Катастрофа в Афганистане и кто теперь может стать преемником Меркель. DW Новости (27.08.2021)

Насколько катастрофическим будет развитие ситуации в Афганистане после теракта в Кабуле - именно этот вопрос оказался сейчас в центре мирового внимания. Между тем, до выборов в бундестаг остается меньше месяца. И тема Афганистана, ранее не игравшая особой роли, все больше становится одной из предвыборной тем в Германии.