Театральное шоу на воде (видео)

Праздник света во Франкфурте

Первый биеннале светового искусства состоялся во Франкфурте в 2000 году. На этот раз устроители ожидают более 200 тысяч посетителей. Так город выглядел во время прошлого фестиваля, а что можно увидеть сейчас?