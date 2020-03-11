Телеканал ATR

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Обыски идут по шести адресам. К журналисту телеканала ATR не допустили адвоката. Крымскотатарский ресурсный центр зафиксировал в 2019 году рекордные показатели по нарушениям прав человека.
Спутник США зафиксировал тепловые вспышки над Синаем в момент крушения A321. Пентагон не считает, что между вспышками и катастрофой есть связь. Выхлопной скандал коснулся дочерних компаний VW - Audi и Porsche.
В Крыму российская спецслужба обыскала офисы телеканала крымских татар ATR, а также квартиру его замглавы. Владелец компании сообщил, что против него выдвинуты обвинения в экстремизме и терроризме.
В отношении Ленура Ислямова проводятся следственные действия. Сам бизнесмен сообщил об обысках в его доме в Москве. Уголовное дело было открыто еще 22 октября.
Спустя 71 год после депортации власти РФ приготовили крымским татарам новые испытания. Как они повлияют на будущее этого народа и почему он привык надеяться только на себя, выясняла DW.
Глава непризнанной Республики Крым Сергей Аксенов поручил создать новую крымско-татарскую телерадиокомпанию взамен популярного канала ATR, вынужденного прекратить вещание.
По мнению представителя главы европейской дипломатии Федерики Могерини, прекращение вещания канала ATR является частью системы преследования и запугивания общины крымских татар.
Единственный телеканал на крымско-татарском языке ATR прекратил свою работу. Роскомнадзор отказал крымскому СМИ в регистрации.
Почти все СМИ на крымско-татарском языке могут прекратить свою работу как не прошедшие российскую регистрацию. Международные правозащитники обращают внимание на ущемление свободы слова в Крыму.
МВД Крыма усмотрело угрозу экстремистской деятельности в контенте канала ATR, якобы направленном на формирование в обществе антироссийских настроений и недоверия к власти.
Американское агентство Around the Rings (ATR) опубликовало традиционный рейтинг-прогноз самых влиятельных функционеров, которые будут влиять на развитие Олимпийского движения в 2014 году. Второе место у президента РФ.
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