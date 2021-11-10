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11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Федора Достоевского - очень современного русского писателя. Комментарий Виктора Ерофеева.
Молочай красивейший или пуансеттия - один из самых популярных подарков на Рождество в Германии.
Почему многие мужчины, страдающие импотенцией, не обращаются к врачам? Уролог из Германии объясняет причины.
Галерист Марат Гельман в интервью DW рассказал, как власти перевели протест в этическую плоскость, чему Путин учится у Лукашенко, и почему исторически он обречен.
9 ноября отмечается очередная годовщина падения Берлинской стены. Символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота.
В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.
"Инсектофобия" - так называется эта передвижная выставка, на которой можно увидеть несколько сотен разных пауков и других насекомых.
Херингсхеккерле - рубленая селедка по-немецки. Так называется этот традиционный салат, популярный на балтийском побережье Германии и Польши.
В понедельник, 8 ноября, состоится премьера мюзикла "Холодное сердце" в Германии. Заглянем за кулисы?
Французская певица Zaz записала в студии с Тилем Линдеманом балладу для своего нового альбома "Isa".
Эти картофелины и тыквы не соответствуют стандартам "красоты", прописанным немецкими супермаркетами. И фермер Кристиан Фукс раздает их всем желающим даром.
Во время выступления популярного рэпера Трэвиса Скотта люди стали тесниться к передней части сцены, это вызвало давку и панику. Второй день мероприятия отменен.
В центре Франкфурта-на-Майне установили рождественскую ель, дав ей сказочно красивое имя.
Власти Амстердама уже несколько лет хотят закрыть кофешопы для иностранцев. Что пока из этого вышло, разбиралась DW.
Унылая пора приходит на смену солнечному октябрю. Полюбуйтесь с нами яркими красками немецкой осени!
Фрайбург вошел в топ-3 городов по версии Lonely Planet, куда нужно отправиться в 2022 году. Куда пойти в первую очередь, когда это станет возможным?
В немецком языке есть слова и понятия, которые были заимствованы из идиша. И многие из них употребляются в ином значении, нежели изначально, или даже в негативном контексте.
Бездомность - проблема глобальная. Никто не должен жить на улице. Как помочь людям, оказавшимся без крыши над головой? Выставка в Мюнхене ищет ответы на этот и другие вопросы.
Очевидцев Холокоста становится все меньше. Марго Фридлендер 5 ноября 2021 года исполняется 100 лет, но она продолжает делиться с поколениями будущего горькими уроками прошлого.
Новый альбом ABBA под названием Voyage появился на стриминговых сервисах. Весной шведская культовая поп-группа выступит с шоу.
В то время как на небольшом канарском острове Пальма одни спасаются бегством от извергающегося вулкана, другие летают туда в качестве туристов-гафферов. Остров - между трагедией и туризмом.
Классик немецкой литературы обожал музыку, но в первый раз в своей жизни музицировал абсолютно беззвучно. И все равно успех у публики был оглушительный. Чем же он ее покорил?
2021 год торжественно отмечается в Германии как год 1700-летия еврейской жизни (1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland).
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