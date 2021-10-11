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Театр

Diskussion mit Schriftstellerin Swetlana Alexiewitsch am Deutchen Theater. Berlin, 10.10.21

Мы не хотели крови. Алексиевич о событиях в Минске год спустя 11.10.2021

В Берлине на фестивале Radar Ost показали спектакль по роману Алексиевич "Цинковые мальчики". Нобелевский лауреат после премьеры поделилась мыслями о ситуации в Беларуси год назад.
Uraufführung vom Theaterstück Woyzek im Deutschen Theater Berlin beim Festival RadarOst am 7.Oktober 2021 im CMS. Szene aus dem Theaterstück Woyzek

Не в Минске, но в Берлине: купаловцы поставили смелый спектакль о Беларуси 08.10.2021

В Берлине на фестивале Radar Ost с аншлагом состоялась премьера спектакля знаменитых белорусских "Купалаўцаў". Как живет театр в изгнании? Репортаж DW.
18.08.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - AUGUST 18, 2020: An opposition activist holds a poster during a rally outside Janka Kupala National Theater. Earlier, Yanka Kupala National Academy Theater Director General Pavel Latushko was fired over his statements in support of the protests and criticism of the law enforcement officers' actions. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

"Купалаўцы" в Берлине: в немецкой столице стартует фестиваль Radar Ost 07.10.2021

Свои постановки на фестивале в Берлине представляют коллективы из Беларуси, Украины, России, Боснии и Герцеговины. Все спектакли посвящены теме риска, которому подвергаются художники в процессе творчества.
Little Amal is carried inside the Mucem museum in Marseille, on September 22, 2021, as part of The walk, a festival of art that follows the journey of Little Amal, a giant puppet depicting a Syrian refugee girl travelling 8000km across Turkey and Europe. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP) (Photo by NICOLAS TUCAT/AFP via Getty Images)

3,5-метровая Амаль из Сирии ходит по Европе 06.10.2021

По улицам европейских городов ходит 3,5-метровая девочка. Амаль ищет свою маму.
Eine Tänzerin steht im Wasser auf der Bühne im Friedrichstadtpalast. Die Arise Grand Show feiert ihre Weltpremiere am 22.9.2021 im Friedrichstadt-Palast.

Берлинский "Мулен Руж" открылся, или Премьера в театре "Фридрихштадтпаласт" 23.09.2021

Знаменитый берлинский театр "Фридрихштадтпаласт" возродился к жизни после затяжного пандемийного перерыва. Тема нового шоу - вечная любовь.
Überflutungsschäden im Wuppertaler Straßenbahnmuseum

Все уничтожено под коричневым озером, или Культура после наводнения 04.08.2021

Оперный театр, издательство, архив, трамвайный музей… От катастрофического наводнения в Германии пострадали многие учреждения культуры. Как они справляются с последствиями?

*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** die überlebensgroße Puppe Amal vor der Tower Bridge in London mit ihren Puppenspielern.

Рост девочки по имени Амаль - 3,5 метра: невозможно не заметить 27.07.2021

Маленькая Амаль - особенная девочка. Ее рост - 3,5 метра. Путь, который ей предстоит пройти по Европе, - 8000 км. DW рассказывает об уникальном проекте.
(c) DW Korrespondent Ales Petrowitsch. Schließung der Kulturinitiativen „Theater Kryly halopa“ und „Gruntounja“ aus Brest, Schauspieler Oxana Gaiko und Viktor Klimas, Juni 2021

Из-за претензий прокуратуры. Как в Бресте закрывают независимые театры 28.06.2021

В Бресте по решению городской администрации практически одновременно ликвидированы две популярные культурные площадки - "Театр Крылья холопа" и "Грунт будущего". Почему это произошло?
Die Seidentrommel - Regie und Choreografie: Kaori Ito & Yoshi Oida https://www.ruhrfestspiele.de/presse/downloads/produktionsfotos-und-festspielimpressionen/produktionsfotos-2021

