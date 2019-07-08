Телевидение как поле битвы - не все средства хороши

Когда накал телевизионных баталий зашкаливает, то и карикатуристу уже не смешно. Сергей Елкин о телеэфирах, которые не только в Грузии вышли за рамки приличий.
Скандальное выступление телеведущего с оскорблениями Владимира Путина вызвало возмущение грузинских властей и людей, собравшихся на акцию протеста. В адрес телеканала поступили угрозы. (08.07.2019)
Телеканал, который связывают с "кумом Путина" Виктором Медведчуком, объяснил решение об отмене телемоста "угрозами физической расправы". Идею телемоста резко раскритиковал президент Украины Зеленский. (08.07.2019)
Мы так хотим быть значимыми хотя бы в собственных глазах, что отчаянно пытаемся привлечь к себе внимание, в том числе откровенно недипломатичными высказываниями. Но этот прием работает все хуже, пишет Александр Плющев. (23.02.2019)