предмет наличия в них разжигания розни. О чем Мацкевич пишет из СИЗО на волю - у DW.
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