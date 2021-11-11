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Заражаемость коронавирусом в ФРГ неуклонно растет и приблизилась к 250 случаям на сто тысяч населения. Ангела Меркель призвала к "общенациональной мобилизации сил" для борьбы с пандемией.
Вашингтон обеспокоен необычной военной активностью РФ вблизи украинской границы, сообщил госсекретарь США. По его словам, повторение Москвой действий 2014 года станет серьезной ошибкой.
Запуск корабля американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту осуществлен с использованием тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал.
Новые санкции Евросоюза против Минска из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе могут затронуть авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines, сообщило агентство Bloomberg.
Эстония, Франция и Ирландия инициировали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Оно пройдет в четверг, 11 ноября.
Герою нашего сюжета, несмотря на ограниченные физические возможности, удалось преодолеть "белорусский маршрут".
На фоне обострения кризиса с беженцами 15 ноября Евросоюз обсудит введение новых санкций против Минска.
Беженцы, подталкиваемые белорусскими военными, пытаются пересечь польскую границу. Польша видит в этом "руку Кремля".
После того как талибы захватили власть, на улицах Кабула звучат исключительно религиозные напевы.
ЕС называет режим Лукашенко виновником кризиса на границе Польши и готовит Минску новую порцию санкций.
Беженцы на границах Беларуси и ЕС являются жертвами человеконенавистнической политики белорусских властей, заявила и.о. канцлера ФРГ перед встречей с премьер-министрами Португалии и Латвии.
После встречи с президентом США фон дер Ляйен отметила, что кризис на границе Польши и Беларуси не является миграционным, а представляет собой "гибридный удар авторитарного режима".
Бывшая координатор штаба Навального в Уфе, задержанная накануне в ходе обысков, арестована до 9 января. По словам адвоката, Лилия Чанышева будет этапирована в Москву. В суде она заявила о своей беременности.
Дискуссии в студии Deutsche Welle на самые актуальные темы, касающиеся Беларуси и ее соседей.
Власти Баварии с 11 ноября - в третий раз с начала пандемии - объявили чрезвычайное положение. Федеральная земля стала одним из эпицентров новых заражений в Германии.
Союзники по НАТО считают режим в Минске ответственным за кризис на границе с Польшей, а использование режимом Лукашенко мигрантов в качестве инструмента гибридной атаки - бесчеловечным, противозаконным и неприемлемым.
Представитель фракции СДПГ в бундестаге считает, что с Киевом можно было бы договориться о временном приеме мигрантов до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.
Драйверами инфляции стали, среди прочего, цены на бензин, продукты питания, аренду жилья и подержанные автомобили. Цены на энергоносители за двенадцать месяцев выросли на 30 процентов.
В Саратовской области уволены 18 сотрудников УФСИН, 11 привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, заявил и.о. главы УФСИН Ефаркин после публикации серии видеозаписей с пытками заключенных.
Никаких подробностей задержания в Погранслужбе Польши не сообщили. Кроме россиянина, задержаны граждане Швеции и Литвы.
Участники совместного заявления присоединились к инициативе Великобритании, согласно которой продажа автомобилей и микроавтобусов с ДВС должна закончиться не позднее 2040 года.
ЕС рассмотрит финансирование инфраструктуры для защиты границ Польши и стран Балтии с Беларусью, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Варшаве. Премьер Польши призвал созвать экстренный саммит ЕС.
В сравнении с предыдущим годом число жертв противопехотных мин в мире увеличилось более чем на 20 процентов. Большинство погибших и раненых - в Сирии и Афганистане.
В Amnesty International призвали оказать беженцам на польско-белорусской границе гуманитарную и медицинскую помощь. В свою очередь Минск не должен использовать беженцев в своих политических интересах.
А также в выпуске: как намерены реагировать на действия Минска Евросоюз и НАТО (10.11.2021)
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Взгляд Сергея Елкина на события в России и не только
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Пандемия COVID-19: хроника, аналитика, рекомендации
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Эффективно управлять из Москвы бюджетом Хабаровского края или вывозом мусора в Калининграде сложно. Но именно к этому стремится путинская вертикаль власти, считает Иван Преображенский.
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Евросоюз не признает российские вакцины, но для привитых "Спутником V" появилась возможность получить европейский COVID-сертификат в Италии и Австрии. DW поинтересовалась планами ФРГ.
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После ухода Меркель отношения ФРГ и Украины ждет "проверка на прочность", считает берлинский политолог Андре Хертель. В интервью DW он также выступил против размещения в Украине мигрантов из Беларуси.
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Большинство тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, объясняют свое нежелание страхом перед долгосрочными последствиями прививки. Существует ли этот риск на самом деле, выясняла DW.
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Премьер Узбекистана Абдулла Арипов и другие гости из Центральной Азии рассказывали во Франкфурте о стабильности региона, развитии ВИЭ, "зеленом" водороде и изучении немецкого языка.
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Заражаемость коронавирусом в ФРГ неуклонно растет и приблизилась к 250 случаям на сто тысяч населения. Ангела Меркель призвала к "общенациональной мобилизации сил" для борьбы с пандемией.
11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Федора Достоевского - очень современного русского писателя. Комментарий Виктора Ерофеева.
Вашингтон обеспокоен необычной военной активностью РФ вблизи украинской границы, сообщил госсекретарь США. По его словам, повторение Москвой действий 2014 года станет серьезной ошибкой.
Белорусский методолог Владимир Мацкевич более трех месяцев находится за решеткой. Его тексты изучают на предмет наличия в них разжигания розни. О чем Мацкевич пишет из СИЗО на волю - у DW.
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