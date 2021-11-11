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Мировые новости

Космический корабль Crew Dragon-3 стартовал к МКС 11.11.2021

Космический корабль SpaceX стартует с мыса Канаверал 11 ноября 2021 года

Запуск корабля американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту осуществлен с использованием тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал.  

Совбез ООН в срочном порядке обсудит кризис на польско-белорусской границе 10.11.2021

Заседание Совбеза ООН (фото из архива)

Эстония, Франция и Ирландия инициировали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Оно пройдет в четверг, 11 ноября.  

Инфляция в США - самая высокая с 1990 года 10.11.2021

Человек достает из кошелька долларовую банкноту

Драйверами инфляции стали, среди прочего, цены на бензин, продукты питания, аренду жилья и подержанные автомобили. Цены на энергоносители за двенадцать месяцев выросли на 30 процентов.  

Более 30 стран объявили об отказе от автомобилей с ДВС к 2040 году 10.11.2021

Дым из выхлопной трубы автомобиля

Участники совместного заявления присоединились к инициативе Великобритании, согласно которой продажа автомобилей и микроавтобусов с ДВС должна закончиться не позднее 2040 года.  

В мире шестой год подряд растет число жертв противопехотных мин 10.11.2021

Противопехотная мина в Камбодже

В сравнении с предыдущим годом число жертв противопехотных мин в мире увеличилось более чем на 20 процентов. Большинство погибших и раненых - в Сирии и Афганистане.  

NASA отложило высадку на Луну на 2025 год 10.11.2021

Полнолуние

Глава NASA Нельсон объяснил задержку программы "Артемида" недостатком финансирования и судебной тяжбой между компаниями Илона Маска и Джеффа Безоса.  

Европейский суд отклонил иск Google по штрафу в 2,4 млрд евро 10.11.2021

Логотип Google на штаб-квартире IT-гиганта в США

Суд согласился с выводами Еврокомиссии о том, что "Google злоупотреблял своим доминированием на рынке в качестве поисковой системы, предоставляя незаконное преимущество другому продукту Google".  

Суд в США разрешил раскрыть документы о штурме Капитолия 10.11.2021

Сторонники Трампа во время штурма Капитолия 6 января 2021 года

Экс-президент США Трамп хотел заблокировать расследование штурма Капитолия. Суд разрешил передать бумаги из архива Белого дома спецкомитету нижней палаты Конгресса, расследующему беспорядки в Вашингтоне.  

Премьер-министром Японии переизбран Фумио Кисида 10.11.2021

Председатель Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида

Переизбрание Кисиды произошло при поддержке большего числа депутатов парламента, чем ожидалось. Это облегчит его правительству выполнение предвыборных обещаний по борьбе с ковидом и оживлению экономики.  

Глава МИД ОАЭ впервые с начала войны в Сирии нанес визит Асаду 10.11.2021

Башар Асад принимает главу МИД ОАЭ в Дамаске

Некоторые арабские страны полагают, что расширение контактов с Асадом поможет вывести Сирию из-под влияния Ирана. США резко раскритиковали визит министра иностранных дел ОАЭ в Дамаск.  

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