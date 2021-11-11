В СДПГ предложили направить мигрантов из Беларуси в Украину

Представитель фракции СДПГ в бундестаге считает, что с Киевом можно было бы договориться о временном приеме мигрантов до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.