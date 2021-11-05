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Ташкент

Usbekistan Termez | Truck drivers with potatoes imported from Aghanistan near the Uzbek city of Termez.

Афганских беженцев в Узбекистане нет? Что происходит на самом деле 05.11.2021

Власти Узбекистана отрицают, что в стране есть афганские беженцы. Правозащитники, в свою очередь, говорят, что их там сотни. DW побывала в Термезе и Ташкенте и встретилась с такой семьей.

Афганским беженцам в Узбекистане не рады (03.11.2021) 03.11.2021

Многие афганцы не хотят жить под властью Талибана и стремятся выехать из страны. Между тем, соседние с Афганистаном страны, в частности, Узбекистан, принимать беженцев категорически не хотят. И стараются не замечать проблем даже тех людей, которые все-таки смогли въехать.
Women disembark from the last plane arriving with Afghan refugees via Tashkent at the airport in Frankfurt, Germany, August 27, 2021. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Десятки афганских беженцев летели в Англию, но застряли в Германии 12.09.2021

57 афганских беженцев, летевших из Ташкента, не смогли попасть на свой рейс из аэропорта Франкфурта-на-Майне в Англию из-за отсутствия документов, необходимых для въезда.
Grenze zwischen Usbekistan und Afghanistan am 12.09.2019 bei Termiz.

Узбекистан заявил о "полностью закрытой" границе с Афганистаном 30.08.2021

В Ташкенте утверждают, что страна не принимает из Афганистана беженцев, а предоставляет им только временное пребывание, лишь содействуя в транзите. "Граница полностью закрыта", - заявили в МИДе Узбекистана.
Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, trifft Abdulaziz Komilov, Aussenminister der Republik Usbekistan zu einem Gespraech in Taschkent. 30.08.2021.

Узбекистан поможет Германии эвакуировать людей из Афганистана 30.08.2021

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас сообщил, что Ташкент обещал ему помочь с транзитом эвакуируемых в Германию. Соседние с Афганистаном страны намерены координировать политику в отношении Кабула.
Transportflugzeuge vom Typ A400M der Bundeswehr parken vor der Ankunft von drei Bundeswehrflugzeugen der Evakuierungsmission aus Afghanistan auf dem Rollfeld des Stützpunktes im niedersächsischen Wunstorf. +++ dpa-Bildfunk +++

В Германию вернулись участники операции бундесвера по эвакуации из Афганистана 27.08.2021

Немецкие солдаты, вывозившие из Кабула немцев и нуждающихся в защите, приземлились на авиабазе Вунсторф в Нижней Саксонии. Всего из Ташкента в Германию прибыли три транспортных самолета.

Катастрофа в Афганистане и кто теперь может стать преемником Меркель. DW Новости (27.08.2021) 27.08.2021

Насколько катастрофическим будет развитие ситуации в Афганистане после теракта в Кабуле - именно этот вопрос оказался сейчас в центре мирового внимания. Между тем, до выборов в бундестаг остается меньше месяца. И тема Афганистана, ранее не игравшая особой роли, все больше становится одной из предвыборной тем в Германии.
HANDOUT - 18.08.2021, Afghanistan, Kabul: Soldaten sind am Flughafen Kabul im Einsatz. Rund um den Flughafen Kabul harren weiter Tausende Menschen in der Hoffnung auf einen Evakuierungsflug ins Ausland aus. Foto: Stfw Schueller/Bundeswehr/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits ACHTUNG: Bei den von der Bundeswehr bereitgestellten Fotos waren Angehörige der Bundeswehr und andere Soldaten bereits gepixelt. Die Pixelung der Zivilisten hat dpa zum Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte vorgenommen. +++ dpa-Bildfunk +++

Германия завершила эвакуацию из Афганистана 26.08.2021

Последние четыре самолета бундесвера с гражданами Германии и других стран на борту вылетели из Кабула в Ташкент.

A handout photo obtained via the Bundeswehr on August 21, 2021 shows evacuees from Afghanistan leaving an Airbus A400 transport aircraft of the German Air Force Luftwaffe in Tashkent, Uzbekistan. Picture taken August 21, 2021. Marc Tessensohn/Bundeswehr/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. PARTS OF THE IMAGE HAVE BEEN PIXELATED AT SOURCE.

