Телепрограмма "Европа в фокусе"

Все выпуски еженедельной телепрограммы Deutsche Welle "Европа в фокусе".

"Европа в фокусе" - информационно-развлекательная программа Deutsche Welle, в центре внимания которой - актуальные события в Европе и странах ЕС. Программа выходит один раз в неделю на нашем сайте DW.COM, в эфире телеканалов-партнеров и на нашем канале в Youtube.