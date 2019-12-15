 Телеканал ″Россия 1″ вырезал слово ″протесты″ из эфира | Новости из Германии о России | DW | 15.12.2019

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Россия

Телеканал "Россия 1" вырезал слово "протесты" из эфира

Звук голоса певицы Manizha выключился в тот момент, когда она произносила слово "протесты". Это не первое сообщение о цензуре на российском ТВ в последние дни.

Группа Би-2

Группа "Би-2" (фото из архива)

Телеканал "Россия 1" вырезал слово "протесты" из эфира с вручения российской музыкальной премии "Виктория". Об этом сообщается в микроблоге группы "Би-2" в Twitter вечером в субботу, 14 декабря. Как слышно на опубликованном в твите видео, во время исполнения песни группы "Куртки Кобейна" звук голоса певицы Manizha выключается в тот момент, когда она произносит слово "протесты".

Контекст

Сериал "Слуга народа", показ которого начался и тут же закончился на ТНТ, возможно, был инструментом очеловечивания образа украинской власти в российских СМИ. Но что-то пошло не так, считает Александр Плющев. (12.12.2019)

Виноват ли Путин в запрете школьного спектакля по мотивам "Чиполлино"? Выходит, что частично да, пишет Александр Плющев. По его мнению, период цензуры в России сменила эпоха самоцензуры. (11.11.2019)

"Куртки Кобейна" - проект "Би-2" с участием Manizha и Леонида Агутина. В оригинальной версии слова звучат так: "Если чуть светлей проспекты и нежней протесты юношей в пуловерах".

Не первый случай цензуры

Это уже не первое сообщение о подобном случае цензуры за последние дни. 15 декабря стало известно, что принадлежащий "Газпром-медиа" онлайн-кинотеатр Premier (ранее ТНТ-Premier) удалил пятый эпизод фантастического сериала Павла Костомарова "Эпидемия", в котором содержатся сцены народного бунта. 

Ранее ТНТ снял с эфира украинский сериал "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. До этого из первого эпизода "Слуги народа" убрали шутку о президенте России Владимире Путине. Теперь сериал доступен только на Premier.

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    Автор: Ксения Сафронова


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