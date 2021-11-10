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Телепрограмма "DW Новости"

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "DW Новости".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Грязная игра Лукашенко: Меркель просит Путина вмешаться. DW Новости (10.11.2021) 10.11.2021

Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.

Лукашенко гонит мигрантов в ЕС: страшные кадры с польской границы. DW Новости (09.11.2021) 09.11.2021

Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?

Катастрофа с ковидом в России и Германии, мигранты идут на штурм польской границы. DW Новости (08.11.2021) 08.11.2021

Максимум по ковидной статистике каждый день пробивается не только в России, но и в Германии. Многие считают, что закрытые в сентябре вакцинационные центры, стоило бы снова открыть. И еще одна тема сегодняшнего выпуска - ситуация на белорусско-польской границе, на которой собрались тысячи мигрантов, стремящихся в Евросоюз.

Двух прививок против ковида мало: ФРГ делает ставку на ревакцинацию. DW Новости (05.11.2021) 05.11.2021

Германия находится на самом пике эпидемии covid-19. Власти сейчас, накануне Рождества, призывают усилить вакцинацию. Причем действие двух прививок, по мнению минздрава и Института Роберта Коха, уже ослабевает, теперь они агитируют сделать прививку третьей дозой вакцины от коронавируса, так называемую бустерную.

Катастрофа с ковидом: в России - максимум смертей, в Германии - зараженных. DW Новости (04.11.2021) 04.11.2021

Ковидная волна сейчас не только в России. Набирает обороты она и в Европе. Резко ухудшилась ситуация в Германии. Почти 34 тысяч новых случаев инфицирования за сутки - рекордный показатель за все время пандемии. Какие меры предпринимают немецкие власти против стремительно растущей заражаемости, притом еще задолго до наступления зимних холодов?

Что задумал "Газпром" на самом деле, или Фокус с транзитом. DW Новости (03.11.2021) 03.11.2021

Северный поток-2 достроен, но пока не заработал. Кремль надеется на ускоренную сертификацию проекта. Эксперты считают, что "Газпром" усиливает давление на рынок. Поставки газа в Европу снижаются, хотя спрос и цены остаются на очень высоком уровне. На днях фактически был приостановлен транзит по газопроводу Ямал-Европа через Беларусь и Польшу. Почему это так взволновало европейских экспертов?

Осторожно, подделка: в ЕС боятся россиян с фальшивыми ковид-паспортами. "DW Новости" (02.11.2021) 02.11.2021

В Европейском Союзе бьют тревогу. Лаборатория Касперского выявила случаи нелегальной продажи поддельных паспортов о вакцинации европейского образца. Их предлагают в российском сегменте даркнета. С ковид-фальшивками в Евросоюз могут въезжать фактически непривитые граждане. Как это стало возможным? DW смогла поговорить на эту тему в том числе и с представителями Kaspersky Lab.

Ковидные каникулы в России и заочная дискуссия Байдена с Путиным по климату. DW Новости (01.11.2021) 01.11.2021

В России - худшая ситуация по ковиду в мире. Более 40 тысяч новых случаев заражения Covid-19 и 1155 летальных исходов за сутки. На фоне пика эпидемии россияне в объявленные властями нерабочими дни стоят в очередях... в музеи.

Газовый покер Путина: цены на газ и "Северный поток-2". DW Новости (29.10.2021) 29.10.2021

Весь последний месяц Европу лихорадит от цен на газ, которые по сей день экстремально высокие. На Западе уверены: ситуация эта возникла во многом из-за "газового покера Путина", ведь европейские газохранилища "Газпрома" до последнего момента оставались почти пустыми. Но на этой неделе Путин дал отмашку нарастить запасы газа в европейских хранилищах. Почему? Об этом - в нашем сегодняшнем выпуске.

Ковидный апокалипсис в России и доктор Комаровский о вакцинации. DW Новости (28.10.2021) 28.10.2021

Сегодня впервые с начала пандемии суточная цифра по новым заражениям ковидом в России превысила 40 тысяч. С сегодняшнего дня Москва и Подмосковье ушли на частичный локдаун. Четвертая волна ковида и снова осень, которая, как уверяет врач и популярный украинский телеведущий доктор Комаровский, для многих может стать последней. В чем основная причина ковидного апокалипсиса в странах восточной Европы?

Можно ли прививать от ковида детей: что говорят в Германии и США. DW Новости (27.10.2021) 27.10.2021

Сейчас, когда многие страны, в т.ч. Россию, накрыла четвертая волна, и власти все настойчивее призывают к вакцинации, снова встал вопрос о прививках для детей. Можно ли их прививать от ковида? В США вакцинацию для групп от 5 до 11 лет одобрили. Что думают об этом в самих США и Германии?

Самый большой, дорогой, женский и молодой: новый германский бундестаг. DW Новости (26.10.2021) 26.10.2021

Сегодня в Берлине состоялось первое заседание бундестага нового созыва. Нынешний бундестаг, можно сказать, стал "самым самым". Он самый большой и поэтому самый дорогой, самый женский и самый молодой в истории Германии. А также в выпуске: свидетель из Украины опознал на суде в Берлине россиянина, обвиняемого в убийстве Зелимхана Хангошвили.

Мир вступает в эпоху пандемий? И можно ли победить коронавирус? DW Новости (25.10.2021) 25.10.2021

Впервые в России 38 тысяч новых заражений ковидом. В ряде регионов страны частичный локдаун уже введен, остальные, такие как Москва, к нему готовятся. Статистика по ковиду растет в сторону увеличения не только в России, где до сих пор привита лишь треть населения, но и по всей Европе. В Германии, где вакцинированы почти 70 процентов граждан, цифры по ковиду тоже ползут вверх.

Локдаун или имитация? Есть ли у Кремля план, как победить ковид в РФ? DW Новости (22.10.2021) 22.10.2021

Со следующей недели Москва и отдельные регионы уходят на длинные выходные до 7 ноября. Однако российские власти, похоже, и сами не знают, какие рекомендации давать. Отдыхать или самоизолироваться?

Ковидная катастрофа в России: Москва готовится к локдауну. DW Новости 21.10.2021

Московские власти решили ввести в столице временный локдаун. С 28 октября по 7 ноября "должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за рядом исключений. Как реагируют в российской столице на предстоящие ограничения?

Талибы впервые в Москве как власть Афганистана и премия Сахарова Навальному. DW Новости (20.10.2021) 20.10.2021

Хотя Афганистан уже давно под полным контролем талибов, им не удается получить международное признание как действующей афганской власти. Сегодняшняя конференция в Москве с их участием под названием "Московский формат" - фактически первая официальная международная встреча талибов после прихода к власти.

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