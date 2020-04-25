Телеканал RT Deutsch уличили в распространении фейков о коронавирусе

Разработчики расширения NewsGuard для браузеров, которое помогает пользователю сориентироваться в качестве онлайн-контента, подготовили список наиболее часто распространяемых в соцмедиа фейков о коронавирусе SARS-CoV-2. Подборка сообществ в социальной сети Facebook была представлена в понедельник, 4 мая. Первое место в ней заняла страница телеканала RT (ранее назывался Russia Today) на немецком языке (RT Deutsch), число подписчиков которой на момент публикации материала превышало 480 000 человек.

В частности, 24 марта на странице телеканала было размещено видео, в котором утверждалось, что пандемия COVID-19 якобы была смоделирована в сценарии ряда международных институтов осенью 2019 года. Представитель RT Deutsch в ответ на запрос NewsGuard заявил, что высказывания в ролике являются личным мнением автора утверждений, у которого было взято интервью, а не позицией телеканала.

Кроме того, в подборку из 10 страниц вошло сообщество Russische Nachrichten ("Российские новости"), которое неоднократно размещало ссылки на материалы RT Deutsch и иных российских СМИ. Эксперты NewsGuard обнаружили пост от 24 марта, предлагавший читателям материал немецкоязычного сайта о якобы лабораторном происхождении вируса в качестве биологического оружия.

Таким образом, в Facebook по-прежнему можно размещать посты с теориями заговора о возбудителе заболевания COVID-19, несмотря на то, что администрация соцсети объявила меры по борьбе с распространением дезинформации о нем, обеспокоены авторы исследования. Кроме того, лишь в одном случае пост с фейком был помечен как недостоверный, отмечают они.

На представленные в подборке страницы подписаны в общей сложности около 1,3 млн пользователей. Эксперты NewsGuard намерены опубликовать аналогичные данные по микроблогам Twitter и YouTube-каналам в предстоящие недели.

В связи со стремительным распространением коронавируса на сайте Всемирной организации здравоохранения размещены ответы на вопросы о SARS-CoV-2 и развеяны различные мифы, связанные с ним.

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