К чему привел обмен искусства на уголь 30.04.2021

1 мая в городе Реклингхаузене открывается традиционный театральный Рурский фестиваль - Ruhrfestspiele. Несмотря на пандемию, зрители увидят много интересного и необычного.
Besucher im über 200 Jahre alten Goethe-Theater in Bad Lauchstädt, aufgenommen am Abend des 10.08.2005. Foto: Andreas Lander +++(c) dpa - Report+++

Четыре миллиона евро - на театр, который построил Гёте (фото) 22.04.2021

На курорте Бад-Лаухштедт в Германии завершают ремонт театра, построенного в 1802 году под руководством немецкого "князя поэтов" - Иоганна Вольфганга фон Гёте.
19.01.2018 Ulysses, Theaterstueck nach James Joyce, Regie: Sebastian Hartmann, im Deutschen Theater in Berlin, (v.l.): Ulrich Matthes, Linda Poeppel. Premiere der Inszenierung ist am 19. Januar 2018. | Verwendung weltweit

Лучшие театры Германии: где, какие, что дают (фотогалерея) 27.03.2021

27 марта - Всемирный день театра. Мы знакомим вас с ведущими драматическими театрами Германии. Сейчас все сложно из-за коронавируса, но когда-нибудь они снова заработают в обычном режиме.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Pressemappe von Bolshoi Theater. BB Szenen aus dem Ballett Orlando von Christian Spuck in Bolshoi Theater Copyright M.Logvinov/Bolshoi Theater

Премьера "Орландо" в Большом театре: "книжный" балет на смелую тему 24.03.2021

Смена пола, самоидентификация, модернизм и поэзия, - и все это на сцене Большого театра, который в эпоху пандемии 24 марта представляет мировую премьеру спектакля немецкого хореографа.
Das Publikum wartet auf den beginn der Aufführung. Das Berliner Ensemble öffnet mit der Vorstellung «Panikherz» im Rahmen des Berliner Pilotprojekts während der Corona-Pandemie wieder seine Türen. Nach monatelanger Pause sollen in Berlin die ersten Bühnen für ein Pilotprojekt öffnen. Das Publikum musste vorab zum Coronatest. +++ dpa-Bildfunk +++

Третья волна эпидемии в Германии. А немцы пошли в театр? 22.03.2021

Германии угрожает третья волна эпидемии, а берлинские театры открывают свои двери. Как такое вообще возможно?
DW-Gespräch mit Iwan Wyrypajew, russischer Schauspieler, Dramatiker, Regisseur und Drehbuchschreiber. Ort: Warschau, 21 Dezember 2020

Иван Вырыпаев: Россия не может быть единой 10.03.2021

Российский драматург и режиссер Иван Вырыпаев в интервью DW рассказал о кризисе театра, целостности и хаосе в России и о том, как и почему деятели культуры сотрудничают с властью.
***NUR für den aktuellen Artikel vzu verwenden!!!*** Redaktion: T. Weinmann --- Pressebilder zum Film Courage von Aliaksei Paluyan

Фильм, который не покажут в Беларуси Лукашенко 05.03.2021

5 марта на Берлинском международном кинофестивале состоялась мировая премьера документального фильма "Courage" режиссера из Беларуси Алексея Полуяна. Что о нем говорят в Германии?
dpatopbilder - 29.10.2020, Hamburg: Ein Mann sitzt mit weitem Abstand zu anderen Gästen in einem Kinosaal der Zeise-Kinos. (zu dpa Chef des Zeise-Kinos: Kino ist „nicht gesundheitsgefährdend“) Foto: Daniel Reinhardt/dpa | Verwendung weltweit

Немецкие ученые о коронавирусе: театр безопаснее супермаркета 03.03.2021

Немецкие ученые опубликовали исследование о распространении коронавируса в разных помещениях. Результаты получились неожиданными.

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