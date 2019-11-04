Таракан, ставший премьером-министром, и другие герои "Брекзита"

С 23 июня 2016 года, когда в Великобритании состоялся референдум по "Брекзиту" и большинство, пусть и незначительное, принявших в нем участие британцев высказалось за выход страны из Европейского Союза, прошло больше трех лет. Но до сих пор так до конца и не ясно, каким будет "Брекзит" и как он скажется на жизни и экономике Британских островов и остальной Европы. Поэтому естественно, что авторы множества книг, посвященных "Брекзиту" - как художественных, так и документальных, публицистических, рисуют очень разные сюжеты.

Конец или начало Европы?

Так, например, большинство авторов статей в сборнике "Конец Европы. Начало Европы" ("Europas Ende, Europas Anfang"), весьма оптимистично, как можно судить уже по названию, смотрит в будущее. Что несколько удивляет во времена "Брекзита", кризиса с беженцами, успехов в некоторых странах Европы право-радикальных сил, финансовых разногласий между странами ЕС. Может быть, проект европейской интеграции, на успехи которого еще недавно с завистью и восхищением смотрели в мире, терпит крах?

Экономисты, политологи и историки, принявшие участие в сборнике, анализируют очень разные аспекты этой проблематики: от неолиберализма и системной конкуренции до трансформации национальных государств. И приходят к выводу: то, что кажется сейчас кризисом, может оказаться "очистительным огнем" для Европы, ее новым началом. Не выдают ли они желаемое за действительное?..

В отличие от людей академической науки Кейт Коннолли, корреспондент английской газеты "The Guardian" в Берлине, не слишком вдаваясь в глобальные проблемы будущего Европы, думала, прежде сего, о своем личном будущем и будущем своей семьи, которая уже много лет живет вместе с ней в немецкой столице. Ее, если можно так выразиться, "частный "Брекзит" Кейт Коннолли описала в остроумной книге "Exit Brexit". После референдума она решила принять немецкое гражданство. Многие ее знакомые удивлялись: как?! кофе вместо чая? немецкая суровость вместо английского юмора?.. Особую пикантность этой книге придает тот факт, что немка (по паспорту) Коннолли писала ее по-английски и только потом книгу перевели на немецкий язык.

На страже рубежей Родины

Две предыдущие книги - документальные, публицистические. А вот известный английский писатель Джон Ланчестер написал роман-антиутопию, сюжет которого напрямую связан с "Брекзитом". Он называется "Стена". Речь идет о стене, построенной на границе Великобритании. Она защищает и от моря, уровень которого угрожающе повышается, и от беженцев, пытающихся коварно проникнуть на территорию благословенной Британии.

Тут автор, как видим, соединил сразу несколько проблем: глобальное потепление, которое приводит к природным катаклизмам, нелегальную иммиграцию, страх перед "чужаками" и изоляционистские настроения, выход страны из Европейского Союза. В центре повествования - молодой солдат Джозеф Кавана, которого присылают в английскую Тьмутаракань, чтобы охранять Стену. Его воинская часть, так сказать, "дальняя застава", становится для Джозефа Каваны родным домом. Такой, если можно так выразиться, английский Карацупа (был такой герой-пограничник в сталинские времена), пытающийся противостоять волнам нелегальной иммиграции и - в прямом смысле - морским волнам. Сами можете судить, какие у него шансы на успех.

Таракан с Даунинг-стрит

Но самый большой резонанс из всех "антибрекзитовских" книг (в том числе и в Германии, где эта книга выйдет по-немецки только в конце ноября) вызвала новелла Иэна Макьюэна "The Cockroach" - "Таракан". Известный британский писатель, сценарист и драматург, автор бестселлеров, добрый десяток которых экранизирован, никогда не скрывал, что является яростным противником выхода Великобритании из Европейского Союза. И сейчас облек свое неприятие "Брекзита" в стостраничную историю о том, как таракан, живущий в Вестминстерском дворце, в одну прекрасную (прекрасную ли?) ночь превращается в премьер-министра страны.

Аналогии со знаменитой повестью Кафки "Превращение" очевидны. Даже имена главных героев похожи: у Кафки - Грегор Замза, у Макьюэна - Джим Замз. Только у Кафки человек превращается в огромное мерзкое насекомое, а у Макьюэна - наоборот. Но абсурда в "Таракане" не меньше. В его перевернутом мире всё наоборот: рабочие платят деньги за то, что работают, а владельцы магазинов - за то, что у них покупают. Поэтому возникают, в частности, проблемы с экспортом.

Лондон в тумане

Слово "Брекзит" на страницах этой антибрекзитовской сатиры не встречается. Но параллели прозрачны. В этой перевернутой стране, где парламент заседает, как и в реальности, в Вестминстерском дворце, а официальная резиденция премьер-министра также находится по адресу Даунинг-стрит, 10, политическая борьба идет между теми, кто предпочитает жить по часовой стрелке, и теми, кто выступает за движение против часовой стрелки. На вопрос: "Почему против?"- премьер-министр, он же бывший таракан, отвечает: "Потому".

Пластиковый президент

За премьером Замзом явно угадывается Борис Джонсон. Кстати, по ходу действия также появляются, хотя и мельком, персонажи, с очевидностью списанные с политиков других стран, - например, американский президент по имени Арчи Таппер. Фамилия созвучна и со словом "тапёр", и с названием пластиковых емкостей для кухни и быта - Tupperware.

Надо сказать, что в отличие от благосклонно настроенных немецких критиков, прочитавших "Таракана" пока только по-английски, британская пресса новеллу разгромила. Ее называют "фельетоном", а сатиру - "плоской и прямолинейной". Макьюэна это мало задевает. Немецкий еженедельник Die Zeit цитирует его слова: "Когда распускают парламент, когда министры бесстыдно лгут, как когда-то советские политики, когда высокопоставленные сторонники "Брекзита" ведут страну к катастрофе, - тогда что остается писателю? Ответ один: писать!"

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