Самые красивые маршруты в Европе (фотогалерея)

Во время пандемии возможности путешествовать сильно ограничены, но все равно можно мечтать и строить планы о путешествиях. Для тех, кто любит многодневные прогулки на природе, предлагаеам лучшие маршруты в Европе.