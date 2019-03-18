"Танцующие облака" в небе над Германией (фото)

В этих небесных представлениях участвуют тысячи скворцов. Где их сейчас можно наблюдать в Германии?
Авентофт • Эти фотографии были сделаны в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн на германо-датской границе. Весной и осенью в небе над здешними местами можно наблюдать за огромными стаями скворцов, танцующими в небе во время своей сезонной миграции.
Полюбоваться этими природными спектаклями сюда специально приезжают многочисленные туристы. Считается, что, образуя такие большие стаи, они защищают себя в воздухе от нападений хищных птиц.
По данным немецкой экологической организации NABU, самая большая такая стая, наблюдавшаяся в небе над Германией, состояла из 220 тысяч скворцов - в 2016 году, однако над столицей Италии Римом и регионами зимовок их число может достигать одного миллиона.
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