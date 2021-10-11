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В Берлине на фестивале Radar Ost показали спектакль по роману Алексиевич "Цинковые мальчики". Нобелевский лауреат после премьеры поделилась мыслями о ситуации в Беларуси год назад.
В Берлине на фестивале Radar Ost с аншлагом состоялась премьера спектакля знаменитых белорусских "Купалаўцаў". Как живет театр в изгнании? Репортаж DW.
Свои постановки на фестивале в Берлине представляют коллективы из Беларуси, Украины, России, Боснии и Герцеговины. Все спектакли посвящены теме риска, которому подвергаются художники в процессе творчества.
По улицам европейских городов ходит 3,5-метровая девочка. Амаль ищет свою маму.
Знаменитый берлинский театр "Фридрихштадтпаласт" возродился к жизни после затяжного пандемийного перерыва. Тема нового шоу - вечная любовь.
Оперный театр, издательство, архив, трамвайный музей… От катастрофического наводнения в Германии пострадали многие учреждения культуры. Как они справляются с последствиями?
Маленькая Амаль - особенная девочка. Ее рост - 3,5 метра. Путь, который ей предстоит пройти по Европе, - 8000 км. DW рассказывает об уникальном проекте.
В Бресте по решению городской администрации практически одновременно ликвидированы две популярные культурные площадки - "Театр Крылья холопа" и "Грунт будущего". Почему это произошло?
1 мая в городе Реклингхаузене открывается традиционный театральный Рурский фестиваль - Ruhrfestspiele. Несмотря на пандемию, зрители увидят много интересного и необычного.
На курорте Бад-Лаухштедт в Германии завершают ремонт театра, построенного в 1802 году под руководством немецкого "князя поэтов" - Иоганна Вольфганга фон Гёте.
27 марта - Всемирный день театра. Мы знакомим вас с ведущими драматическими театрами Германии. Сейчас все сложно из-за коронавируса, но когда-нибудь они снова заработают в обычном режиме.
Смена пола, самоидентификация, модернизм и поэзия, - и все это на сцене Большого театра, который в эпоху пандемии 24 марта представляет мировую премьеру спектакля немецкого хореографа.
Германии угрожает третья волна эпидемии, а берлинские театры открывают свои двери. Как такое вообще возможно?
Российский драматург и режиссер Иван Вырыпаев в интервью DW рассказал о кризисе театра, целостности и хаосе в России и о том, как и почему деятели культуры сотрудничают с властью.
5 марта на Берлинском международном кинофестивале состоялась мировая премьера документального фильма "Courage" режиссера из Беларуси Алексея Полуяна. Что о нем говорят в Германии?
Немецкие ученые опубликовали исследование о распространении коронавируса в разных помещениях. Результаты получились неожиданными.
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