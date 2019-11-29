 Телохранитель по телефону: когда немцам страшно возвращаться домой | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.03.2020

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Культура и стиль жизни

Телохранитель по телефону: когда немцам страшно возвращаться домой

В Германии работает служба, сотрудники которой сопровождают клиентов до двери их дома, находясь с ними постоянно на связи.

Symbolbild - Dunkelheit (picture-alliance/dpa/U. Zucchi)

Heimwegtelefon - это понятие относительно новое для Германии, но сама идея пришла из Швеции. Там примерно такую же услугу предлагают людям, возвращающимся поздним вечером или ночью домой, сотрудники полиции. Принцип довольно простой: тот, кто боится ходить по темным улицам, может позвонить по специальному номеру телефона и оставаться на связи с сотрудником колл-центра до самого подъезда дома или двери квартиры.

Телохранитель по телефону

Темы для разговора с сотрудниками сервисной службы могут быть совершенно разными, но с самого начала необходимо сообщить им свой маршрут и место назначения. Используя карты, предоставляемые Google, они будут виртуально двигаться вместе с вами, каждый раз уточняя, где вы находитесь в данный момент. "Никаких мобильных приложений по определению местонахождения наших клиентов мы не используем. Это запрещает закон о защите персональных данных", - уточняет в интервью DW руководитель службы Heimwegtelefon Корнелия Фогт (Cornelia Vogt).

Если вдруг с клиентом по дороге что-то случится, то сотрудник службы сможет сообщить полиции о том, где находился человек, когда оборвалась связь. "Идея такого сервиса заключается в том, чтобы отпугнуть людей, которые могли бы нанести вред нашему клиенту насильственными действиями. Заметив, что человек разговаривает по телефону, злоумышленники чаще всего не решаются напасть на него. А уж если это случится, то нашему клиенту быстро придут на помощь", - уверена Корнелия Фогт, которая начала работать в этой службе в 2016 году, а недавно возглавила ее.

Фрэнсис Бергер и Анабел Шухардт

Подруги Фрэнсис Бергер (слева) и Анабель Шуххардт основали службу

"Я очень боялась темных улиц по дороге домой, поэтому часто имитировала телефонный разговор, чтобы те, кто проходил мимо или приближался ко мне, думали, что я не одна, а с кем-то на связи ", - вспоминает жительница Берлина Фрэнсис Бергер, одна из основательниц фирмы. Вместе с подругой из Гамбурга Анабель они в 2013 году опубликовали в популярной социальной сети один номер, предлагая бесплатные услуги "виртуальных телохранителей".

В службу Heimwegtelefon можно было звонить по пятницам и субботам с 22 часов вечера до двух часов ночи. Сама услуга - бесплатная, оплачивается лишь телефонная связь по тарифам мобильного оператора, которым пользуется тот, кто звонит.

Что говорят критики проекта

В первые годы добровольных помощников было пять человек - из числа родственников и друзей девушек, а входящих звонков - до десяти за смену. С января 2016 года в колл-центре работают уже более двадцати сотрудников, бесплатно. Благодаря тому, что увеличилось число добровольцев, расширилось и время работы службы. Фрэнсис и Анабель передали дела своим коллегам, которые зарегистрировали общественное объединение с одноименным названием.

По словам руководителя Корнелии Фогт, в течение недели они принимают более ста звонков. Летом звонят меньше, зимой, когда рано темнеет, число звонков резко возрастает. Финансирование технического обеспечения колл-центра и услуг связи осуществляется за счет спонсоров, главный из которых выступает фирма мобильной связи Sipgate из Дюссельдорфа.

Критики проекта считают, что человек с мобильным телефоном в руках может привлечь преступников. Современные смартфоны обычно дорого стоят, а для уличных банд это легкая добыча. Но владельцы стартапа уверяют, что вовсе не обязательно прикладывать смартфоны к ушам, говорить можно с помощью наушников, а смартфон спрятать в кармане или сумке. В колл-центре сейчас размышляют над тем, какое должно быть соотношение между сотрудниками-мужчинами и женщинами, ведь звонят 80 процентов женщин и лишь 20 процентов мужчин. Случаев нападения во время телефонного разговора за семь лет работы службы пока не было. А что, если вызов полицейского наряда окажется ложной тревогой, такое ведь тоже может случиться. Кто тогда будет нести ответственность, а то и расходы? Эти вопросы будут решаться в самое ближайшее время, заверяет Корнелия Фогт.

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    Автор: Ефим Шуман


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