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Телеканал ATR

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Durchsuchungen bei den Krimtataren auf der von Russland annektierten Krim Ort: Kamianka bei Simferopol auf der Krim Datum: 27. März 2019 Tags: Ukraine, Krim, Krimtataren, Russland, Repressalien auf der Krim (c) Lutfie Sudiewa

Российские силовики проводят обыски у крымских татар в аннексированном Крыму 11.03.2020

Обыски идут по шести адресам. К журналисту телеканала ATR не допустили адвоката. Крымскотатарский ресурсный центр зафиксировал в 2019 году рекордные показатели по нарушениям прав человека.

DW Новости за 100 секунд (03.11.2015) 03.11.2015

Спутник США зафиксировал тепловые вспышки над Синаем в момент крушения A321. Пентагон не считает, что между вспышками и катастрофой есть связь. Выхлопной скандал коснулся дочерних компаний VW - Audi и Porsche.
This picture taken on March 31, 2014 shows the building of the tatar television channel ATR in Simferopol. AFP PHOTO / CLEMENT ZAMPA (Photo credit should read CLEMENT ZAMPA/AFP/Getty Images)

ФСБ провела обыски в офисах крымско-татарского канала ATR 02.11.2015

В Крыму российская спецслужба обыскала офисы телеканала крымских татар ATR, а также квартиру его замглавы. Владелец компании сообщил, что против него выдвинуты обвинения в экстремизме и терроризме.
Ukraine, Krim, Kherson, Krim-Tataren und Rechtsextreme blockieren Lkw-Lieferungen zur Krim Zu: Artikel über die Blockade der LKW-Lieferungen zur Krim *** DW-Korrespondentin in der Ukraine Anna Meier

ФСБ возбудила дело против организатора продуктовой блокады Крыма 02.11.2015

В отношении Ленура Ислямова проводятся следственные действия. Сам бизнесмен сообщил об обысках в его доме в Москве. Уголовное дело было открыто еще 22 октября.
Szenen aus dem ukrainischen Film Haytarma. Datum: 2012 Ort: unbekannt (c) Andrew Shvachko Erlaubnis dieses Bild zu publizieren liegt uns vor.

Власти делают вид, что их нет: как сейчас живут крымские татары 18.05.2015

Спустя 71 год после депортации власти РФ приготовили крымским татарам новые испытания. Как они повлияют на будущее этого народа и почему он привык надеяться только на себя, выясняла DW.
This picture taken on March 31, 2014 shows the building of the tatar television channel ATR in Simferopol. AFP PHOTO / CLEMENT ZAMPA (Photo credit should read CLEMENT ZAMPA/AFP/Getty Images)

Власти Крыма заявили о создании нового телеканала для крымских татар 03.04.2015

Глава непризнанной Республики Крым Сергей Аксенов поручил создать новую крымско-татарскую телерадиокомпанию взамен популярного канала ATR, вынужденного прекратить вещание.
In this Tuesday, March 31, 2015 an employee of ATR TV station walks in a studio in Simferopol, Crimea. ATR was established as the first-ever channel dedicated to the Crimean Tatars, an native ethnic group of about 300,000 that was deported from the region by the Soviet authorities in 1944. The TV channel was a rare critical voice during Russia¿s annexation of Crimea last year and continued its critical coverage after that. Crimea¿s independent television station ATR has gone off air after Russian authorities repeatedly refused to give it a broadcasting license. (AP Photo/Alexander Polegenko)

В ЕС призвали вернуть в эфир крымско-татарский телеканал ATR 01.04.2015

По мнению представителя главы европейской дипломатии Федерики Могерини, прекращение вещания канала ATR является частью системы преследования и запугивания общины крымских татар.
This picture taken on March 31, 2014 shows the building of the tatar television channel ATR in Simferopol. AFP PHOTO / CLEMENT ZAMPA (Photo credit should read CLEMENT ZAMPA/AFP/Getty Images)

Телеканал крымских татар ATR прекратил вещание 01.04.2015

Единственный телеканал на крымско-татарском языке ATR прекратил свою работу. Роскомнадзор отказал крымскому СМИ в регистрации.
BAKHCHISARAY, UKRAINE - MARCH 08: Hundreds of Ukrainian women, and some men, hold a demonstration in support for peace and for keeping Ukraine unified on March 8, 2014 in Bakhchisaray, Ukraine. Bakhchisaray is home to the region's minority population, the ethnic Crimean Tatars, who are against the Crimean peninsula becoming part of Russia. As the standoff between the Russian military and Ukrainian forces continues in Ukraine's Crimean peninsula, world leaders are pushing for a diplomatic solution to the escalating situation. Crimean citizens will vote in a referendum on 16 March on whether to become part of the Russian federation. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

Amnesty International: СМИ крымских татар оказались под угрозой закрытия 30.03.2015

Почти все СМИ на крымско-татарском языке могут прекратить свою работу как не прошедшие российскую регистрацию. Международные правозащитники обращают внимание на ущемление свободы слова в Крыму.
Women with their mouths taped over attend a pro-Ukraine rally in Simferopol March 13, 2014. Ahead of a referendum on Sunday when this Ukrainian region votes to decide whether to come under Moscow's rule, thousands of masked Russian troops have fanned out across the Crimea peninsula. REUTERS/Vasily Fedosenko (UKRAINE - Tags: POLITICS MILITARY)

Власти Крыма увидели в контенте крымско-татарского телеканала признаки экстремизма 24.09.2014

МВД Крыма усмотрело угрозу экстремистской деятельности в контенте канала ATR, якобы направленном на формирование в обществе антироссийских настроений и недоверия к власти.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. OCTOBER 6, 2013. President of Russia Vladimir Putin torches the Olympic cauldron in Red Square thus giving a start to the Olympic Torch Relay. (Photo ITAR-TASS / Alexei Nikolsky)

ATR: Путин - в тройке самых влиятельных деятелей олимпийского движения 07.01.2014

Американское агентство Around the Rings (ATR) опубликовало традиционный рейтинг-прогноз самых влиятельных функционеров, которые будут влиять на развитие Олимпийского движения в 2014 году. Второе место у президента РФ.