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Телепрограмма "Европа в фокусе"

Все выпуски еженедельной телепрограммы Deutsche Welle "Европа в фокусе".

"Европа в фокусе" - информационно-развлекательная программа Deutsche Welle, в центре внимания которой - актуальные события в Европе и странах ЕС. Программа выходит один раз в неделю на нашем сайте DW.COM, в эфире телеканалов-партнеров и на нашем канале в Youtube.

Отказ от добычи нефти и газа, или Что спасет природу? Европа в фокусе 04.11.2021

Также в программе: как живут афганские беженцы во Франции, почему ссорятся рыбаки в Португалии, как заработать на жареном горошке и помочь детям-инвалидам, а также - где находится вечный долгострой в России.

Самый страшный вулкан Испании: жители Пальмы боятся за свою жизнь. Европа в фокусе 28.10.2021

Также в программе: пытки и издевательства в российских тюрьмах, почему активисты по защите климата в Великобритании в шоке, как музыка объединяет страны Балкан.

"Брекзит" и его последствия: рыбаки из Франции в шоке. Европа в фокусе 21.10.2021

Также в программе: ветряки вытесняют оленей в Швеции и поиски пропавших без вести немцев в Нидерландах.

Секретный город времен СССР вдруг появился на карте. Европа в фокусе 14.10.2021

Также в программе: почему французы против ветряков и где в Германии находится рай для коров и быков?

Как живут беженцы из Афганистана в Европе. Европа в фокусе 07.10.2021

Также в программе: кто и как защищает окружающую среду в Великобритании, кто спасает маленьких черепашат на Кипре, кому в Италии выделят многомиллионую помощь, как любовь помогает делать козий сыр.

German Autobahn: рекорды скорости на немецких автобанах в прошлом? Европа в фокусе 30.09.2021

Также в программе: как меняется климат в Альпах, зачем в Греции хранят вино на дне моря и почему собак стали набирать в спасатели.

Женщины в политике. Пример Германии. Европа в фокусе 24.09.2021

Также в программе: кто ограничивает права ЛГБТ-сообщества в Венгрии, где производят самое дорогое масло в мире, мода из Афганистана покоряет Европу, что общего у английского юмора и защиты окружающей среды.

Преемник Меркель, или Кто станет новым канцлером Германии? Европа в фокусе 24.09.2021

Также в программе: что пострадавшие от наводнения ждут от политиков, выборы в бундестаг - кто в них участвует, почему молодежь разочаровалась в политике и восковая фигура Ангелы Меркель в необычном месте.

Почему в Дагестане голосуют за партию Путина и при чем здесь утренняя зарядка? Европа в фокусе 09.09.2021

Также в программе: как бороться с главной угрозой на пляжах во Франции, как критиков Эрдогана заставляют молчать в Германии, как Дания победила коронавирус, кто такой Бэнкси - вандал или гений?

Лукашенко мстит ЕС за санкции: Беларусь стала трамплином для нелегальных мигрантов. Европа в фокусе 02.09.2021

Также в программе: где живут самые последовательные коммунисты во Франции, почему в Башкирии исчезает озеро, где отдыхают собаки на пляжах Италии.

Катастрофа в Афганистане и бегство через Турцию: как беженцы спасаются от талибов. Европа в фокусе 26.08.2021

Также в программе: почему в Париже беженцы живут на улице, как в Германии до сих пор разбирают завалы после страшного наводнения, что спасет германо-российские отношения.

Коррупция в России: кто и как с ней борется перед выборами в Госдуму. Европа в фокусе 19.08.2021

Также в программе: аномальная жара в Испании и при чем здесь Германия, как в Польше уничтожают независимые СМИ.

Катастрофа века в Греции: пожары невиданных масштабов. Европа в фокусе 12.08.2021

Также в программе: в Исландии разгорелся коррупционный скандал, 30 лет назад рухнула Берлинская стена, дикие лошади и их враги в Боснии и Герцеговине.

Как спастись от катастрофы: опыт Нидерландов в предотвращении наводнения. Европа в фокусе. 05.08.2021

Также в программе: на что надеются нелегальные мигранты в испанском эксклаве Сеуте, как Нидерланды предотвращают наводнения, что делают в Великобритании те, кто не ел несколько дней, о чем спорят ловцы осьминогов в Португалии.

Шокирующие рассказы очевидцев наводнения в Германии. Европа в фокусе 29.07.2021

Также в программе: как сирийские беженцы помогают немцам, кто наживается на нелегальном бизнесе на моллюсках, как албанцы провозят в ЕС марихуану, где и как во Франции тренируются капитаны контейнеровозов и танкеров.

Катастрофа века в Германии: как страшное наводнение разрушило целые города. Европа в фокусе 22.07.2021

Также в программе: где в Венгрии найти оплачиваемое жилье (для студентов), как во время пандемии местные возвращаются на Сицилию, "ужас коммунизма" в Калининграде и что с ним будет дальше.
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