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Запуск корабля американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту осуществлен с использованием тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал.
Эстония, Франция и Ирландия инициировали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Оно пройдет в четверг, 11 ноября.
Драйверами инфляции стали, среди прочего, цены на бензин, продукты питания, аренду жилья и подержанные автомобили. Цены на энергоносители за двенадцать месяцев выросли на 30 процентов.
Участники совместного заявления присоединились к инициативе Великобритании, согласно которой продажа автомобилей и микроавтобусов с ДВС должна закончиться не позднее 2040 года.
В сравнении с предыдущим годом число жертв противопехотных мин в мире увеличилось более чем на 20 процентов. Большинство погибших и раненых - в Сирии и Афганистане.
Глава NASA Нельсон объяснил задержку программы "Артемида" недостатком финансирования и судебной тяжбой между компаниями Илона Маска и Джеффа Безоса.
Суд согласился с выводами Еврокомиссии о том, что "Google злоупотреблял своим доминированием на рынке в качестве поисковой системы, предоставляя незаконное преимущество другому продукту Google".
Экс-президент США Трамп хотел заблокировать расследование штурма Капитолия. Суд разрешил передать бумаги из архива Белого дома спецкомитету нижней палаты Конгресса, расследующему беспорядки в Вашингтоне.
Переизбрание Кисиды произошло при поддержке большего числа депутатов парламента, чем ожидалось. Это облегчит его правительству выполнение предвыборных обещаний по борьбе с ковидом и оживлению экономики.
Некоторые арабские страны полагают, что расширение контактов с Асадом поможет вывести Сирию из-под влияния Ирана. США резко раскритиковали визит министра иностранных дел ОАЭ в Дамаск.
Новый коронавирус • Пандемия COVID-19 • WADA • Wikileaks • Аль-Каида • Беженцы • Вмешательство в выборы • Дональд Трамп • НАТО • НАТО и Россия • "Исламское государство" • Саммит "большой двадцатки" • Сенат США • Сирия • Терроризм • Турция
Герою нашего сюжета, несмотря на ограниченные физические возможности, удалось преодолеть "белорусский маршрут".
На фоне обострения кризиса с беженцами 15 ноября Евросоюз обсудит введение новых санкций против Минска.
Беженцы, подталкиваемые белорусскими военными, пытаются пересечь польскую границу. Польша видит в этом "руку Кремля".
А также в выпуске: как намерены реагировать на действия Минска Евросоюз и НАТО (10.11.2021)
Большинство тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, объясняют свое нежелание страхом перед долгосрочными последствиями прививки. Существует ли этот риск на самом деле, выясняла DW.
Премьер Узбекистана Абдулла Арипов и другие гости из Центральной Азии рассказывали во Франкфурте о стабильности региона, развитии ВИЭ, "зеленом" водороде и изучении немецкого языка.
Несмотря на все стремления к переходу на чистые источники энергии, мир еще долго будет использовать ископаемое топливо. Отказ крупных инвесторов от вложений в эту сферу может привести к негативным последствиям.
После 16 лет во главе правительства Германии Ангела Меркель уходит на пенсию. Одно из своих последних интервью на посту федерального канцлера она дала Deutsche Welle.
Леса Амазонии и Приморья, тайга и тропические леса Борнео - биоразнообразие целого ряда уникальных экосистем планеты сегодня в опасности. Чем грозит миру вырубка лесов - в фотогалерее DW.
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11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Федора Достоевского - очень современного русского писателя. Комментарий Виктора Ерофеева.
Эффективно управлять из Москвы бюджетом Хабаровского края или вывозом мусора в Калининграде сложно. Но именно к этому стремится путинская вертикаль власти, считает Иван Преображенский.
В Польше с конца октября действует закон, который еще больше упрощает высылку из страны людей, ищущих убежища. Варшава снова предает общие ценности ЕС, считает Макс Цандер. Вину с Лукашенко он не снимает.
Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.
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