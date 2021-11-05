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Молочай красивейший или пуансеттия - один из самых популярных подарков на Рождество в Германии.
"Инсектофобия" - так называется эта передвижная выставка, на которой можно увидеть несколько сотен разных пауков.
Херингсхеккерле - традиционный салат, популярный на балтийском побережье Германии и Польши.
Эти картофелины и тыквы не соответствуют стандартам "красоты", прописанным немецкими супермаркетами. И фермер Кристиан Фукс раздает их всем желающим даром.
В центре Франкфурта-на-Майне установили рождественскую ель, дав ей сказочно красивое имя.
Унылая пора приходит на смену солнечному октябрю. Полюбуйтесь с нами яркими красками немецкой осени!
Первого ноября в Германии принято посещать могилы близких - и не в костюмах зомби.
В немецком Кайзерслаутерне решили пристыдить нерадивых и безответственных владельцев собак с помощью акции "Shit happens... но только не в нашем прекрасном городе".
9 ноября отмечается очередная годовщина падения Берлинской стены. Символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота.
Во время пандемии возможности путешествовать сильно ограничены, но все равно можно мечтать и строить планы о путешествиях. Для тех, кто любит многодневные прогулки на природе, предлагаеам лучшие маршруты в Европе.
В этом городе не реке Лан в Гессене находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии.
В Гессене яблочное вино является такой же традицией, что пшеничное пиво в Баварии. Äppelwoi, как его называют, известен далеко за пределами этой земли.
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