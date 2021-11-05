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Рождественские звезды

Рождественские звезды уже цветут (фото)

Молочай красивейший или пуансеттия - один из самых популярных подарков на Рождество в Германии.  

Чилийский розовый птицеед. Начало большой дружбы

Где в Германии можно потрогать гигантских пауков

"Инсектофобия" - так называется эта передвижная выставка, на которой можно увидеть несколько сотен разных пауков.  

Рубленая селедка по-немецки - Heringshäckerle

В Германии приготовили гигантскую порцию рубленой селедки

Херингсхеккерле - традиционный салат, популярный на балтийском побережье Германии и Польши.  

Кадр за кадром

Немецкий фермер раздает даром "кривые" овощи (фото)

Сбор овощей

Эти картофелины и тыквы не соответствуют стандартам "красоты", прописанным немецкими супермаркетами. И фермер Кристиан Фукс раздает их всем желающим даром.  

Рождественская елка по имени Гретель (фото)

Елка

В центре Франкфурта-на-Майне установили рождественскую ель, дав ей сказочно красивое имя.  

Золотая осень в Германии (фото)

Золотая осень в Германии

Унылая пора приходит на смену солнечному октябрю. Полюбуйтесь с нами яркими красками немецкой осени!  

День всех святых в Германии - день поминовения усопших (фото)

Кельн

Первого ноября в Германии принято посещать могилы близких - и не в костюмах зомби.  

Собачья кучка - проблема, с которой может столкнуться каждый (фото)

Флажок для разминирования собачьих кучек в Кайзерслаутерне

В немецком Кайзерслаутерне решили пристыдить нерадивых и безответственных владельцев собак с помощью акции "Shit happens... но только не в нашем прекрасном городе".  

Бранденбургские ворота

Бранденбургские ворота - символ единой Германии (фотогалерея)

9 ноября отмечается очередная годовщина падения Берлинской стены. Символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота.  

По Германии

Самые красивые маршруты в Европе (фотогалерея)

Горы

Во время пандемии возможности путешествовать сильно ограничены, но все равно можно мечтать и строить планы о путешествиях. Для тех, кто любит многодневные прогулки на природе, предлагаеам лучшие маршруты в Европе.  

Немецкий Лимбург - город очень старых фахверковых домов (фоторепортаж)

Эркер дома Plötze 14 в Лимбурге-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

В этом городе не реке Лан в Гессене находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии.  

Яблочное вино - каждый день?

Яблочное вино

В Гессене яблочное вино является такой же традицией, что пшеничное пиво в Баварии. Äppelwoi, как его называют, известен далеко за пределами этой земли.  

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