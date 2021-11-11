Философ 100 дней под арестом. О чем пишет из СИЗО Владимир Мацкевич

Белорусский методолог Владимир Мацкевич более трех месяцев находится за решеткой. Его тексты изучают на предмет наличия в них разжигания розни. О чем Мацкевич пишет из СИЗО на волю - у DW.