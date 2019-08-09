 Телеграм-канал выложил данные задержанных на московских акциях протеста | Новости из Германии о России | DW | 09.08.2019

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Россия

Телеграм-канал выложил данные задержанных на московских акциях протеста

В анонимном телеграм-канале появился список задержанных на московских акциях 27 июля и 3 августа - имена, адреса, паспортные данные. В списке много журналистов.

Московская полиция

Телеграм-канал "Товарищ майор" в пятницу, 9 августа, выложил файл с личными данными задержанных во время акций оппозиции 27 июля и 3 августа в Москве. Помимо участников акции и просто случайных прохожих, задержанных Росгвардией, в списке и освещавшие протесты журналисты "Медиазоны", "Медузы", "МБХ Медиа" и "Дождя". Всего в файле около трех тысяч имен, их паспортные данные и, во многих случаях, адреса.

Контекст

Разгон протестов в Москве в Германии считают эскалацией насилия со стороны силовых органов. Но власти России едва ли остановятся в преследовании несогласных, опасаются наблюдатели. (05.08.2019)

Удостоверение журналиста DW и свидетельство МИД РФ об аккредитации полицейские назвали "филькиной грамотой". Вечером того же дня корреспондент DW Сергей Дик был отпущен на свободу. (28.07.2019)

"Обязательно сохрани, чтобы в будущем по каждому из списка пройтись подробно", - прокомментировал список автор канала "Товарищ майор". Между тем "Медуза" установила, что файл был создан 27 июля, а последний раз редактировался 9 августа. В поле "компания" указано: "ГУ МВД России по г. Москве".

СК предупреждает

Список выложен накануне согласованной с московскими властями протестной акции 10 августа на проспекте Сахарова. Следственный комитет РФ предупредил тех, кто после согласованной акции направится на несогласованную "так называемую мирную прогулку", что их ждут "правовые последствия вплоть до уголовной ответственности". "Привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем", - предупреждает СК.

Согласованный митинг должен пройти с 14 до 16 часов, согласованное число участников - 100 тысяч человек.

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    Автор: Евгений Жуков


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