Страны Запада уже эвакуировали из Афганистана десятки тысяч человек 23.08.2021

Самолет бундесвера с эвакуированными афганцами приземлился в Ташкенте в ночь на 23 августа. Другие страны также продолжают активно вывозить своих граждан и мирных жителей из Кабула.
Ein Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe startet am Morgen auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover. Angesichts des rasanten Vormarschs der Taliban in Afghanistan beginnt die Bundeswehr mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul.

Германия продолжает эвакуировать людей из Афганистана 17.08.2021

Бундесвер вывез уже вторую группу людей из Кабула в Ташкент - 125 человек. Как заявили в правительстве ФРГ, эвакуация будет продолжаться до тех пор, пока позволяет ситуация с безопасностью.
16.08.2021 - Ein Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe hebt am frühen Morgen auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover ab. Angesichts des rasanten Vormarschs der Taliban in Afghanistan will die Bundeswehr mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul beginnen. +++ dpa-Bildfunk +++

Бундесвер вывез первую группу людей из Кабула 16.08.2021

Из-за хаоса в аэропорту Кабула эвакуация граждан Германии и получивших такое право афганцев задерживается. Однако первый транспортный самолет бундесвера смог вылететь в Ташкент.
Bamberg, Deutschland 13. Mai 2021: Auf einer Weltkugel steht eine Ampulle mit dem COVID-19-Vektor-Impfstoff von AstraZeneca .

ФРГ поставит вакцины от коронавируса в Узбекистан и Таджикистан 09.08.2021

Вакцины будут предоставлены в рамках обещанной Германией помощи развивающимся странам. Ташкенту и Душанбе будут выделены 355 200 и 100 800 доз вакцины AstraZeneca соответственно.
ARCHIV +++ 03.07.2007 Copyright: imago/blickwinkel Praesidentenpalast, White House, in Bishkek (Frunse), Kirgisien presidents palace, White House, in Bishkek (Frunse), Kyrgyzstan BLWS087071 kbdig 2007 quer Gebaeude Bauwerk Bauwerke Repraesentationsgebaeude Palast Palaeste Staatsgebaeude Regierungsgebaeude Architektur Baukunst Baustil monumental kolossal gewaltig gigantisch imposant riesig Querformat Asien asiatisch Zentralasien zentralasiatisch GUS Kirgisistan kirgisisch Bischkek Verwaltungsgebaeude Amtsgebaeude Verwaltung Hauptverwaltung Hauptverwaltungen Regierungsviertel building buildings palace palaces building buildings official building official buildings government building government buildings architecture monolithic horizontal format Asia Asean Asiatic Central Asia Central Asean Central Asiatic Commonwealth of Independent States Kyrgyzstan Kirghizian Bishkek administrative building administrative buildings adminsistration department head office head offices administrative centre administrative centres government district government quarter Bildnummer 53475233 Date 03 07 2007 Copyright Imago Angle Presidential palace White House in Bishkek Frunze Kyrgyzstan Presidents Palace White House in Bishkek Frunze Kyrgyzstan Kbdig 2007 horizontal Building Building Structures repraesentationsgebaeude Palace Palaces Staatsgebaeude Regierungsgebaeude Architecture Architecture Style Monumental Kolossal enormous gigantic impressive huge Landscape Asia Asian Central Asia Central Asian CIS Kyrgyzstan Kyrgyz Bishkek Verwaltungsgebaeude amtsgebaeude Administration Head office Main administrations Government area Building Buildings Palace palaces Building Buildings Official Building Official Buildings Government Building Government Buildings Architecture monolithic horizontally Format Asia Asean Asiatic Central Asia Central Asean Central Asiatic Commonwealth of Independent States Kyrgyzstan Kirghizian Bishkek Administrative Building Administrative Buildings adminsistration Department Head Office Head Offices Administrative Centre Administrative CENTRES Government District Government Quarter

