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Заражаемость коронавирусом в ФРГ неуклонно растет и приблизилась к 250 случаям на сто тысяч населения. Ангела Меркель призвала к "общенациональной мобилизации сил" для борьбы с пандемией.
Беженцы на границах Беларуси и ЕС являются жертвами человеконенавистнической политики белорусских властей, заявила и.о. канцлера ФРГ перед встречей с премьер-министрами Португалии и Латвии.
Власти Баварии с 11 ноября - в третий раз с начала пандемии - объявили чрезвычайное положение. Федеральная земля стала одним из эпицентров новых заражений в Германии.
Представитель фракции СДПГ в бундестаге считает, что с Киевом можно было бы договориться о временном приеме мигрантов до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.
Участники совместного заявления присоединились к инициативе Великобритании, согласно которой продажа автомобилей и микроавтобусов с ДВС должна закончиться не позднее 2040 года.
Вся подноготная мировой политики
И. о. канцлера ФРГ назвала недопустимой использование мигрантов белорусским режимом в политических целях. Ангела Меркель попросила Путина оказать влияние на Александра Лукашенко.
Эксперты полагают, что мощный экономический подъем в Германии начнется лишь в 2022 году. На текущий год они скорректировали прогноз в сторону понижения.
Заражаемость SARS-CoV-2 в ФРГ обновляет максимальные значения уже третий день подряд. Суточное количество смертей от ковида выросло до 236 случаев.
Глава МИД ФРГ пригрозил Минску новыми санкциями на фоне обострения миграционного кризиса. ЕС также готов принять меры против всех, кто причастен к незаконному транзиту беженцев через Беларусь.
Лидер белорусской оппозиции находится с трехдневным визитом в Германии. Она выступила с речью перед активистами у Бранденбургских ворот.
На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?
АДГ • Ангела Меркель • Бундесвер • Выборы в Германии • Левая Партия • Мартин Шульц • СДПГ • "Союз-90"/"зеленые" • Урсула фон дер Ляйен • Франк-Вальтер Штайнмайер • ХДС • Хорст Зеехофер
Герою нашего сюжета, несмотря на ограниченные физические возможности, удалось преодолеть "белорусский маршрут".
На фоне обострения кризиса с беженцами 15 ноября Евросоюз обсудит введение новых санкций против Минска.
Беженцы, подталкиваемые белорусскими военными, пытаются пересечь польскую границу. Польша видит в этом "руку Кремля".
А также в выпуске: как намерены реагировать на действия Минска Евросоюз и НАТО (10.11.2021)
Новости и аналитика, фото, видео и инфографика, посвященные выборам в парламент Германии - бундестаг.
Публика несколько раз прерывала выступление Светланы Тихановской аплодисментами. При этом речь шла не только о политике. О том, что так впечатлило политический истеблишмент Берлина, - в репортаже DW.
В интервью DW Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с беженцами на границе между Беларусью и Польшей и оценила роль, которую мог бы сыграть Кремль в решении этой проблемы.
Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".
Евросоюзу необходимо сообща защитить свои внешние границы и помочь Польше урегулировать кризис с мигрантами в приграничных районах с Беларусью, считают комментаторы немецких СМИ.
После 16 лет во главе правительства Германии Ангела Меркель уходит на пенсию. Одно из своих последних интервью на посту федерального канцлера она дала Deutsche Welle.
Молочай красивейший или пуансеттия - один из самых популярных подарков на Рождество в Германии.
Евросоюзу необходимо сообща защитить свои внешние границы и помочь Польше урегулировать кризис с мигрантами в приграничных районах с Беларусью, считают комментаторы немецких СМИ.
Посол Германии и главы дипмиссий еще девяти западных стран объявлены в Турции персонами нон грата. Каковы последствия этого беспрецедентного шага Анкары? Обзор немецкой прессы.
Какие цели преследует Кремль, закрывая представительство РФ при штаб-квартире НАТО, и чем обернется для Европы эскалация отношений между Москвой и Североатлантическим альянсом? Обзор прессы.
Немецкие журналисты активно обсуждают цели Владимира Путина, выигрыш "Газпрома", роль "Северного потока - 2", ошибки правительства Германии и задачи ЕС.
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