Телепрограмма "DW Новости"

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Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?
Максимум по ковидной статистике каждый день пробивается не только в России, но и в Германии. Многие считают, что закрытые в сентябре вакцинационные центры, стоило бы снова открыть. И еще одна тема сегодняшнего выпуска - ситуация на белорусско-польской границе, на которой собрались тысячи мигрантов, стремящихся в Евросоюз.
Германия находится на самом пике эпидемии covid-19. Власти сейчас, накануне Рождества, призывают усилить вакцинацию. Причем действие двух прививок, по мнению минздрава и Института Роберта Коха, уже ослабевает, теперь они агитируют сделать прививку третьей дозой вакцины от коронавируса, так называемую бустерную.
Ковидная волна сейчас не только в России. Набирает обороты она и в Европе. Резко ухудшилась ситуация в Германии. Почти 34 тысяч новых случаев инфицирования за сутки - рекордный показатель за все время пандемии. Какие меры предпринимают немецкие власти против стремительно растущей заражаемости, притом еще задолго до наступления зимних холодов?
Северный поток-2 достроен, но пока не заработал. Кремль надеется на ускоренную сертификацию проекта. Эксперты считают, что "Газпром" усиливает давление на рынок. Поставки газа в Европу снижаются, хотя спрос и цены остаются на очень высоком уровне. На днях фактически был приостановлен транзит по газопроводу Ямал-Европа через Беларусь и Польшу. Почему это так взволновало европейских экспертов?
В Европейском Союзе бьют тревогу. Лаборатория Касперского выявила случаи нелегальной продажи поддельных паспортов о вакцинации европейского образца. Их предлагают в российском сегменте даркнета. С ковид-фальшивками в Евросоюз могут въезжать фактически непривитые граждане. Как это стало возможным? DW смогла поговорить на эту тему в том числе и с представителями Kaspersky Lab.
В России - худшая ситуация по ковиду в мире. Более 40 тысяч новых случаев заражения Covid-19 и 1155 летальных исходов за сутки. На фоне пика эпидемии россияне в объявленные властями нерабочими дни стоят в очередях... в музеи.
Весь последний месяц Европу лихорадит от цен на газ, которые по сей день экстремально высокие. На Западе уверены: ситуация эта возникла во многом из-за "газового покера Путина", ведь европейские газохранилища "Газпрома" до последнего момента оставались почти пустыми. Но на этой неделе Путин дал отмашку нарастить запасы газа в европейских хранилищах. Почему? Об этом - в нашем сегодняшнем выпуске.
Сегодня впервые с начала пандемии суточная цифра по новым заражениям ковидом в России превысила 40 тысяч. С сегодняшнего дня Москва и Подмосковье ушли на частичный локдаун. Четвертая волна ковида и снова осень, которая, как уверяет врач и популярный украинский телеведущий доктор Комаровский, для многих может стать последней. В чем основная причина ковидного апокалипсиса в странах восточной Европы?
Сейчас, когда многие страны, в т.ч. Россию, накрыла четвертая волна, и власти все настойчивее призывают к вакцинации, снова встал вопрос о прививках для детей. Можно ли их прививать от ковида? В США вакцинацию для групп от 5 до 11 лет одобрили. Что думают об этом в самих США и Германии?
Сегодня в Берлине состоялось первое заседание бундестага нового созыва. Нынешний бундестаг, можно сказать, стал "самым самым". Он самый большой и поэтому самый дорогой, самый женский и самый молодой в истории Германии. А также в выпуске: свидетель из Украины опознал на суде в Берлине россиянина, обвиняемого в убийстве Зелимхана Хангошвили.
Впервые в России 38 тысяч новых заражений ковидом. В ряде регионов страны частичный локдаун уже введен, остальные, такие как Москва, к нему готовятся. Статистика по ковиду растет в сторону увеличения не только в России, где до сих пор привита лишь треть населения, но и по всей Европе. В Германии, где вакцинированы почти 70 процентов граждан, цифры по ковиду тоже ползут вверх.
Со следующей недели Москва и отдельные регионы уходят на длинные выходные до 7 ноября. Однако российские власти, похоже, и сами не знают, какие рекомендации давать. Отдыхать или самоизолироваться?
Московские власти решили ввести в столице временный локдаун. С 28 октября по 7 ноября "должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за рядом исключений. Как реагируют в российской столице на предстоящие ограничения?
Хотя Афганистан уже давно под полным контролем талибов, им не удается получить международное признание как действующей афганской власти. Сегодняшняя конференция в Москве с их участием под названием "Московский формат" - фактически первая официальная международная встреча талибов после прихода к власти.