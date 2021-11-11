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Новости Германии

В Германии суточное число заражений ковидом впервые превысило 50 тысяч 11.11.2021

Врач и пациент в отделении интенсивной терапии в Лейпциге

Заражаемость коронавирусом в ФРГ неуклонно растет и приблизилась к 250 случаям на сто тысяч населения. Ангела Меркель призвала к "общенациональной мобилизации сил" для борьбы с пандемией.  

Меркель призвала найти гуманное решение проблемы с мигрантами в Беларуси 10.11.2021

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель

Беженцы на границах Беларуси и ЕС являются жертвами человеконенавистнической политики белорусских властей, заявила и.о. канцлера ФРГ перед встречей с премьер-министрами Португалии и Латвии.  

Бавария вновь вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса 10.11.2021

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер

Власти Баварии с 11 ноября - в третий раз с начала пандемии - объявили чрезвычайное положение. Федеральная земля стала одним из эпицентров новых заражений в Германии.  

В СДПГ предложили направить мигрантов из Беларуси в Украину 10.11.2021

Мигранты на границе Беларуси с Польшей

Представитель фракции СДПГ в бундестаге считает, что с Киевом можно было бы договориться о временном приеме мигрантов до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.  

Более 30 стран объявили об отказе от автомобилей с ДВС к 2040 году 10.11.2021

Дым из выхлопной трубы автомобиля

Участники совместного заявления присоединились к инициативе Великобритании, согласно которой продажа автомобилей и микроавтобусов с ДВС должна закончиться не позднее 2040 года.  

Меркель и Путин обсудили ситуацию с мигрантами из Беларуси 10.11.2021

Владимир Путин и Ангела Меркель (фото из архива)

И. о. канцлера ФРГ назвала недопустимой использование мигрантов белорусским режимом в политических целях. Ангела Меркель попросила Путина оказать влияние на Александра Лукашенко.  

"Совет мудрецов" снизил прогнозы по развитию экономики ФРГ 10.11.2021

Рабочий машиностроительного завода

Эксперты полагают, что мощный экономический подъем в Германии начнется лишь в 2022 году. На текущий год они скорректировали прогноз в сторону понижения.  

В Германии зафиксировано почти 40 тысяч новых заражений ковидом 10.11.2021

Пожилой человек делает прививку от COVID-19 вакциной BioNTech/Pfizer

Заражаемость SARS-CoV-2 в ФРГ обновляет максимальные значения уже третий день подряд. Суточное количество смертей от ковида выросло до 236 случаев.  

Германия выступает за расширение санкций ЕС против Беларуси 10.11.2021

Глава МИД ФРГ Хайко Мас

Глава МИД ФРГ пригрозил Минску новыми санкциями на фоне обострения миграционного кризиса. ЕС также готов принять меры против всех, кто причастен к незаконному транзиту беженцев через Беларусь.  

Светлана Тихановская призвала Берлин не осторожничать 10.11.2021

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в Берлине

Лидер белорусской оппозиции находится с трехдневным визитом в Германии. Она выступила с речью перед активистами у Бранденбургских ворот.  

Германия

Путин за спиной Лукашенко: что говорят в ФРГ о роли РФ в миграционном кризисе 09.11.2021

Мигранты у восточной границы Польши

На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?  

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Через польскую границу в инвалидном кресле

Герою нашего сюжета, несмотря на ограниченные физические возможности, удалось преодолеть "белорусский маршрут".  

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Германия: аналитика и репортажи

От борьбы с диктатурой до феминизма: как Тихановская сорвала овации на лекции в Берлине 11.11.2021

Председатель попечительского совета Фонда Гельмута Шмидта Пер Штайнбрюк (на снимке - справа) и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 10 ноября в Берлине

Публика несколько раз прерывала выступление Светланы Тихановской аплодисментами. При этом речь шла не только о политике. О том, что так впечатлило политический истеблишмент Берлина, - в репортаже DW.  

Светлана Тихановская: Беженцы, как и все белорусы, заложники Лукашенко 10.11.2021

Беженцы на границе между Беларусью и Польшей

В интервью DW Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с беженцами на границе между Беларусью и Польшей и оценила роль, которую мог бы сыграть Кремль в решении этой проблемы.  

Как спасти отношения РФ и ФРГ: что предлагают молодые немцы и россияне 09.11.2021

Сборник выступлений Алексея Навального на немецком языке. Фото из архива

Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".  

СМИ ФРГ о ситуации с мигрантами: ЕС должен ответить на шантаж Минска 09.11.2021

Мигранты на границе Польши с Беларусью

Евросоюзу необходимо сообща защитить свои внешние границы и помочь Польше урегулировать кризис с мигрантами в приграничных районах с Беларусью, считают комментаторы немецких СМИ.  

Ангела Меркель: "Политикой я больше заниматься не буду" 07.11.2021

Ангела Меркель во время интервью DW

После 16 лет во главе правительства Германии Ангела Меркель уходит на пенсию. Одно из своих последних интервью на посту федерального канцлера она дала Deutsche Welle.  

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Молочай красивейший или пуансеттия - один из самых популярных подарков на Рождество в Германии.  

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Немецкая пресса

Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

СМИ ФРГ о ситуации с мигрантами: ЕС должен ответить на шантаж Минска 09.11.2021

Евросоюзу необходимо сообща защитить свои внешние границы и помочь Польше урегулировать кризис с мигрантами в приграничных районах с Беларусью, считают комментаторы немецких СМИ.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Эрдоган идет на обострение с Западом. СМИ ФРГ о скандале с послами 25.10.2021

Посол Германии и главы дипмиссий еще девяти западных стран объявлены в Турции персонами нон грата. Каковы последствия этого беспрецедентного шага Анкары? Обзор немецкой прессы.
6657005 23.09.2021 In this handout photo released by the Russian Foreign Ministry, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, right, and NATO Secretary General Jens Stoltenberg arrive for their meeting in New York, the United States. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Foreign Ministry

"Опасный шаг" и его последствия: СМИ ФРГ об эскалации между РФ и НАТО 19.10.2021

Какие цели преследует Кремль, закрывая представительство РФ при штаб-квартире НАТО, и чем обернется для Европы эскалация отношений между Москвой и Североатлантическим альянсом? Обзор прессы.

Merkel sagt, die EU-Kommission könne Nord Stream-2 nicht mehr stoppen Jahr/Ort: Moskau, 16.05.2019. Die Karikatur darf nur von DW verwendet werden.

СМИ ФРГ о газовом кризисе, зависимости от России, роли Шрёдера и Меркель 16.10.2021

Немецкие журналисты активно обсуждают цели Владимира Путина, выигрыш "Газпрома", роль "Северного потока - 2", ошибки правительства Германии и задачи ЕС.