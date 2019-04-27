 Телеканал в ФРГ вправе не показывать предвыборный ролик праворадикалов | Новости из Германии о Германии | DW | 27.04.2019

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Германия

Телеканал в ФРГ вправе не показывать предвыборный ролик праворадикалов

В агитационном ролике Национал-демократической партии Германии "живущие в ФРГ иностранцы выставлены в злостно-предосудительном свете", пояснил административный суд. На этом основании канал был вправе не давать эфир.

Предвыборная агитация НДПГ по проблеме беженцев в Германии

Предвыборная агитация НДПГ по проблеме беженцев в Германии

Отказ общественно-правовой медиакомпании ZDF показывать в эфире агитационный ролик  Национал-демократической партии Германии (НДПГ), снятый в преддверии выборов в Европарламент 23-26 мая, является обоснованным. Такое решение вынес в пятницу, 26 апреля, административный суд в городе Майнце (земля Рейнланд-Пфальц), отклонив соответствующую жалобу НДПГ, сообщает

газета Die Rhein-Zeitung.

Контекст

Конституционный суд ФРГ вновь отклонил иск о запрете Национал-демократической партии Германии. Это говорит о силе Основного закона. Праворадикальная партия не опасна, считает Фолькер Вагенер. (17.01.2017)

Конституционный суд ФРГ начал слушания дела о запрете праворадикальной Национал-демократической партии Германии. Основные факты о партии и о слушаниях дела - в обзоре DW. (01.03.2016)

Видеосюжет праворадикальной партии, по оценке судей, явно противоречит уголовному законодательству ФРГ, поскольку в нем "живущие в Германии иностранцы представлены в злостно-предосудительном свете так, что это затрагивает их человеческое достоинство", кроме того он способен нарушить общественный порядок.

Протест НДПГ отклонили

Поданный вечером того же дня протест НДПГ на решение суда в Майнце был отклонен высшим земельным судом в Кобленце. Теперь у партии остается лишь возможность обратиться в Федеральный конституционный суд Германии.

В 2017 году по ходатайству бундесрата (представительство немецких федеральных земель) и при поддержке бундестага деятельность Национал-демократической партии Германии предлагали запретить. Однако Федеральный конституционный суд не нашел достаточных оснований признать партию угрозой демократии в ФРГ. В Европарламенте она представлена одним депутатом.

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