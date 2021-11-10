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Федор Михайлович Достоевский (1821-1881)

Виктор Ерофеев: Достоевский - патологоанатом живой души

11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Федора Достоевского - очень современного русского писателя. Комментарий Виктора Ерофеева.  

Рождественские звезды уже цветут (фото) 10.11.2021

Рождественские звезды

Молочай красивейший или пуансеттия - один из самых популярных подарков на Рождество в Германии.  

Немецкий эксперт о причинах импотенции 10.11.2021

Скульптура в Херренхаузенских садах в Ганновере

Почему многие мужчины, страдающие импотенцией, не обращаются к врачам? Уролог из Германии объясняет причины.  

Марат Гельман: Проблема Путина похожа на проблему Сталина

Марат Гельман во время интервью DW

Галерист Марат Гельман в интервью DW рассказал, как власти перевели протест в этическую плоскость, чему Путин учится у Лукашенко, и почему исторически он обречен.  

Бранденбургские ворота - символ единой Германии (фотогалерея) 09.11.2021

Бранденбургские ворота

9 ноября отмечается очередная годовщина падения Берлинской стены. Символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота.  

9 ноября - особый день в истории Германии 09.11.2021

Берлин, 9 ноября 1989 года

В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.  

Где в Германии можно потрогать гигантских пауков (фото) 09.11.2021

Чилийский розовый птицеед. Начало большой дружбы

"Инсектофобия" - так называется эта передвижная выставка, на которой можно увидеть несколько сотен разных пауков и других насекомых.  

В Германии приготовили гигантскую порцию рубленой селедки (фото) 08.11.2021

Рубленая селедка по-немецки - Heringshäckerle

Херингсхеккерле - рубленая селедка по-немецки. Так называется этот традиционный салат, популярный на балтийском побережье Германии и Польши.  

Как выглядит немецкая Эльза в обычной жизни (фотографии)

Deutschland | Musical Die Eiskönigin

В понедельник, 8 ноября, состоится премьера мюзикла "Холодное сердце" в Германии. Заглянем за кулисы?  

Фронтмен группы Rammstein перешел на французский шансон

Till Lindemann Rammstein Sänger

Французская певица Zaz записала в студии с Тилем Линдеманом балладу для своего нового альбома "Isa".  

Немецкий фермер раздает даром "кривые" овощи (фото) 07.11.2021

Сбор овощей

Эти картофелины и тыквы не соответствуют стандартам "красоты", прописанным немецкими супермаркетами. И фермер Кристиан Фукс раздает их всем желающим даром.  

В давке на музыкальном фестивале в США погибли восемь человек 06.11.2021

Зрители фотографируют машину скорой помощи на музыкальном фестивале Astroworld Festival

Во время выступления популярного рэпера Трэвиса Скотта люди стали тесниться к передней части сцены, это вызвало давку и панику. Второй день мероприятия отменен.  

Рождественская елка по имени Гретель (фото) 06.11.2021

Елка

В центре Франкфурта-на-Майне установили рождественскую ель, дав ей сказочно красивое имя.  

Амстердам без кофешопов. Такое вообще возможно? 05.11.2021

Кофешопы в Амстердаме

Власти Амстердама уже несколько лет хотят закрыть кофешопы для иностранцев. Что пока из этого вышло, разбиралась DW.  

Золотая осень в Германии

Кадр за кадром

Золотая осень в Германии (фото)

Унылая пора приходит на смену солнечному октябрю. Полюбуйтесь с нами яркими красками немецкой осени!  

По Германии

Почему вам нужно побывать в немецком Фрайбурге (фотогалерея) 03.11.2021

Deutschland Schwarzwald - Schwabentor in Freiburg im Breisgau

Фрайбург вошел в топ-3 городов по версии Lonely Planet, куда нужно отправиться в 2022 году. Куда пойти в первую очередь, когда это станет возможным?  

Учеба и карьера

Антисемитизм в немецком языке: на что нужно обращать внимание 04.11.2021

Лето в штетле - небольшом городке с преобладающии еврейским населением. 19 век

В немецком языке есть слова и понятия, которые были заимствованы из идиша. И многие из них употребляются в ином значении, нежели изначально, или даже в негативном контексте.  

Кто следующий? Бездомность без прикрас 05.11.2021

Бездомный с собакой сидит на тротуаре, склонив голову

Бездомность - проблема глобальная. Никто не должен жить на улице. Как помочь людям, оказавшимся без крыши над головой? Выставка в Мюнхене ищет ответы на этот и другие вопросы.  

Cвидетельнице Холокоста Марго Фридлендер исполнилось 100 лет 05.11.2021

Марго Фридлендер

Очевидцев Холокоста становится все меньше. Марго Фридлендер 5 ноября 2021 года исполняется 100 лет, но она продолжает делиться с поколениями будущего горькими уроками прошлого.  

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Группа ABBA выпустила первый альбом после 40-летнего перерыва 05.11.2021

ABBA выпустила новый альбом Voyage

Новый альбом ABBA под названием Voyage появился на стриминговых сервисах. Весной шведская культовая поп-группа выступит с шоу.  

Извержение вулкана на острове Пальма: между трагедией и туризмом 04.11.2021

BG Spanien La Palma Vulkanausbruch

В то время как на небольшом канарском острове Пальма одни спасаются бегством от извергающегося вулкана, другие летают туда в качестве туристов-гафферов. Остров - между трагедией и туризмом.  

Как Томас Манн чуть не стал музыкантом: забытая история со скрипкой 04.11.2021

В доме Томаса Манна в Калифорнии - тогда и сейчас. За роялем Wheelock - дирижер, пианист и композитор Бруно Вальтер. Рядом с Манном - Эльза Корнек, спутница жизни Вальтера

Классик немецкой литературы обожал музыку, но в первый раз в своей жизни музицировал абсолютно беззвучно. И все равно успех у публики был оглушительный. Чем же он ее покорил?  

Синагога в Галле

История

Досье 2✡21: 1700 лет еврейской жизни в Германии

2021 год торжественно отмечается в Германии как год 1700-летия еврейской жизни (1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland).  

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