Танцующий пастух из Баварии - молодой фермер, инфлюенсер и охотник (фото)

Шернфельд • Пастухи, как рассказывается в Библии, были одними из первых, кто пришел поклониться новорожденному Младенцу Христу. Перед нынешним праздником немецкое агентство dpa опубликовало историю об одном из молодых немецких пастухов - профессиональном овцеводе, танцовщике и охотнике из Баварии.

Йоханнес Айххорн раздает сено своим овцам

Рабочий день 24-летнего Йоханнеса Айххорна (Johannes Eichhorn) из баварского Шернфельда начинается в семь часов утра, когда он первый раз обходит 1200 племенных овец вместе с ягнятами. Он раздает им корм, позже выгоняет стадо пастись на луг....

Йоханнес Айххорн во время репетиции танцевального коллектива "TanzGlanz"

Рабочий день на ферме заканчивается в пять вечера. После чего наступает время для хобби, на самом деле - для второй профессии. Уже несколько лет Йоханнес Айххорн участвует в танцевальном ансамбле - так сказать, ради удовольствия и смены вида деятельности. Также он ведет свой канал в Инстаграме, чтобы себя показать и привлечь внимание молодежи к профессии овцевода. Фотографии публикует самые разные - не только себя среди овечек, но и с обнаженным торсом, на отдыхе, с друзьями и охотничьими трофеями.

Овечки из баварского Шернфельда

Как отмечает агентство dpa, овцеводческим хозяйствам Баварии требуются молодые пастухи и другие специалисты - причем в десять раз больше, чем этой профессии обучаются сейчас, чтобы эти и другие овечки могли с надеждой смотреть в будущее.

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