В обмен на землю. Что Бишкек предложил Ташкенту и Душанбе? 23.04.2021

В Кыргызстане снова протесты. На этот раз - против соглашения, достигнутого с Узбекистаном о разрешении территориальных проблем. О чем именно идет речь и какими могут быть последствия?
Vor der Kuppel des Kapitols in Washington flattert eine Fahne im Wind. Das Kapitol ist der Sitz des US-Kongresses (Parlament) mit seinen beiden Kammern. Das Repräsentantenhaus ist im Südflügel untergebracht, der Senat im Nordflügel. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat am 24.09.2019 angekündigt, dass die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen den umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump einleiten werden. Trump steht aktuell wegen der sogenannten Ukraine-Affäre unter Druck. Das Kapitol wird jedes Jahr von mehr als drei Millionen Menschen besucht. (24.09.2019) | Verwendung weltweit

Почему США хотят отменить поправку Джексона-Вэника в отношениях с Узбекистаном? 24.03.2021

Новая администрация США начинает переоценку отношений с Ташкентом. DW - с мнениями экспертов о причинах, побуждающих Вашингтон расширять торгово-экономические и политические отношения с Узбекистаном.

ARCHIV +++ 03.07.2007 Copyright: imago/blickwinkel Praesidentenpalast, White House, in Bishkek (Frunse), Kirgisien presidents palace, White House, in Bishkek (Frunse), Kyrgyzstan BLWS087071 kbdig 2007 quer Gebaeude Bauwerk Bauwerke Repraesentationsgebaeude Palast Palaeste Staatsgebaeude Regierungsgebaeude Architektur Baukunst Baustil monumental kolossal gewaltig gigantisch imposant riesig Querformat Asien asiatisch Zentralasien zentralasiatisch GUS Kirgisistan kirgisisch Bischkek Verwaltungsgebaeude Amtsgebaeude Verwaltung Hauptverwaltung Hauptverwaltungen Regierungsviertel building buildings palace palaces building buildings official building official buildings government building government buildings architecture monolithic horizontal format Asia Asean Asiatic Central Asia Central Asean Central Asiatic Commonwealth of Independent States Kyrgyzstan Kirghizian Bishkek administrative building administrative buildings adminsistration department head office head offices administrative centre administrative centres government district government quarter Bildnummer 53475233 Date 03 07 2007 Copyright Imago Angle Presidential palace White House in Bishkek Frunze Kyrgyzstan Presidents Palace White House in Bishkek Frunze Kyrgyzstan Kbdig 2007 horizontal Building Building Structures repraesentationsgebaeude Palace Palaces Staatsgebaeude Regierungsgebaeude Architecture Architecture Style Monumental Kolossal enormous gigantic impressive huge Landscape Asia Asian Central Asia Central Asian CIS Kyrgyzstan Kyrgyz Bishkek Verwaltungsgebaeude amtsgebaeude Administration Head office Main administrations Government area Building Buildings Palace palaces Building Buildings Official Building Official Buildings Government Building Government Buildings Architecture monolithic horizontally Format Asia Asean Asiatic Central Asia Central Asean Central Asiatic Commonwealth of Independent States Kyrgyzstan Kirghizian Bishkek Administrative Building Administrative Buildings adminsistration Department Head Office Head Offices Administrative Centre Administrative CENTRES Government District Government Quarter

Визит в Ташкент и узбекский анклав Сох поссорил власть в Бишкеке? 18.03.2021

Президент Кыргызстана Жапаров посетил с визитом Ташкент и сделал там заявление об узбекском анклаве Сох. Глава киргизской службы нацбезопасности Ташиев его опроверг. К чему это приведет?
Unterzeichnung des Abkommens Ueber die Nutzung des Flughafens Termez. --- Das Bild wurde in Taschkent am 11/12/2005 gemacht --- Das Bild gehoert Herrn Prof. Pflueger. Links, sitzend, auf dem Bild Friedbert Pflueger

Чем Узбекистан поможет Афганистану? Эксперт о Термезе и планах Ташкента 08.10.2020

Нужно ли властям Узбекистана поддерживать переговоры с талибами, и чем Запад поддержит Центральную Азию после того, как его войска покинут Афганистан? Интервью с немецким экспертом.
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