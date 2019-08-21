Тверской суд приговорил Юлию Галямину к новому аресту на 10 суток

Суд в Москве вынес новый обвинительный приговор в отношении незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Юлии Галяминой.
Тверской районный суд Москвы приговорил к новому административному аресту муниципального депутата Юлию Галямину, накануне задержанную сразу после освобождения из спецприемника. В четверг, 22 августа суд приговорил незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму к 10 суткам ареста, сообщает корреспондент DW из здания суда.
Как сообщается на странице Галяминой в Twitter, ее приговорили за призывы к выходу граждан на "несогласованные акции" через соцсети.
Накануне Галямина вышла из спецприемника в Можайске после отбытия двух сроков административного ареста общим сроком 25 суток. Из-за поднявшегося давления ей вызвали "скорую", которая установила повышенное давление. Затем политика посадили в автозак и привезли в ОВД Тверское.
Галямина призвала сторонников не опускать руки
Оппозиционер успела передать на волю записку, которая опубликована на ее странице в Facebook. В ней она призвала сторонников "настаивать на том, что государство должно слышать голос общества, и ни в коем случае не прекращать заявлять о своих требованиях, не сдаваться и не опускать руки".
Кроме того, по ее мнению, необходимо переформулировать требования. На первый план выходят "прекращение уголовного и административного преследования по политическим мотивам, реформа законодательства о собраниях, митингах и шествиях в сторону гуманизма, действительных прав и свобод, закрепленных Конституцией РФ, передача дел по ст. 212 УК РФ о массовых беспорядках на рассмотрение с участием суда присяжных", отметила Галямина.
Одновременно необходимо призывать к "реформе силовых структур, которая ограничила бы их произвол, сделала их деятельность более открытой и поставила бы ее под контроль общества". Следует также перенести выборы в Мосгордуму на более поздний срок и пересмотреть избирательное законодательство с тем, чтобы обеспечить реальное равенство кандидатов, уверена Юлия Галямина.
Галямина задержана 27 июля на Трубной площади
Депутата совета депутатов Тимирязевского района задержали 27 июля на Трубной площади. Хорошевский суд Москвы признал ее виновной по статье об организации акции протеста без подачи уведомления (часть 2 ст. 20.2 КоАП) и арестовал на 10 суток.
Срок этого ареста истек 6 августа. В тот же день из спецприемника Галямину перевезли в Чертановский районный суд, который арестовал ее еще на 15 суток, признав ее виновной в нарушении части 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в акции, повлекшей создание помех движению транспорта). Судья признала, что Галямина участвовала в шествиях с 14.00, хотя уже в 13.30 она была задержана. "То есть Юлия митинговала в центре Москвы, находясь при этом в ОВД. Как ей это удалось, судья пояснить не смогла", - сообщается в Twitter Галяминой. В протоколах, составленных сотрудниками полиции, депутат указана везде в мужском роде.
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