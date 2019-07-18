 Телеканал ″Рустави 2″ уволил ведущего, оскорбившего Путина в эфире | Новости политики из Германии | DW | 20.08.2019

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Мир

Телеканал "Рустави 2" уволил ведущего, оскорбившего Путина в эфире

Помимо Георгия Габунии, новое руководство компании уволило еще нескольких сотрудников. Причиной этого решения был назван "конфликт интересов".

Georgien Tiflis Proteste gegen Rustavi 2 TV Sender (picture-alliance/dpa/Sputnik)

Протесты возле телеканала "Рустави 2 " в Тбилиси

Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в эфире, будет уволен. Кроме него, работу потеряют еще несколько журналистов и глава информационной службы канала. Об этом заявил во вторник, 20 августа, новый директор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия. По его словам, причиной увольнений послужил "конфликт интересов".

Скандал вокруг "Рустави 2"

Контекст

Нецензурные оскорбления в адрес Путина привели к временному отстранению телеведущего "Рустави 2". Ряд грузинских политиков, включая Михаила Саакашвили, назвали монолог Георгия Габуния "неуместной и безвкусной выходкой". (09.07.2019)

Гендиректором "Рустави 2" стал адвокат нового владельца - Паата Салия. Экс-гендир утверждает, что канал должен ему выплатить пять млн долларов компенсации. (18.07.2019)

В начале июля "Рустави 2" оказался в центре скандала, после того как Георгий Габуния в воскресной передаче "Постскриптум" на русском языке больше минуты нецензурно оскорблял российского президента. В ночь на 8 июля канал на несколько часов прервал вещание, реагируя на угрозы в адрес своих журналистов. В заявлении медиакомпании говорилось о "нападках и угрозах" в адрес телеканала, в том числе со стороны грузинских официальных лиц.

В тот же день руководство телекомпании отстранило Габунию на два месяца от ведения эфиров. Однако увольнять его оно не планировало. Высказывания Габунии осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в Украине, тоже назвал речь Габунии "не очень уместной и безвкусной выходкой талантливого журналиста".

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    Автор: Анастасия Аринушкина


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