 Татьяну Фельгенгауэр оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет | Новости из Германии о России | DW | 28.07.2020

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Россия

Татьяну Фельгенгауэр оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет

Ранее за участие в этих же пикетах был оштрафованы коллега Фельгенгауэр по "Эху Москвы" Александр Плющев и главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов на 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев в автозаке после задержания

Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев в автозаке после задержания

Тверской суд Москвы во вторник, 28 июля, оштрафовал на 18 тысяч рублей журналистку радиостанции "Эхо Москвы", гостевого комментатора русской редакции DW Татьяну Фельгенгауэр за участие в одиночном пикете в поддержку журналиста Ильи Азара у здания МВД на Петровке 29 мая. Суд признал журналистку виновной в нарушении правил проведения пикетирования. Адвокат Фельгенгауэр уже заявил, что это решение будет обжаловано.

Ранее за участие в этих же пикетах был оштрафованы другой гостевой комментатор DW  и коллега Фельгенгауэр по "Эху Москвы" Александр Плющев и главный редактор интернет-портала "Медиазона" Сергей Смирнов на 10 и 15 тысяч рублей соответственно. Также всем троим выписали штрафы по 4 тыс. руб. за нарушение карантинных мер в Москве.

Дело Ильи Азара

Илья Азар был задержан 26 мая в Москве на одиночном пикете с требованием освободить бывшего полицейского Владимира Воронцова - автора проекта "Омбудсмен полиции", направленного на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. 28 мая Суд в Москве признал Азара виновным в нарушении запрета публичных мероприятий и арестовал его на 15 суток.

В тот же день у здания ГУ МВД по Москве началась первая серия пикетов с участием журналистов и муниципальных депутатов с призывом освободить своего коллегу. В ходе акции 29 мая были задержаны Плющев, Фельгенгауэр и десятки других человек. При этом задержанные журналисты не стояли с одиночным пикетом и показали полицейским свои пресс-карты.

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    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

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    В годовщину убийства Бориса Немцова посольство ФРГ возложило букет гвоздик на Большом Москворецком мосту, где пять лет назад погиб политик.

  • Russland Sankt-Petersburg Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Wladimir Izotow)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Наше имя - Борис Немцов

    В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".

  • Полиции предупреждали участников акции о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Пули в каждого из нас

    Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

  • Полиция в Петербурге

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Шесть задержаний в Питере

    Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.

  • На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела Сети.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Политические требования

    На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

  • В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

  • Шествие в Новосибирске

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    К акции присоединились десятки городов

    Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.

    Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва


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