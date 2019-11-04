 Таракан, ставший премьером-министром, и другие герои ″Брекзита″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.11.2019

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Культура и стиль жизни

Таракан, ставший премьером-министром, и другие герои "Брекзита"

Предстоящий выход Великобритании из Европейского Союза оставляет многие вопросы открытыми. Как отвечают на них не политики, а писатели? Весьма своеобразно.

Английский бульдог

С 23 июня 2016 года, когда в Великобритании состоялся референдум по "Брекзиту" и большинство, пусть и незначительное, принявших в нем участие британцев высказалось за выход страны из Европейского Союза, прошло больше трех лет. Но до сих пор так до конца и не ясно, каким будет "Брекзит" и как он скажется на жизни и экономике Британских островов и остальной Европы. Поэтому естественно, что авторы множества книг, посвященных "Брекзиту" - как художественных, так и документальных, публицистических, рисуют очень разные сюжеты.

Конец или начало Европы?

Так, например, большинство авторов статей в сборнике "Конец Европы. Начало Европы" ("Europas Ende, Europas Anfang"), весьма оптимистично, как можно судить уже по названию, смотрит в будущее. Что несколько удивляет во времена "Брекзита",  кризиса с беженцами, успехов в некоторых странах Европы право-радикальных сил, финансовых разногласий между странами ЕС. Может быть, проект европейской интеграции, на успехи которого еще недавно с завистью и восхищением смотрели в мире, терпит крах?

Контекст

Брюссель сделал все для урегулированного выхода Великобритании из Евросоюза, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Председатель Евросовета Туск заверил, что жесткий "Брекзит" никогда не будет решением ЕС. (22.10.2019)

На референдуме 23 июня 2016 года британцы проголосовали за историческое решение по выходу их страны из ЕС. Главные факты о плебисците в Великобритании - в фотогалерее DW. (28.06.2016)

Решение об отсрочке "Брекзита" оформят в рамках письменной процедуры, сообщил председатель Совета ЕС Дональд Туск. Если договор о "Брекзите" удастся ратифицировать быстрее, что Британия покинет ЕС раньше. (28.10.2019)

В Евросоюзе обсуждают способы оформления развода с Великобританией. Brexit глазами карикатуриста Сергея Елкина. (29.06.2016)

На фоне экстренного заседания парламента к "антибрекзитовским" протестам в Лондоне присоединились десятки тысяч человек. Мэр Лондона назвал эту акцию "последним шансом побороться за наше место в Европе". (19.10.2019)

Экономисты, политологи и историки, принявшие участие в сборнике, анализируют очень разные аспекты этой проблематики: от неолиберализма и системной конкуренции до трансформации национальных государств. И приходят к выводу: то, что кажется сейчас кризисом, может оказаться "очистительным огнем" для Европы, ее новым началом. Не выдают ли они желаемое за действительное?..

В отличие от людей академической науки Кейт Коннолли, корреспондент английской газеты "The Guardian" в Берлине, не слишком вдаваясь в глобальные проблемы будущего Европы, думала, прежде сего, о своем личном будущем и будущем своей семьи, которая уже много лет живет вместе с ней в немецкой столице. Ее, если можно так выразиться, "частный "Брекзит" Кейт Коннолли описала в остроумной книге "Exit Brexit". После референдума она решила принять немецкое гражданство. Многие ее знакомые удивлялись: как?! кофе вместо чая? немецкая суровость вместо английского юмора?.. Особую пикантность этой книге придает тот факт, что немка (по паспорту) Коннолли писала ее по-английски и только потом книгу перевели на немецкий язык.

На страже рубежей Родины

Две предыдущие книги - документальные, публицистические. А вот известный английский писатель Джон Ланчестер написал роман-антиутопию, сюжет которого напрямую связан с "Брекзитом". Он называется "Стена". Речь идет о стене, построенной на границе Великобритании. Она защищает и от моря, уровень которого угрожающе повышается, и от беженцев, пытающихся коварно проникнуть на территорию благословенной Британии.

Тут автор, как видим, соединил сразу несколько проблем: глобальное потепление, которое приводит к природным катаклизмам, нелегальную иммиграцию, страх перед "чужаками" и изоляционистские настроения, выход страны из Европейского Союза. В центре повествования - молодой солдат Джозеф Кавана, которого присылают в английскую Тьмутаракань, чтобы охранять Стену. Его воинская часть, так сказать, "дальняя застава", становится для Джозефа Каваны родным домом. Такой, если можно так выразиться, английский Карацупа (был такой герой-пограничник в сталинские времена), пытающийся противостоять волнам нелегальной иммиграции и - в прямом смысле - морским волнам. Сами можете судить, какие у него шансы на успех.

Таракан с Даунинг-стрит

Но самый большой резонанс из всех "антибрекзитовских" книг (в том числе и в Германии, где эта книга выйдет по-немецки только в конце ноября) вызвала новелла Иэна Макьюэна "The Cockroach"  - "Таракан". Известный британский писатель, сценарист и драматург, автор бестселлеров, добрый десяток которых экранизирован, никогда не скрывал, что является яростным противником выхода Великобритании из Европейского Союза. И сейчас облек свое неприятие "Брекзита" в стостраничную историю о том, как таракан, живущий в Вестминстерском дворце, в одну прекрасную (прекрасную ли?) ночь превращается в премьер-министра страны.

Аналогии со знаменитой повестью Кафки "Превращение" очевидны. Даже имена главных героев похожи: у Кафки - Грегор Замза, у Макьюэна - Джим Замз. Только у Кафки человек превращается в огромное мерзкое насекомое, а у Макьюэна - наоборот. Но абсурда в "Таракане" не меньше. В его перевернутом мире всё наоборот: рабочие платят деньги за то, что работают, а владельцы магазинов - за то, что у них покупают. Поэтому возникают, в частности, проблемы с экспортом.

Лондон в тумане

Лондон в тумане

Слово "Брекзит" на страницах этой антибрекзитовской сатиры не встречается. Но параллели прозрачны. В этой перевернутой стране, где парламент заседает, как и в реальности, в Вестминстерском дворце, а официальная резиденция премьер-министра также находится по адресу Даунинг-стрит, 10, политическая борьба идет между теми, кто предпочитает жить по часовой стрелке, и теми, кто выступает за движение против часовой стрелки. На вопрос: "Почему против?"- премьер-министр, он же бывший таракан, отвечает: "Потому".

Пластиковый президент

За премьером Замзом явно угадывается Борис Джонсон. Кстати, по ходу действия также появляются, хотя и мельком, персонажи, с очевидностью списанные с политиков других стран, - например, американский президент по имени Арчи Таппер. Фамилия созвучна и со словом "тапёр", и с названием пластиковых емкостей для кухни и быта - Tupperware.

Надо сказать, что в отличие от благосклонно настроенных немецких критиков, прочитавших "Таракана" пока только по-английски, британская пресса новеллу разгромила. Ее называют "фельетоном", а сатиру - "плоской и прямолинейной". Макьюэна это мало задевает. Немецкий еженедельник Die Zeit цитирует его слова: "Когда распускают парламент, когда министры бесстыдно лгут, как когда-то советские политики, когда высокопоставленные сторонники "Брекзита" ведут страну к катастрофе, - тогда что остается писателю? Ответ один: писать!"

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    Автор: Дарья Брянцева


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Книга "Exit Brexit"

Роман "Стена"

Сборник "Конец Европы. Начало Европы"

Новелла "Таракан"

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