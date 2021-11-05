Многие афганцы не хотят жить под властью Талибана и стремятся выехать из страны. Между тем, соседние с Афганистаном страны, в частности, Узбекистан, принимать беженцев категорически не хотят. И стараются не замечать проблем даже тех людей, которые все-таки смогли въехать.
Насколько катастрофическим будет развитие ситуации в Афганистане после теракта в Кабуле - именно этот вопрос оказался сейчас в центре мирового внимания. Между тем, до выборов в бундестаг остается меньше месяца. И тема Афганистана, ранее не игравшая особой роли, все больше становится одной из предвыборной тем в Германии.