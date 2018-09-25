Театральное шоу на воде (видео)

Театр во Франции ставит спектакли и красочные шоу не на сцене, а на воде. DW побывала на одной из таких постановок под Парижем.
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